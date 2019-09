Chtějí vaše peníze! O Gretě Thunbergové: Co je za tím vším, nahrál na VIDEO mladý Čech

Český youtuber Bratříček roztrhal Gretu ve svém videu Nový zelený úděl pro Evropu. Video dlouhé 11 minut se zabývá nápadem, který začíná být prosazovaný napříč Evropou, a dokonce podobné nápady zní od nominantky na guvernérku Evropské centrální banky Christine Lagardeové. O co tedy jde? Bratříček ze začátku videa řekl: „Napříč světem sílí hlasy. Hlasy, že nám dochází čas. Hlasy že nám hoří dům a že je nejvyšší čas panikařit. Nejsilnějším hlasem je mladá dívka Gréta a dostává se jí nevídaného prostoru, mluví na národním shromáždění v Paříži, mluví v OSN, v Evropském parlamentu či na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Na šestnáctiletou dívku je to nečekané množství pozornosti. Ve svých proslovech navíc kritizuje, kritizuje každého z nás, každého z politiků, kritizuje naši nedostatečnou reakci na vědecké objevy, kritizuje náš skepticismus vůči změně klimatu, může, protože je to šestnáctiletá dívka. Neporazitelný nástroj politického boje, a tak se po desetiletích neúspěšných snah lidí, jako je AL Gore nebo Di Caprio, vyvolat v nás paniku konečně dostala do rukou extremistů zbraň hromadného ničení. Kdo zesměšní Al Gora, nic se mu nestane. Kdo se vysměje snahám Di Capria, nic se mu nestane. Ale ten, kdo si dovolí osočit malou, nevinnou dívku ze lží či manipulace, je odporné prase. Platí to pro veřejnost, platí to pro novináře, ale platí to dvojnásob pro politika. Umírněná levice a pravice mlčí. Grétu si dovolí otevřeně kritizovat jen dlouhodobě vokální jedinci a alarmisti z opačné strany politického spektra. A Gréty hnutí sílí. Jenže nás celý život učili, že panika ohrožuje lidi na životě a že i v době nejtvrdší krize by měl člověk zachovat chladnou hlavu. Proč? Protože v panice člověk mnohem pravděpodobněji situaci ještě zhorší, ať už při požáru, či když se topí. Je čas panikařit? Není a nikdy nebude. Zachovejte chladnou hlavu,“ tak začal Bratříček své video.

Anketa Měla by Poslanecká sněmovna schválit zprávy o hospodaření České televize? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 2218 lidí

Následně se ptá, proč tedy chce Gréta po lidech paniku či jak bez jakéhokoliv odborného vzdělání může mít zkušenosti na rozklíčování jedné z největších vědeckých výzev současného lidstva. Na to si youtuber odpověděl, že to je tím, že Gréta je „obličejem a ústy“, kdy se jí do úst dávají slova, která by nikdo neposlouchal, kdyby je neříkala mladá dívka. Ta slova prý nedávají smysl. Potom však začne ostřeji: „Dovolte, abych vám představil výsledek takzvaného grétismu, alarmismu a ekologického extremismu. Druhého devátý 2019 se totiž aktivisté konečně odkopali. Po dlouhých měsících, během kterých tým kolem Gréty aktivně šířil paniku napříč celou planetou, přichází velkolepé představení naší budoucnosti, a pokud jste úspěšně podlehli panice budete za ni rádi a přijmete ho všemi deseti. Pokud jste ovšem zachovali chladnou hlavu, toto video je právě pro vás. Dovolte, abych vám představil The Green New Deal for Europe, Nový zelený úděl pro Evropu. Práci, která navazuje na svého amerického předchůdce The Green New Deal propagovanou především levicovou demokratickou političkou Ocasio Cortez. Jedná se o práci mnoha odborníků, tedy lépe řečeno mnohaletých aktivistů, autorů alarmistických apokalyptických knih a profesorů různých univerzit. Rozhodně se ale nejedná o práci předních ekonomů ve spolupráci s klimatology. Ne, přece nám tu nebudou změny zavádět fundovaní lidé. Klima řeší puberťačka a nový společenský řád nám zavede autor knížek o pádu Západní civilizace,“ řekl Bratříček a následně se pustil do navrhovaného dokumentu.

Bratříček kritizoval dokument, že neobsahuje jednotlivé kroky, jak řešit klimatickou změnu napříč jednotlivými průmysly, není v něm plán, jak vybudovat elektrifikovanou dopravní soustavu či není představen plán na změny v oblasti výroby elektřiny. „Klimatickou změnu vyřeší převratný objev celé řady odborníků, socialismus,“ šokoval ve videu Bratříček, kdy následně začal citovat jednotlivé pasáže videa.

„Nový zelený úděl je ambiciózní a pragmatický plán přechodu na nulové emise skleníkových plynů a změnu Evropy v průběhu. To se stane díky každoroční investici pěti procent HDP EU do infrastruktury, zemědělství, průmyslu, vytvoří miliony nových pracovních míst a ukončí éru přísných škrtů, to vše bez zvýšení daní,“ citoval z dokumentu mladý youtuber a zmiňuje, že to zní až moc dobře, aby to byla pravda, kdy dodal, že to taky pravda není.

Fotogalerie: - Boj o sochu Koněva

Následně se ve videu zaměřil na sliby, které Nový zelený plán obsahuje. Zmiňuje snížení nákladů na živobytí a levnější přepravu, obnovu veřejných služeb, zrušených rozpočtovými škrty, práce za dobré peníze pro každého, čtyřdenní pracovní týden, čistší vzduch a vodu, ochranu proti přírodním katastrofám či zmiňuje ochranu všech, kdo budou nuceni migrovat díky klimatické změně, srovnání se s naší koloniální minulostí, a nakonec cituje z dokumentu lepší, zelenější a férovější budoucnost pro naše děti. „Ano přátelé, poručí větru dešti, švihem kouzelného proutku vytvoří miliony pracovních míst, a to, aniž by vám zvýšili daně. Jak? Vytvoří agenturu s názvem Zelená pracovní místa či Zelené veřejné práce (The green public works – GPW) ta budou mít za úkol rozhodovat o zelených projektech napříč celým kontinentem,“ řekl Bratříček.

Dále řekl, že se nedá očekávat pomoc soukromého sektoru, jelikož současná praxe spolupráce soukromých společností s veřejnými je ta, že soukromá společnost vydělává peníze, avšak riziko přebírá veřejná instituce – například veřejná banka, co se zaručila za projekt. Plody veřejných zdrojů by tedy měly zůstat v rukou veřejnosti a soukromé subjekty by tedy do transformace neměly být vůbec zapojeny. Dále citoval z dokumentu, že by měl být opuštěn systém konkurenceschopnosti a ziskovosti, kdy účelem zelených projektů by měl být přínos pro společnost. „Takto by měla vypadat i celá struktura společnosti, už žádná honba za ziskem, kde už jsem tohle jenom slyšel?“ glosoval situaci Bratříček.

Financování projektů by mělo probíhat tak, že agentura Zelených veřejných prací by byla financována Evropskou investiční bankou. Pokud GPW vymyslí projekt, jehož cílem není zisk, a tedy návratnost investice není jistá, tak EIB vydá zelený dluhopis, který by si měly, dle autorů Nového zeleného údělu, koupit soukromé subjekty jako penzijní fondy atd. Bratříček se ptá, proč by měly soukromé subjekty kupovat dluhopisy, jejichž cílem není návratnost. „A tady přichází ta genialita, zelené dluhopisy mají být kryté Evropskou centrální bankou, takže pokud úrok dluhopisů dosáhne určité hodnoty, centrální banka je odkoupí. A víte, jak centrální banky vykupují věci? Mají takovou velkou tiskárnu,“ šokoval Bratříček.

Dále ve videu zmiňuje to pokrytectví autorů, když na jedné straně píší o nespravedlnosti spolupráce se soukromým sektorem, aby ho na druhé straně obhajovali. Tento systém financování má dle autorů dvě výhody. První je, že skrze financování GPW se obejdou striktní rozpočtová pravidla a škrty, které přišly po éře socialistického rozhazování peněz. Například Řecko. Druhou výhodou navrhnutého systému je to, že díky tisknutí peněz nebude třeba zvyšovat daně a zároveň měnit základní smlouvy o EU. „Autoři se zapomínají zmínit o dvou věcech. Tou první je, že každé vytisknuté euro snižuje hodnotu ostatních eur, tiskem peněz tedy dochází ke znehodnocení peněz ostatních. Říká se tomu inflace a je mi smutno, že opět musím někomu vysvětlovat, že vytisknutím peněz opravdu nikdo nezbohatne. Tou druhou je, že zásadně porušují nezávislost centrální banky na politických rozhodnutích, což je základ našeho finančního systému. Jenže je to ještě smutnější, zatímco zvýšení daní je smutné a bolí to, alespoň vím, kdy to zaplatím. Ovšem inflace bolí každého, nevyhnete se jí, zničí všechny vaše peníze,“ řekl ke konci videa Bratříček.

Anketa Chcete, aby šel Andrej Babiš do vězení? Ať už za cokoliv. Chci 14% Nechci 86% hlasovalo: 13301 lidí

Zmiňuje pak i to, že veškeré vytisknuté peníze by měly prostavět státní firmy, tedy odstřihnout soukromý sektor od veřejných zakázek. Tím se velmi poškodí trh, avšak má to tak zůstat. Prý jako v socialismu. „Státní stavební firma, státní dopravce, bla, bla, bla. Už zase, monopol, žádné inovace, byrokracie, neflexibilita, korupce,“ popsal plán Bratříček. „Zbytek Nového údělu tedy neobsahuje nic k řešení klimatu, ale zdůrazňuje, že prachy nestačí. Je třeba vše pokrýt řádnými demokratickými institucemi. Od toho, jak se pěstuje jídlo, přes to, jak jezdí kamiony. Vše bude schvalovat komise spravedlnosti životního prostředí. Tato komise bude kontrolovat náš vztah k přírodě na všech úrovních. Od velkých firem po jednotlivé domy. Političtí komisaři budou mít přístup všude, jde tu přece o vše. Nechcete být přece nepřítel lidu, pardon, přírody. Kvůli vám tady neuhoříme. Kdo jim ale vyrobí legislativu? No přeci nová unie, enviromentální unie. Ta má zajistit, že bude zavedena ekocida jako zločin proti lidskosti a že budou řádně pokutováni ti, co budou ničit přírodu a pak konečně porazíme kapitalismus… pardon, vyřešíme klimatickou krizi,“ vtipkoval Bratříček na nepříliš vtipné téma. „Ti, kdo vás straší, chtějí vaše peníze,“ ukončil video Bratříček.

Videa si všiml i Institut 2080. Video sdílel se slovy:

„Máte-li 11 minut, vyplatí se je investovat do shrnutí podstaty nového komunistického manifestu, který pro nás připravila skupina aktivistů jako řešení apokalypsy, před níž nás straší Greta a její tým. Autorovi, který si říká Bratříček, se podařilo srozumitelně vysvětlit, jak má nové klimatické náboženství připravit půdu pro Nový zelený úděl pro Evropu – velkolepý plán Evropské unie zavést socialismus.

Až to doposloucháte, bude vám jasnější, proč má nová předsedkyně Evropské komise mezi prioritami uhlíkově neutrální unii a jakou novou roli má hrát Evropská centrální banka. Karty jsou vyloženy. Máme-li se v Evropě obávat toho nejhoršího extremismu, tady je jeho program.

Děkujeme za sdílení.“

Toto jedenáctiminutové video navazovalo na více jak hodinu dlouhý stream, kde Bratříček všechny svá tvrzení obhájil a doložil. Ten je k zhlédnutí ZDE.

Psali jsme: „Cikáni? Jak zoo,“ řekl a trestají ho. Zavřete celé Slovensko, každou krčmu! Zuří Fico. Promluvila Čaputová, je veselo Kdo řekne jiný názor, je blbej? Legendární Vladimír Martinec o dnešku: Babiš i hokej Poslanec Klaus kategoricky: Fotbalisté nehráli mezistátní zápas, protože Kosovo není žádný stát Moravec řekl divákům, jakou podporu má prý Trikolóra. Klaus se jeho číslům jen smál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle