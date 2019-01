Chrocht, kreténi, zku*venej zloděj. Více k tomu, o čem jedná Sněmovna: VIDEO od Jarka Nohavici i mnohem ostřejšího hocha

Doposud platný autorský zákon říká, že podniky, kde se pouští hudba, mezi které patří i restaurace a obchody, musí odvádět poplatky Ochrannému svazu autorskému za to, že svým zákazníkům hudbu pouští. Obyčejná hospoda na venkově tak měsíčně zaplatí OSA něco přes 700 korun. Navrhovaná změna se týká podniků a provozoven, kde hudba nemá vliv na hospodářský výsledek podnikatele, tedy například na restaurace a drobné provozovny, jako třeba kadeřnictví.

O absurditě některých poplatků směrem k OSA promluvil senátor Ivo Valenta. „Už bylo načase, abychom před praktikami OSA přestali strkat hlavu do písku. Jen pro zajímavost, víte, že OSA např. vybírá autorské poplatky také za každý pohřeb? Ano, za každý obřad by měli pozůstalí zaplatit 74 Kč. A víte, že stejně tak OSA kasíruje také sportovní akce? V případě aerobiku je to 6 Kč za každého návštěvníka, v případě hokeje je to 2,25 Kč za každého návštěvníka. A dokonce si vybírá také 150 Kč za každou hodinu tanečních, kam chodí třeba právě vaše děti nebo vnoučata…“ uvedl senátor Valenta.

Senátoři teď čekají, jak se k jejich návrhu postaví 200 poslanců. V případě posvěcení návrhu a jeho následného podepsání prezidentem Milošem Zemanem by mnoha podnikatelům odpadly pravidelné měsíční platby pro OSA v řádech stovek a tisíců korun. Ještě předtím, než se poslanci vůbec dostali k projednání návrhu na změnu autorského zákona, se několik osobností politického a kulturního života rozhodlo seznámit veřejnost se svým postojem.

„Autorský zákon? Pokladnice pro ouřady z OSA. Petře Jando a spol. 1 400 umělců vzpamatujte se a hlavně se uvolněte. Jarek Nohavica to pochopil a švihá všechno ven a nic po nikom nechce. A Vy platíte ty kretény, co maj placené hlídky a zpoplatňujou ženskou v čistírně nebo autobusáka, co si pustí rádio, aby slyšel zelenou vlnu. Když mu pustí Kryštofa? Chudák. YouTube? Zakážete nám taky? Dejme polemiku,“ navrhuje na Facebooku Kateřina Dostálová, bývalá poslankyně za ODS, která se zabývala mediálním právem.

Uživatel Pavel Havlíček na Dostálovou zareagoval ironicky: „No tak já jsem pro, aby truhláři platila tantiémy každá babička, která si sedne na lavičku od něj.“

OSA je terčem kritiky dlouhodobě, ať už ze strany některých umělců, či politiků. Na vině je především diskutabilní šíře jejích pravomocí, autorské poplatky jsou vybírány například i za prázdné paměťové nosiče, které zakoupíte v obchodě. Za každý 1 GB kapacity USB flash disku odvedete OSA 1,50 Kč. Nový flash disk s kapacitou 256 GB, který v obchodech běžně stojí mezi 1 000 a 1 500 Kč, tak ve své ceně zahrnuje i poplatek 384 Kč, který jde do pokladny OSA.

Právě situace s prázdnými nosiči si již v roce 2017 všiml předseda Pirátů Ivan Bartoš a OSA pořádně zkritizoval. „Aneb když se státem garantovanému monopolu OSA daří, proč se před ‚akcionáři‘ nepochválit,“ začíná svůj text s notnou dávkou sarkasmu Bartoš.

Pak se pouští do vysvětlování detailů: „Přeloženo pro laického čtenáře: ‚Odrbali jsme vás prostě ‚outstanding‘, milí občané, obce i podnikatelé. Miliarda je doma. Z každýho disku. Z každýho prázdnýho média. Dalších 50 až 100 milionů za telefony (jenom 50 Kč z jednoho, že), který už dneska, jak jsme zjistili, taky umí přehrávat hudbu, se nám teda nepodařilo prolobbovat ani dalších 100 milionů navíc z toho, že v hospodách nebo na návsi hraje rádio, což už kasírujeme pomocí ranařů, co vybírají výpalný, který už OSA jednou zaplatilo, a přes 200 milionů nám přijde málo, ale i tak dobrý.“ Poté Bartoš posměšně dodává: „Vaše hodná OSA – filantropická. Mlask. Mlask a chrocht.“

Bartoš pak pod svým vlastním statusem ještě přidává pod kotel a trefuje se do předsedy představenstva OSA Romana Strejčka: „On když Strejček vysekne poslancům na výboru svoji prezentaci ‚Umělci nemají ani na rohlíky‘, kde si hraje s čísly tak, že se člověku s dvěma roky středoškolský matematiky otevírá kružítko v kapse, tak bys jim dal klidně miliardu navíc. Jenže ne těm umělcům, ale těmhle výběrčím výpalného.“

„Bohužel je to tak, má osobní zkušenost: právníci, kteří vyhledávají plakáty akcí na internetu a nekompromisně nasazují organizátorovi poplatky, bez odvolání. Právní mafie bez transparentnosti. Je to ostuda státu, nic víc,“ stěžuje si Bartošovi na praktiky OSA uživatel Jaromír Horák. Ochranný svaz autorský na svůj provoz ročně spotřebuje cca 150 milionů korun.

Uživatel Roman Kresta zase volá po transparentním účetnictví.

Nakonec se opět vyjádřil Ivan Bartoš. „Já autorům i interpretům samozřejmě peníze přeju. Och, jak je milé mít peníze. Ale peníze od OSA mi v řadě případů prostě nepřijdou poctivé. Chápu, že nejde zpoplatnit každé užití, resp. mít něco z každého, kdo píseň slyší. To však není důvod vybírat peníze od každého, kdo by ji potenciálně slyšet mohl, a to se ve svém důsledku v ČR děje. Minimálně to platí někdo za potenciálního posluchače a mé peníze prokazatelně dostávají autoři, kteří mi jsou ale úplně volný a jejich ekonomická situace není můj problém. Já po ‚dosaď kohokoliv‘ taky nechci peníze, že jsem dneska ráno napsal článek, který si může přečíst, i když se k němu pravděpodobně nikdy nedostane, a ani by ho nezajímal. Poplatek za pokoj, kde není host, ale je TV, například, je jen špička absurdit v této oblasti výběru výpalného. A televize už taky všechno několikrát zaplatila,“ argumentuje dnes již pirátský poslanec.