Chtěli Čechům sdělit, že Babiš je zlo? Analytička Ryšánková trhá start CNN Prima. Etzler práskal až do Ameriky, takový strach měl, padlo. Ale jestli viděl tohle...

Velké očekávání na jedné straně a strach liberálů typu Tomáše Etzlera na druhé straně, že primácká CNN bude vysílat ideově nevhodný obsah. V Etzlerově případě strach tak velký, že to neváhal napráskat do americké CNN. „Myslel jsem si, že někdo udělal omyl, CNN netuší, co Prima je a nejsem si jistý, že ví, do čeho leze," prohlásil v rozhovoru pro DVTV. Strach mít rozhodně nemusel.

Protahované přípravy nové stanice se projevily odejitím těch, kteří nesdílejí jediný správný pohled na svět. Architekta celého projektu Martina Ondráčka, Terezy Spencerové, která měla dělat zahraničněpolitickou publicistiku. A po prvním vysílacím dni je jasno. Jít by mělo víc lidí.

To, co předvedla CNN Prima News první den, nebyla profesionální práce. Vypadalo to celé jako prodlužovaná agitka bez znalosti cílové skupiny.

Ano, i CNN matka má liberálně demokratický bias a je za to kritizována. Jenže Spojené státy mají i konzervativně dryáčnickou stanici Fox, která je přesně opačná a tím se trh vyvažuje. To Česko nemá, a proto je vyváženost alfou a omegou zpravodajství kdekoliv.

Pokud bylo cílem české CNN sdělit národu, že Babiš je Zlo, je to v pořádku, ale ať pak přizná zcela otevřeně svoje protibabiší zaměření a nepředstírá nestrannost v souladu s vysílacím zákonem č. 231/2001 Sb.

Včerejší zprávy, v nichž se ztráceli dva moderátoři v gigantickém, graficky nepřehledném studiu, byly ukázkou ideovosti (Babiš je Zlo) a neznalosti cílové skupiny (něco mezi Novákem a veřejnoprávní učitelkou spisovné češtiny).

Nejistý moderátor, stojící u grafů čehokoliv s koronavirem, které jsme viděli všude asi patnáctkrát, není nic, co by tady ještě nebylo. Nešťastník v terénu, stojící na „obchodní tepně“ v Dejvicích, ano, souhlasím, to Česko ještě nevidělo, jak říká slogan. Každá čtvrť má svou hlavní ulici, i ta naše. Na obchodní tepně v Dejvicích všichni trpí tím, že si včas nepodali žádosti na koronavirové příspěvky.

No a pak jsme se také podívali do amerického Central Parku. Jinak… nic. Světovost CNN Prima News zajišťovala debata s redaktorkou CNN ze Spojených států. O koronaviru.

Jak bylo zpravodajství poněkud plytké a v podstatě neškodné, ukázala se zásadní slabina CNN Prima. A to takzvané „debaty“ a takzvaná „investigativa“. Doslova zlatým hřebem večera byla Markéta Dobiášová, hovořící s chladnokrevným Jaroslavem Tvrdíkem. Trochu děsivé je, že Dobiášová přišla z České televize. Pokud ČT zaměstnává lidi tohoto typu, obdivuji vedení redakce, že je dokáže držet v tak malém porušení Kodexu. Dobiášová předvedla směs verbální agrese, totální nepřipravenosti, neznalosti a nevkusného chování. Pokud toto má být šéfka investigativců ve stanici se světovým jménem, asi bychom měli do atlantské matky napsat všichni. To je tak, když přátelé oslovují s nabídkami k práci ideové přátele, a nikoliv profesionály. To by tu možná ještě byla i Tereza Spencerová. Živá.

Stanice kromě viditelných profesních selhání má ovšem další problém. Cílovou skupinu. Pro koho vysílá, pokud mixuje průměrné až podprůměrné zpravodajství, pořady o celebritách a autech, trhovecké diskuse s převzatými pořady matky, které ale vysílá se zpožděním? Je tenhle Ein Kessel Buntes tím, co má být „zpravodajská stanice pro nejširší publikum“?

Vysílá pro příslovečnou „babičku z Jevíčka“? No ale tu asi nezajímá Quest nebo Amanpour, případně výstava Tracey Eminové (to je ta, co přišla na to, že i neustlaná postel je umění). Ti, které zajímá Amanpour, se na ni prostě podívají na mateřské stanici.

Jediná věc, která stála za zájem, byl pořad Life, převzatý od matky, a to zejména část, v níž slavná zpěvačka Rita Ora vyprávěla, jak poletí do Číny předávat hudební cenu a jak Čínu a Číňany miluje. Půl hodiny poté, co se nám Markéta Dobiášová snažila usilovně vysvětlit, že Čína je zlá. No, asi ne pro všechny.

Takže za prvé: Průměrný divák, který očekává jiné zpravodajství, než najde na Nově nebo na ČT, je divák elementárně informovaný o dění v domácí i zahraniční politice, který čeká alternativu, ne to horší z obou zaběhlých schémat. Očekává nebulvární uchopení zahraničních událostí ve světovém kontextu, ne v kontextu české kotlinky a koktající EU. Očekává nebulvární uchopení domácích událostí s hlubokou znalostí včetně kontextu. Ne faktografickou nepřipravenost a hysterii.

Za druhé: Průměrný divák zpravodajství a politické publicistiky je středoškolsky až vysokoškolsky vzdělaný muž středního až staršího věku ze středně velkého či velkého města. Zpravodajství sleduje v televizích pravidelně, komentáře čte většinou na internetu. Umí zacházet i s vyhledávačem Google. Je i proto zhnusen z nedělních Otázek Václava Moravce a nemiluje agresivní uzavřené otázky, které „konfrontují“ tázaného. Televizní rozhovor není policejní výslech. A i ten se musí umět.

Za třetí: Začínat vysílání zpravodajské stanice zpravodajstvím z koronakrize, jejíž první část v podstatě končí, je jako přijít s vánočním vysíláním 29. prosince.

Odvysílat tohle o výročí zahájení vysílání ČT24 není nic k chlubení. Ano, byl to první den vysílání. Ale pamětníci vědí, že televize Nova zvládla své první zpravodajství v historii naprosto profesionálně. Protože ji dělali profesionálové. CNN Prima působí, jako kdyby ji rychle někdo splácal na koleni a vysílal první den do zdi. Přitom má za sebou zázemí zavedené televize s kořeny dokonce ještě staršími než Nova. A dlouhou přípravu na onu očekávanou stanici taky.

Ano, zpravodajské televize nemají v Česku ustláno na růžích. Pamatuje někdo krátký život stanice 24.cz, která byla soukromou předchůdkyní ČT24? Už asi ne. Pamatujeme všichni projekt stanice Z1, která měla být konkurencí čtyřiadvacítky? Trvala necelý rok. Pokud CNN Prima nepřežije, bude muset odepsat obrovské náklady. Což by v důsledku mohlo položit celou skupinu.

Česká republika je malý trh. Ze zkušenosti to není trh stavěný na množství čistě zpravodajských stanic. Diváků čistého zpravodajství není mnoho a CNN Prima se zatím nezdá být důvodem, proč opustit ČT24, která je přehlednější a zavedenější a dokáže nabízet i odborné pořady. Nadějí mohl být volný přístup k aktuálnímu zahraničnímu zpravodajskému balíku.

Primácká CNN zatím budí dojem lifestylové zpravodajské stanice průměrné úrovně, prokládané reklamou.

Zdá se, že slogan „kde jste byli když…“, poněkud cynicky doplňovaný „kde jste byli, když byl koronavirus“, se časem smrskne na „kde jste byli“.

Ano, je možné, že díky mezinárodní síti nabude důležitosti ve chvíli, kdy se stane něco závažného na světové scéně. Třeba začátek války v Jihočínském moři, jako v bondovce... Zatím se ale zdá, že pokud kdy měl Petr Dvořák kvůli nástupu CNN Prima horší spaní, může klidně ulehnout a prospat celý týden. Není důvod přepnout.

