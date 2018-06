Chtěl jste ČEZ prodat do Ruska, vpálila Jermanová Pokorná Kalouskovi, když před publikem zesměšňoval Babiše básničkou

Debatu začali pěkně zostra. Veselovský se zeptal, zda šéf hnutí ANO a trestně stíhaný premiér zachraňuje Českou republiku, nebo ji potápí. „Já si myslím, že jí rozhodně nepotápí a pomáhá jí,“ odvětila Jermanová. Babiš prý slíbil, že dá zemi do pořádku a pracuje na tom. „Já cítím, že tady nejsem úplně na přátelském území“, sdělila Veselovskému a přihlížejícímu publiku Jermanová. I navzdory údajně ne zcela přátelskému prostředí si však trvala na tom, že Babiš dělá, co slíbil.

Kalousek nabídl trochu jiný pohled. Česká republika není podle jeho názoru tak snadno potopitelná, ale Babiš prý dělá všechno pro to, aby koncentroval ve svých rukou co nejvíce moci na úkor modelu standardní liberální demokracie. A pokud si to necháme líbit, hrozí nám, že svoboda na oné společné palubě bude významně omezena. „Ono už se to i děje, když se podíváte, kolik bylo přijato nových represí a regulací,“ udeřil Kalousek. Stačí se podívat na zákon o urážkách úředníků, který přijala ještě vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), v koalici s hnutím ANO. Návrh vzešel z dílny ministra spravedlnosti za hnutí ANO.

Jermanová se tématu chopila z jiné strany. Posteskla si nad tím, že demokratické pravicové strany utvořily tzv. demokratický blok a neustále opakovaly, že s Babišem vládnout nebudou. A tak Babiš dělá, co umí. Všem připomněla, že ANO získalo ve volbách takřka 30 procent, vyhrálo volby a je jeho úkolem sestavit vládu.

O chvíli později dáma vmetla Kalouskovi do tváře, že když byl členem vlády, byla zneužita vojenská rozvědka a země za časů exministra financí Kalouska propadla do hluboké ekonomické krize. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 uvedl, že o zneužití Vojenského zpravodajství nic nevěděl, čemuž se Pokorná Jermanová okamžitě velmi podivovala. Kalousek však jedním dechem přidal vysvětlení, kterým rozesmál publikum. „Kdyby ministr financí věděl, co dělá vojenská rozvědka, tak by to bylo špatný. Ministr financí to nemá vědět,“ zdůraznil Kalousek. Odměnil ho smích a potlesk diváků v sále. „Možná, že když pan předseda Babiš byl ministrem financí, tak skutečně podrobně věděl, co dělá vojenská rozvědka, ale za normální situace to vědět nesmí,“ dodal host.

Do ANO si Kalousek dloubl opakovaně. S poukazem na rozsáhlé personální změny v mnoha institucích prováděné vládou bez důvěry Sněmovny podotkl, že v podstatě sledujeme pokus o převzetí moci jednou politickou stranou. „Je to jasná snaha o co nejrychlejší převzetí moci jednou politickou stranou,“ vypálil Kalousek.

Všem přítomným připomněl, že Babiš sice vyhrál volby, což prý nikdo nezpochybňuje, ani Kalousek, ale protože Babiš nemá absolutní většinu poslaneckých mandátů, musí najít koaličního partnera či partnery. A Babiš ukázal, že tohle neumí. Tak moc trval na tom, že jen on může být premiérem, že řadu stran odradil od spolupráce s hnutím ANO. Protože je Babiš trestně stíhán.

Jermanová si posteskla, že Kalousek celý problém posouvá do osobní roviny, což se jí zdá velmi přehnané. „Zažíváme i tady osobní útoky. Mně to přijde jako velká škoda. ... Nevím, proč bychom měli ustupovat nátlaku osobní kampaně, která proti němu byla vedena,“ bránila politička své stranického šéfa.

Bránila ho ze všech sil, a to i ve věci spolupráce hnutí ANO a komunistů. Komunisté budou pravděpodobně podporovat Babišovu vládu jen z opozičních lavic, ale bez jejich hlasů se Babiš tak jako tak neobejde, protože s ČSSD, se kterou jedná o koalici, bude mít jen 93 křesel. Jestliže někdo dnes Babišovi vyčítá, že bude spolupracovat s komunisty, měl by si podle Pokorné Jermanové vzpomenout na dobu, kdy Miroslav Kalousek ještě jako předseda KDU-ČSL hovořil o tom, že bude ochoten spolupracovat i s komunisty.

„Vy odsuzujete něco, co vzniká. Bavme se o tom na konci volebního období,“ požádala dáma Kalouska. Z publika se opět ozval smích, ale Jermanová se nedala odradit a pokračovala ve výkladu svého stanoviska. „Jestliže zástupce pravicové strany dokáže v roce 2006 říct, že aby zabránil opoziční smlouvě, která vznikala, že se opře o komunisty, tak promiňte, to je prostě politické pokrytectví, politické pokrytectví nejvyššího řádu, tak to je,“ vypálila Pokorná Jermanová.

Kalousek se bránil, že na tu vládu nedošlo a konkrétním politickým výsledkem jeho jednání byl zrod pravicové vlády Mirka Topolánka. Obratem připomněl, že sama Pokorná jermanová vládne na kraji s ČSSD a s KSČM.

Když dostali prostor diváci se svými dotazy, padla otázka týkající se Kalouskova účinkování na Ministerstvu obrany na počátku 90. let 20. století, kdy se nakupovaly ne zcela kvalitní padáky. Kalousek se bránil, že on sám nikdy žádné padáky nekoupil. A vojín Roan Prinich, který se bohužel zabil a je s touto kauzou spojován, se nezabil kvůli padáku.

„To, co se říká o mně a o padácích, je asi tak stejné jako ten starý vtip. Jestli je pravda, že v Košicích upálil Hanzelka Husáka. Odpověď: Informace je pravdivá, ale nebylo to v Košicích, ale v Kostnici, nebyl to Husák, ale Hus a nebyl to Hanzelka, ale Zikmund,“ pravil pan poslanec. Z publika se znovu ozval smích.

Poté odpovídala na dotaz Pokorná Jermanová, která vysvětlovala, zda je hnutí ANO pravicové, či levicové. Hnutí ANO podle ní vzniklo jako středopravicové uskupení. „Je to lež, lež,“ brblal si „pod vousy Kalousek. A přidal básničku na účet Andreje Babiše a hnutí ANO. „My jsme kluci z StB, bereme však na sebe podobu levice, středu nebo pravice. To je pěkná směsice,“ recitoval šéf poslaneckého klubu TOP 09. Z publika se opět ozval smích. „Velmi vtipné od bývalého člena vlády, který chtěl ČEZ prodat do Ruska,“ nedala se v tu chvíli zahanbit Pokorná Jermanová a Kalouskovi slovní ránu vrátila. „Já nemám ráda takovéhle urážky. Já chápu, že to lidem přijde vtipné, ale když to slyšíte ve Sněmovně třikrát denně a k tomu pár urážek, výkřiků a úprků ze sálu, tak už jste vůči tomu imunní,“ podotkla Jermanová. „Jen bych k tomu dodal, že jsem nikdy nechtěl prodat ČEZ do Ruska,“ zdůraznil Kalousek.

autor: mp