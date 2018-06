Chcete k Zemanovi? To nejde. LN píší o údajných praktikách na Hradě

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 9530 lidí

Text začíná popisem Verneova Tajemného hradu v Karpatech, kterému se prý ten Pražský začíná podobat. Alespoň tím, že pro lidi, kteří kdysi bývali prezidentovi blízcí je dnes nemožné se tam za prezidentem dostat.

Jako příklad je uvedena Marie Benešová. Bývalá ministryně spravedlnosti a místopředsedkyně ČSSD, která skutečně byla Zemanovi i lidsky velmi blízko. Stále působí v týmu jeho poradců, v poslední době však zaznamenává znepokojivé signály, že k prezidentovi se její rady vůbec nedostávají.

„Nevím, kdo mu informace selektuje, ale když jsme spolu v rychlosti mluvili naposledy na setkání poradců, o spoustě věcí nevěděl,“ popsala svou zkušenost. Dostat se k prezidentovi na osobní jednání je podle ní ještě složitější, a to i když jste členem jeho poradcovského týmu. „Pokud budete žádat o schůzku s prezidentem takzvaně mezi čtyřma očima, musí se naplánovat, musí se mu to dát do programu a když je nabitý, odkážou vás na nejzazší termín,“ popsala své zkušenosti s prezidentovým sekretariátem.

Jinak prý prezidenta vidí pouze jednou měsíčně na setkání celé expertní skupiny poradců, kde jsou ale dopředu daná témata a velké množství lidí, takže není příliš prostoru něco řešit přímo s prezidentem.

Jako opačný příklad, kdy se k prezidentovi dostal člověk, o kterého sám vůbec nestál, uvádí Lidové noviny přítomnost Milana Chovance na pódiu při oslavě Zemanova volebního vítězství. Prezident prý dopředu nevěděl, že se Chovanec na pódiu objeví, a mělo se jednat o akci jeho okolí, snažící se posílit pozici bývalého ministra vnitra před sjezdem ČSSD.

Benešová prý stížnosti na prezidentovu nedostupnost slyšela od více lidí. Včetně takových, které Zeman v minulosti vždy přijímal rád.

Lidovým novinám její dojem potvrdil Zdeněk Škromach, Zemanův kolega z vedení ČSSD v devadesátých letech, který mu byl i později velmi blízký. Na Hrad za Zemanem se prý dnes už dostat raději ani nezkouší.

Mimo prý zůstal i Miroslav Grégr, bývalý ministr Zemanovy vlády, který kdysi měl na současného prezidenta velký vliv v ekonomických otázkách. „Nejsem v blízkém okolí pana prezidenta, ani v častém styku,“ sdělil novinářům.

Lidové noviny píší, že právě starší Zemanovi kolegové z časů jeho působení v ČSSD jsou současnému prezidentovu okolí trnem v oku. Jsou prý označováni za „šloufovce“, osoby spojené s Miroslavem Šloufem. Někdejší šéf Zemanova sekretariátu byl po prezidentských volbách 2013 z prezidentova okolí zcela vytěsněn mladší dvojicí Nejedlý- Mynář. Zeman se letos dokonce odmítl zúčastnit Šloufova pohřbu.

Zmíněná dvojice má na prezidenta zásadní vliv. Vratislav Mynář působí jako šéf prezidentské kanceláře a z této funkce disponuje nejen řadou pravomocí vůči zaměstnancům Hradu, ale také například klíčovým vlivem na prezidentův program. Nejedlý pak jako Zemanův ekonomický poradce má zásadní vliv na prezidentovu agendu.

Jak poznamenávají Lidové noviny, nelibost vlivného dua pocítila i řada kdysi vlivných zaměstnanců Zemanova hradu. Zejména Jindřich Forejt, který měl mít k prezidentovi i lidsky velmi blízko. Spíše „trpěným“ měl být z jejich strany i šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček, který po určité době raději vyměnil hradní prostředí za ambasádu v USA.

V závěru textu ale Lidové noviny dodávají, že vliv okolí na prezidenta Zemana prý není absolutní. Dobře to má být vidět na aktuální kauze Miroslava Pocheho. Prezident odmítá, aby se europoslanec ČSSD stal ministrem zahraničí. A to navzdory tomu, že Poche si měl „oběhnout“ jeho vlivné okolí a získat si u Mynáře s Nejedlým sympatie. Prezident Zeman však přesto trvá na tom, že jej ministrem nejmenuje.

autor: jav