Chlapci si smlsnou na plešatém dědkovi v autě s českým číslem. Ondřej Neff se obává, co se může kvůli migraci odehrávat na hranicích

Podle jeho slov je to na jedné straně samozřejmě dobře. „Tento krok a další, které budou nezbytně následovat. Není možné přestěhovat půlku Afriky do Evropy, třebaže by si to někteří přáli (aby se o příchozí postaral někdo jiný), a k tomu vše zatím směřovalo, kdyby měly věci nadále jít v duchu merkelismu. Na druhé straně končí éra volnosti,“ dodal Neff.

Jak poznamenal také, je zvědav, jaké výlevy buzerace a blbosti potkáme na hranicích. „K tomu se očividně schyluje jak na rakouské, tak na německé čáře. Samozřejmě si chlapci smlsnou na plešatém dědkovi v autě s českým číslem,“ poznamenal dále Neff.

Zároveň pak také závěrem hovořil o ministryni spravedlnosti Taťáně Malé a jejím opsání diplomové práce. „Kdyby u vás přistáli Marťani, neříkejte jim, že naše ministryně spravedlnosti opsala svoji diplomní práci Mikroklimatické podmínky v chodu králíků. Mysleli by si, že si z nich děláte prdel, a znáte Marťany, oni dovedou být zlí,“ uzavřel Neff.