Chcete zrušit spalovací motory, ptali se předsedů stran. Fiala odmítá, Hamáček vidí příležitost

„Nepřijatelné, nepovede se to,“ odmítá předseda ODS plán Evropské komise na zákaz prodeje benzínových a naftových aut v rámci zemí Unie po roce 2035. Pro server SeznamZprávy.cz Fiala varoval, že plán bude v Česku jedině znamenat „destrukci celých průmyslových odvětví a ohrožení pracovních míst“. Šéf Pirátů Ivan Bartoš je naopak návrhy Evropské komise velice potěšen. „Tento přístup vytvoří férovější tržní prostředí,“ libuje si. Náklady firem, vzniklé plánem, by dle něj měli nést všichni – proplácely by se totiž prostřednictvím veřejných financí.

Přestože si nejvyšší bruselští pohlaváři nově zvedli finanční limity na cesty soukromými letadly, obyčejné Evropany čeká k uhlíkové neutralitě dosti strmá cesta, a již od roku 2035 má být v Evropské unii podle červencového plánu komise zakázáno prodávat nová benzínová či dieselová auta.



Server SeznamZprávy.cz se proto rozhodl zmapovat, nakolik jsou s plánem smířeni někteří z představitelů největších parlamentních stran.



Plán, který bude mít bezpochyby nemalé dopady na běžné obyvatele, je nepřijatelný zejména pro šéfa občanských demokratů Petra Fialu. „Ani ne tak kvůli cílům na snížení emisí, ale hlavně proto, že cesta zákazů k rozvoji nových odvětví a přechodu na ekologická auta nepovede. Návrh naopak může vést spíše k destrukci celých průmyslových odvětví a ohrožení pracovních míst,“ varuje důrazně předseda ODS. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Podle Fialy bude plán pro Česko nevýhodný, a chce, aby byl přetvořen do podoby, kdy sice bude pomáhat životnímu prostředí, ale přitom „neohrozí prosperitu a pracovní místa“. V rámci ochrany životního prostředí jako důležité jmenoval například ochranu vody.



Současný premiér Andrej Babiš (ANO) se k plánu pro server SeznamZprávy.cz nevyjádřil, a tak lze počítat pouze s jeho předchozími výroky. Přestože je Babiš velkým zastáncem evropského plánu na uhlíkovou neutralitu, což dal najevo i svým souhlasem s klimatickými opatřeními v Bruselu, přechod na elektromobily kritizuje. „Nechceme ekologické daně a konec všech aut, jak to zamýšlí Brusel, že bychom museli mít všichni elektroauta. To jako fakt není dobrý nápad,“ řekl Babiš minulou neděli ve svém tradičním poselství „Čau lidi“ i přesto, že Úřad vlády vypsal výběrové řízení na sponzora vozového parku českého předsednictví Unii s podmínkou, že automobily musejí být výhradně elektrické. Psali jsme: Co je to za lidi?! Babiš zúčtoval s těmi, co mu kazili kampaň

Za „nesmyslné“ považuje rozhodnutí Evropské unie i předseda komunistů Vojtěch Filip. Předseda sociálních demokratů je naopak k plánu Evropské komise mnohem smířlivější. Dle něj nic změnit nemůžeme, a tak se máme akorát připravovat. Andrej Babiš ANO 2011



„Štěstí přeje připraveným, a proto musíme tyto příležitosti využít v náš prospěch a ekologická auta a jednotlivé díly vyrábět u nás. Pak nebude ohrožen ani průmysl, ani zaměstnanost. Budeme používat selský rozum, to znamená, že nebudeme tlačit elektromobily, hybridy či vodíková auta do každé garáže, ale tam, kde je to výhodné pro všechny. Pokud budeme mít novou strategii průmyslu a budeme připraveni, pak říkám ano,“ zní od Hamáčka.



A předseda Pirátů Ivan Bartoš je Evropské komisi za rázné kroky vděčný. „Ohledně snižování emisí v dopravě preferujeme spíše než plošné zákazy zohledňování skutečných nákladů a dopadů na životní prostředí, což je jádrem návrhů EK. Tento přístup vytvoří férovější tržní prostředí, které bude lépe odrážet skutečné dopady průmyslové výroby na život občanů,“ notuje si s unijním plánem na zákaz nových konvexních vozů šéf Pirátů.

Podotkl, že je za „zelenější ekonomiku“ rád. Budování této zelené ekonomiky by podle něj mělo být propláceno firmám z veřejných peněz: „Úkolem legislativy je hlavně nastavení pravidel tak, aby nikdo nebyl v nevýhodě. Stát by pak měl firmám pomoci například výstavbou infrastruktury (například síť nabíjecích stanic).“ PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

