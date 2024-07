Chyba jenom ve dvanácti okrscích ze sta. Ale co ten zbytek? Šojdrová může zapomenout na Brusel. Advokát má otázku

Volební senát Nejvyššího správního soudu zamítl návrh bývalé europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), která tvrdila, že přišla až o několik tisíc přednostních hlasů, díky nimž by se dostala do europarlamentu. Její hlasy prý měl omylem dostat Ondřej Kolář z TOP 09. Podle soudu se ale zásadní chyby ve sčítání hlasů neprokázaly a šlo jen o výjimečné „chyby způsobené lidskou nepozorností“.

Šojdrová na síti X napsala, že rozhodnutí respektuje. „Nejvyšší správní soud výsledky voleb přepočítal a jsem ráda, že NSS tímto přepočtem i následným verdiktem potvrdil nejenom objektivitu voleb, ale i přepočty preferenčních hlasů, které voliči jednotlivým kandidátům stran na společné kandidátce SPOLU do voleb do Evropského parlamentu přidělili. Informace, které prezentoval NSS, respektuji a beru dané výsledky jako definitivní. Ve své práci ale nekončím, i nadále se budu věnovat tématům, kterým jsem se věnovala v EP,“ uvedla bývalá europoslankyně.

Nejvyšší správní soud výsledky voleb přepočítal a jsem ráda, že NSS tímto přepočtem i následným verdiktem potvrdil nejenom objektivitu voleb, ale i přepočty preferenční hlasy, které voliči jednotlivým kandidátům stran na společné kandidátce SPOLU do voleb do Evropského parlamentu… — Michaela Šojdrová (@msojdrova) July 10, 2024

Advokát Karol Hrádela si ale všímá, že NSS návrhu Šojdrové nevyhověl, protože se její hypotéza o záměně přednostních hlasů prokázala pouze v menšině zkoumaných okrsků. „Z celkem 100 vyžádaných a přezkoumaných volebních dokumentací zjistil soud pochybení pouze v malé části z nich. Ve dvanácti okrscích volební komise nesprávně započítaly přednostní hlasy, které voliči ve skutečnosti udělili navrhovatelce, jinému z kandidátů. Ve většině případů (88 okrsků) však již navrhovatelčina hypotéza nebyla prokázána – v 73 okrscích soud nezjistil při sčítání žádné pochybení a v patnácti se jednalo o směsici různých chyb v rozsahu jednotek přednostních hlasů, a to jak ve prospěch, tak v neprospěch navrhovatelky (konkrétněji viz body 33 až 35 usnesení). Z pohledu přednostních hlasů volební soud zjistil, že Michaela Šojdrová získala o 192 přednostních hlasů navíc oproti vyhlášeným výsledkům,“ uvedl soud ve svém rozhodnutí.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Hrádely je ale zkoumaný vzorek poměrně malý, a pokud by se statisticky stejná chybovost objevila v dalších okrscích, mohl by být výsledek voleb jiný. „Takže soud přezkoumal 100 vyžádaných volebních okrsků z celkového počtu 14 714 volebních okrsků podle webu Českého statistického úřadu. Přestože v 88 % případů nebyla zjištěná pochybení, statisticky platí, že na jeden zkoumaný okrsek byla ošizena v průměru o 1,92 hlasu. Kolik hlasů případně jí nebylo připočteno ve zbývajících 14 614 okrscích, je otázkou. Dalo by to dohromady chybějících 424 hlasů, aby dosáhla 616 preferenčních hlasů?“ ptá se Hrádela.

Podle něj by tak měl být v ČR zaveden systém pro kontrolní přepočet hlasů. „Komu slouží, že v ČR není zaveden systém pro důsledný kontrolní přepočet odevzdaných voličských hlasů, jak navrhoval i Nejvyšší správní soud?“ uvažuje advokát.

Zároveň blahopřeje Kolářovi, že jeho europoslanecký mandát platí, a ironicky komentuje vládní snahu o prosazení korespondenční volby, která by podle něj situaci ještě více znepřehlednila. „Upřímné blahopřání panu Kolářovi k tomu, že jej soud ponechal jako zvoleného poslance Evropského parlamentu. Kauza jeho zvolení nás utvrzuje o potřebě obtížně kontrolovatelné korupční korespondenční volby pro zajištění stability. Jinak by dezinformátoři mohli tvrdit, že v případě pochybností se má snad něco více kontrolovat. Dopustit i v dalších volbách možnost zjištění podobných pochybení, jaké musel soud konstatovat u prezidentských voleb, je přece nežádoucí,“ tvrdí Hrádela sarkasticky.