Chovanec by byl rád, kdyby ČSSD využila možnost rozhodnout o koalici s ANO v květnu, Babiš řekl, že by počkal

Asi málokdo by čekal, že po debaklu socialních demokratů v podzimních volbách bude právě jejich mimořádný sjezd hrát tak důležitou roli, že na něj bude čekat celá politická scéna. Už tuto neděli bude ČSSD na mimořádném sjezdu jednat nejen o své budoucnosti a volit nové vedení, do jisté míry má ve svých rukou i politickou budoucnost naší republiky, konkrétně sestavení nové vlády, informovaly Lidové noviny (LN).

ČSSD je podle LN jedinou demokratickou stranou, která by nejspíše byla svolná k vyjednávání o koalici s hnutím ANO. Premiér v demisi Andrej Babiš s tím prý problém nemá a je ochoten čekat dalších několik měsíců, jak se nakonec sociální demokraté rozhodnou. „Určitě budeme čekat na definitivně zvolené vedení,“ řekl LN Babiš.

Podle novin je Babišovým hlavním cílem sestavení menšinové koalice s ČSSD, kterou by ve Sněmovně tiše podporovala KSČM. Pokud by byl na mimořádném sjezdu ČSSD, který se uskuteční v neděli v hradeckém Kulturním domě Střelnice, zvolen jako předseda exministr vnitra Milan Chovanec, spolupráce s hnutím ANO by s velkou pravděpodobností nedopadla.

Není totiž žádným tajemstvím, že mezi Babišem a Chovancem panují napjaté vztahy. Chovancovi vadí premiérovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a v médiích již několikrat zopakoval, že ve vládě být nechce a ČSSD chce řídít z Lidového domu.

Favoritem sjezdu je ale prý spíše kandidát na šéfa ČSSD Jan Hamáček, kterému naopak naskakuje husí kůže z toho, že by se Babišova druhá vláda opírala o SPD. Lidové noviny také uvedly, že podle Hamáčka by se o účasti ČSSD ve vládě mohlo vedení rozhodnout jen na základě znalosti názoru členské základny.

Jenže se může stát, že tuto otázku se nepodaří v jediný den sjezdu projednat a na řadu přijde varinata, že se sjezd na několik dalších týdnů proto přeruší. „Určitě počkám,“ ujišťoval LN Babiš. Vzhledem k tomu, že primární cíl ČSSD na sjezdu bude zvolení nového předsedy a místopředsedy, těžko se asi dostane i na rozhodování o koalici.

Pokud by k přerušení sjezdu nakonec došlo, v mezičase by se pak nabízel dostatek prostoru na vyjednávání o vládní koalici a s výsledky by vedení strany seznámilo delegáty rovnou při pokračování sjezdu. „Definitivně by o tom měl hlasovat sjezd k v květnu. Ideální by bylo referendum všemi členy, minumum je pro mě, aby o tom hlasovalo znovu šest set lidí na sjezdu,“ uzavřel Milan Chovanec. Na mimořáném sjezdu by měl v neděli mimo jiné vystoupit i nedávno znovuzvolený prezident Miloš Zeman.

autor: nab