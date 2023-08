Chvilkaři spustili novou akci proti Blažkovi. Hrozí se i Fialovi. Ale přišel výprask

Spolek Milion chvilek pro demokracii se opětovně pustil do ministra spravedlnosti Pavla Blažka a začal sbírat podpisy lidí, požadujících, aby jej premiér Petr Fiala (oba ODS) odvolal z ministerské funkce. „Pane Fialo, odvolejte ministra Blažka. Anebo to zabalte s ním,“ zaznívá ve vzkazu aktivistů. „Parodie na demokracii,“ vrací se však spolku v reakcích. Odvrací se od něj i jeho bývalí podporovatelé.

Spolek Milion chvilek již nedávno uspořádal demonstraci proti ministru spravedlnosti Blažkovi kvůli jeho setkání s Martinem Nejedlým, lobbistou a exporadcem někdejšího prezidenta Miloše Zemana, a vyzýval, aby jej premiér Fiala z jeho ministerského křesla odvolal. Totožný záměr má i aktuální výzva aktivistů.

„Ukažte Petru Fialovi, že vy, voliči, trváte na tom, aby vláda splnila svůj předvolební slib o zlepšení politické kultury v zemi. Ukažte, že nestojíte o nedůvěryhodného ministra, který svým počínáním dláždí cestu k moci populistům,“ píše Milion chvilek a skrze svou výzvu „Poslední kapka“ sbírají podpisy občanů, kteří mají za to, že by měl premiér Blažka kvůli setkání s Nejedlým odvolat.

Výzvu spolek doplnil i vyjádřeními účastníků nedávné demonstrace. „Vadí mi, že se schází s člověkem, který je podezřelý z kolaborace s Ruskem,“ zaznívá například od jednoho z mužů na videu.

„Pan Nejedlý není zase zrovna taková ta sorta lidí, se kterýma by se měl bavit jako ministr spravedlnosti,“ myslí si další, načež jedna z demonstrantek spílá nad tím, že si „to nezasloužíme“. „Myslím si, že si to nezasloužíme. Že naše země je krásná, a že si zasloužíme trochu úcty,“ pronáší.

Někteří volili i výroky, které požadují, aby premiér Blažka odvolal anebo to také „zabalil“. „Pane Fialo, odvolejte ministra Blažka. Anebo to zabalte s ním,“ má jasno mladík z akce Milionu chvilek.

„Považujeme za nepřijatelné, aby byl ministr spravedlnosti ve střetu zájmů. A aby měl netransparentní vazby na lidi prověřované tajnou službou, kteří mají blízké vztahy k putinovskému Rusku,“ dodávají aktivisté k výzvě.

Mnozí příznivci Milionu chvilek však s tímto požadavkem nesouzní. A dávají to značně najevo. „Svým počínáním dláždí cestu k moci populistům“ dle jejich mínění nikoliv Blažek, ale právě samotní aktivisti.

„Svým počínáním dláždíte cestu k moci populistům vy. Nedokážete odlišit podstatné od nepodstatného. Blažek není ruský agent. Až ve Strakovce zasedne Babiš s Okamurou, budou za to (vedle neschopné vlády) moci poděkovat i vám. Říkám to z pozice někoho, kdo na demonstrace Chvilek chodil a sympatizoval s nimi,“ zaznělo v jednom z příspěvků na sociální síti X.

Někteří pak sdíleli i jiné teorie. „Myslím, že docela reálné je, že si Milion chvilek koupil Babiš. Odpovídalo by tomu i počet žen v představenstvu. I to, co prosazují. Já být na jeho místě, tak bych to tak udělal,“ zaznělo.

A ozývaly se také úvahy nad „demokratičností“ spolku, který se o „demokracii“ opírá i ve svém názvu. „Parodie na demokracii v podání chvilkařů,“ ozývá se a jeden z komentujících se dotázal po výzvě, která by požadovala po Milionu chvilek vymazání dodatku „pro demokracii“.

Mnozí lidé tak zřejmě naráží na odmítnutí diskuse s ministrem Blažkem od aktivistů, které se odehrálo během shromáždění požadujícího ministrovo odvolání.

Ministr Blažek chtěl na demonstraci spolku Milion chvilek za své odvolání promluvit, organizátoři mu to ale neumožnili. Více než sto účastníků protestu poblíž Úřadu vlády na ministra křičelo „hanba" a „demisi" a odmítlo, aby Blažek na akci promluvil.

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 54% Ne 41% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9218 lidí Řečníci, kteří vystoupili na akci, ministru Blažkovi vyčítali všechno možné, od údajného zasahování do nezávislého fungování justice až po jeho nedávné setkání s Martinem Nejedlým. Aktivistka Kristýna Opletalová, která proti Blažkovi demonstrovala už v minulosti, se obává, že ministr svým setkáním s Nejedlým ohrožuje „suverenitu České republiky“ a její „zahraničněpolitické směřování“, což dokládá tím, že Nejedlý měl dřív na mobilu fotku ruského prezidenta Vladimira Putina. Na akci vystoupila také bývalá ombudsmanka a neúspěšná kandidátka v posledních senátních volbách Anna Šabatová, která se nechala slyšet, že považuje za „krajně nevhodné, aby se ministr spravedlnosti zajímal způsobem, jakým se Pavel Blažek zajímá, o živou kauzu, do které je zapletena řada jeho přátel, případně kolegů.“ Také jí vadí, že Blažek kritizuje postup státních zástupců a policie.

Premiér Fiala uvedl, že Blažek dostal kvůli setkání s Nejedlým od vedení ODS žlutou kartu a ví, co toto varování ve sportovní terminologii pro něj znamená. Fiala řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele Ministerstva spravedlnosti. Pokud by se ale podle Fialy ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry. Blažek kvůli schůzce z minulého týdne čelí kritice od koaličních partnerů.

