Chci zůstat primátorkou Prahy, oznámila Adriana Krnáčová

Většina z oslovených pražských starostů chce v podzimních komunálních volbách obhajovat mandát. Často uvádějí, že chtějí dokončit započaté projekty. Vyplývá to z ankety ČTK mezi starosty městských částí. Zájem o pokračování ve vedení hlavního města má i současná primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Primátorka má zájem o obhajobu postu a uvedla, že od kolegů cítí podporu. O složení kandidátních listin ANO budou nejprve rozhodovat jednotlivé oblastní organizace, poté kraj a nakonec je musí potvrdit celorepublikové předsednictvo.

Starostové zvolení za hnutí ANO oslovení ČTK vesměs chtějí pokračovat ve funkci. Starosta Prahy 12 Milan Maruštík by rád pokračoval s projekty, které umožňují větší zapojení občanů do směřování městské části. Podobně se vyjádřil starosta Prahy 15 Milan Wenzl. „Chci pokračovat v rozumné diskusi napříč zastupitelstvem a při rozhodování nepodléhat úzkým zájmům jednotlivců a populistickým řešením. Cítím podporu našich spoluobčanů a rád bych pro ně pracoval,“ uvedl. Petr Jirava z Prahy 11 zatím není rozhodnut, zda bude mandát obhajovat.

Také starostové za TOP 09 chtějí pokračovat i po podzimních volbách. Oldřich Lomecký z Prahy 1 by chtěl získat třetí mandát v řadě. Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová uvedla, že by chtěla pokračovat v práci na rozdělaných projektech. „Jedná se především o dokončení revitalizace panelových domů, opravy Kostnického náměstí, náměstí Barikád, parku před Viktorkou Žižkov, výstavbu školky v ulici Buková a další investice do škol,“ uvedla. Stejně se vyjádřil starosta Prahy 5 Pavel Richter. „Jestliže kolegové budou toho názoru, že mám stát v čele kandidátky, vynasnažím se přesvědčit voliče, aby nám umožnili realizovat připravené projekty,“ uvedl. Obhajovat mandát chce také starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Jana Černochová (ODS), která byla starostkou Prahy 2 v letech 2006 až 2010 a poté se do čela radnice vrátila v roce 2012, čeká, zda dostane podporu strany. „Nejprve se o tom pobavím se členskou základnou. Termíny primárek zatím nemáme stanoveny, takže mám čas na přemýšlení,“ uvedla.

V Praze 7 sbírá podpisy sdružení Praha Sobě, které vzniklo kolem starosty Jana Čižinského (KDU-ČSL). „Rád budu v čele kandidátky. V Praze 7 roste počet obyvatel a je třeba držet krok a budovat stále nové kapacity ve školkách a školách. A to náš tým umí. Stejně tak je třeba dokončit projekty na sázení stromů do ulic a udržet tempo zlepšování služeb pro seniory,“ uvedl. Obhajovat mandát chce na podzim také starosta Prahy 4 Petr Štěpánek ze Strany zelených.

Ve funkci by chtěl pokračovat i Vladimír Novák (ČSSD) v Praze 10. Naopak usilovat o post starosty Prahy 8 už nechce Roman Petrus z ČSSD. „Nebudu. Politika se začala výrazně měnit. Dnes přestalo být důležité, co kdo udělal, ale kolik času byl na Facebooku. To já neumím,“ sdělil ČTK.

