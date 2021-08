Chtějí nás zbít. Fetujou. Bordel a nelegální stavby. Vydali se do romské osady na Slovensku. A byli jako opaření

reklama

První domy v osadě začaly vznikat před více než 60 lety. „Aktuální počet obyvatel čítá téměř tři tisíce,“ uvádí Patrik a dodává, že Richnava je také první osadou, v níž jim nebyl přidělen průvodce. „Místní si jsou bezpečností natolik jistí, že nás dovnitř vyslali samotné. Na první pohled je tu relativně čisto a klid,“ popsal Patrik, že spousta Romů nežije v osadě, ale přímo v obci v rodinných domech.

„Je to vlastně úplně první osada, ve které jsme viděli funkční potraviny. Pečivo, nápoje, potraviny,“ popsal dále Patrik hovořící s mužem s kšiltovkou Adidas. Ten je majitelem karavanu, v němž prodává potraviny. „Mám normální živnost. Prodávám všechno, co se dá,“ popsal muž.

Ženy, které pak dva investigativci potkají na ulici, popisují, kdy asi osada vznikla. Podle nich je to již dlouho let. Zároveň potvrzují, že lidé zde i poměrně dost pracují. „Aktivační činnost děláme. Půlka osady a druhá půlka dělá tu hlídku, kterou tu máme. Obecní hlídka,“ uvádí žena, jež před kameru předstoupila ve fialovém županu. Aktivační hlídka sbírá papíry, čistí osadu.

A co drogy? „I tady fetujou. I tady fetujou,“ říká romská žena. Druhá jí však oponuje: „Ale u nás tak nefetujou.“ „Fetujou ti, co jsou její,“ sděluje další.

Tady máme chatku, ukazuje pak žena na něco, co rozhodně jako chatka nevypadá. Spíše jako skládka nepořádku. „Již tradičně si nás odchytil někdo z místních, aby nám ukázal problém, který jej nejvíce trápí. V tomto případě to byla žena, která informace o tom, že je zde celkem čisto, uvedla na pravou míru,“ řekl k setkání Patrik.

„Tohle máme jíst? Tohle máme jíst? Házejí sem smetí, záchody dolů... všechno dolů...,“ ukazuje žena na „bordel“, kdy si stěžuje, že celá osada to na toto jedno místo hází. „Dívejte se, chalupu máme. Tady je nemocný člověk. Kyslík má do úst. A vidíte, co dělají? A když křičíme, tak nás chtějí zbít. A kontejner sem nedají,“ stěžuje si žena, že tam chodí celá osada. Druhá žena na ni však z dálky křičí, že to není pravda, že jen polovina osady.

„A my máme tohle jíst? Nemocné? Chřipky... všechno máme. A oni dělají tohle? Když na ně křičíme, ještě říkají: do pi*i a chtěj mě zabít. Za tohle? No, vidíte?“ stěžuje si žena. Když se jí reportér ptá, kam ona hází smetí, odvětí: „Já nemám smetí, já nemám děti. Já když mám, tak to hodím dolů. Ale koukejte sem – tašky, těstoviny, bordel, hovno. Všechno sem hází,“ uvedla žena. A přímo před zraky kamer pak opravdu jeden z mužů přichází vyhodit plný kýbl odpadků.

Reportéři se pak svěřují i s tím, že je jim líto pejsků a štěňat. „Tady dostal pejsek kost k ohlodání,“ ukazuje.

Osada Richnava je pak podle Patrika tou největší, kterou viděli. „A asi taky nejkultivovanější, nejhezčí. V nějakém měřítku romských osad. S tím, že bordel tady sice je, ale ne tolik, jako byl všude jinde – a 99 procent domů je zděných, což svědčí o tom, že ti lidé mají trochu víc peněz. Pracují, jak jsme slyšeli, dělají nějaké aktivační práce, což jsou úklidové práce a všechno možné... za to si pak mohou vystavit trochu lepší barák. A když se podíváte na ty kopce, tak je vidět, že dost lidí se i separuje od většiny z těch osad, někdo se separoval tak, že bydlí i v obci. Tito lidé mají ještě víc peněz a nechtějí být spojováni s tím, co je tady dole,“ podotkl reportér, že se pak dostali i do jednoho z luxusních domů.

„Stále se však jedná o nelegální osadu. Pozemky jim totiž nepatří. Když se jednoho dne rozhodne, že tady obydlí stát nebudou, bude na to mít plné právo. Během jednoho týdne stráveného v okolí Košic a Prešova jsme prošli několik romských osad. Všude jsme se setkali s osudy lidí, na které jen tak nezapomeneme,“ uzavírají muži s tím, že romské osady existují řadu let a zatím nikdo nikdy nepřišel s funkčním řešením.

