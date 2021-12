Chudák Karel Gott. Klusák přiložil pod kotel

Hudební publicista Pavel Klusák ve své nové knize o zesnulém zpěvákovi Karlu Gottovi vypráví, jak si Gott upravoval svůj životní příběh. Gott prý rád přibarvoval některé slavné momenty svého života a naopak vynechával to, co se nehodilo. Klusákova kniha je tak poměrně často v rozporu s autobiografií, kterou vydala Gottova rodina. „Myslím, že rodinná firma Gottových pokračuje v legendě a obrazově je úžasná,“ prohlásil Klusák.

Klusákova kniha je podle kritiků a odborných recenzí označována jako první reálný portrét Karla Gotta. V knize se objevují informace, které jsou pro mnohé zpěvákovy fanoušky překvapivé. Například fakt, že Gott ve svých hudebních začátcích používal pseudonym.

„Než se proslavil, koncem 50. let, na nějakých soutěžích používal jméno Karel Matějíček. Těch důvodů bylo několik; on si především nepřál, aby se tatínek a rodina z ČKD dozvěděla, že chodil zpívat,“ prozradil Klusák, podle nějž ale zrovna tuto informaci Gott nijak netajil a objevuje se i v jiných knihách o české hudební legendě.

Roli podle Klusáka nemohl hrát fakt, že byl Gott v počátcích své kariéry mírně neoblíbený po svých vystoupeních v televizi. „Když šel do té důležité soutěže Hledáme nové talenty, kterou společně pořádaly rozhlas a televize, tak tam Gott vypadl velmi svižně a nedostal se ani do finále. Ale jinak ta jeho dráha stoupala jasně,“ vyprávěl Klusák na CNN Prima News.

„Už v té době se totiž Gott těšil oblibě v pražských kavárnách nebo na maturitních plesech. „Tam na něj lidé chodili s velkou chutí. Jeho světovost a repertoár, který znal ze světa, se zde zúročovala velmi dobře,“ přiblížil publicista s tím, že až později se z něj stal zpěvák, kterého milovalo téměř celé Československo.

Gott se podle Klusáka naučil upravovat svůj životní příběh. Gott prý rád přibarvoval některé slavné momenty svého života a naopak vynechával to, co se nehodilo. „Kromě jeho nesporného talentu byla na jeho kariéře vidět i obrovská vůle. On si přál být hvězdou a podle toho se choval. Pamětníci vzpomínají, že ještě než byl hvězdou, tak už chodil po Praze tak oblečený a s takovou aurou, jako by tou hvězdou byl,“ líčil Klusák.

Svou knihou se prý Klusák snažil nalézt neznámé detaily, které již překryla legenda o „zlatém slavíkovi“. „Překvapila mě například taková banalita. I když Karel Gott nemusel v Československu falšovat svůj úspěch a jeho publikum ho milovalo, tak když v zahraničí dostal cenu, která nebyla tak významná, vydával ji tady za velký úspěch. To mě překvapilo, protože to neměl zapotřebí,“ vysvětloval Klusák, jak Gott budoval svoji legendu.

Klusáka prý na Gottově životě nejvíce překvapil příběh spojený s cvičnou emigrací. „Šlo o úlohu jeho otce. Gott o něm převyprávěl leccos, ale to, že byl od 50. let státníkem a elitním komunistou, který pracoval na ministerstvu a svému synovi pomáhal především v době, kdy Karlu Gottovi teklo do bot, nehlásal,“ popisoval Klusák.

A právě jeho vysoce postavený otec prý Gottovi zásadním způsobem pomohl v kauze emigrace. „Bratři Štaidlové, Felix Slováček a on se v roce 1971 báli vrátit do Československa, aby nešli do basy. Doufali, že zlegalizují svůj pobyt v zahraničí, ale to se spletli,“ připomněl publicista, který je Gottovými fanoušky za svoji knihu velmi kritizován.

