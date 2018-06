Chystá se nový, obrovský tunel, varuje Hana Marvanová

Právnička Hana Marvanová, která za hnutí STAN kandiduje do pražského zastupitelstva, v rozhovoru pro server Info.cz prozradila, že se v Praze chystá ještě větší finanční tunel, než byla slavná Opencard nebo Blanka. Do politiky se rozhodla vrátit především proto, že už se nemohla dívat na to, jak katastrofálně je politika v hlavním městě dělána. Katastrofální situace prý ale nehrozí jen v Praze. Dáma má obavy z celkové proměny politiky.

„V Praze bydlím mnoho let a musím říct, že už se na to nemůžu dívat, jakým způsobem je Praha řízena,“ začala zostra staronová politička. Věřila tomu, že nové vedení Prahy si posvítí na řadu korupčních kauz, jenže se v praxi ukázalo, že hnutí ANO řídí Prahu stejně špatně jako předchůdci. Vždyť za časů šéfky města, Adriany Krnáčové, už padají mosty.

Zdá se jí, že vedení má důvody něco skrývat, a to je problém. Velký průšvih prý hrozí kolem stavby linky metra D, o kterém budou občané informováni, jen když s tím bude souhlasit soukromý investor. Je to důkaz o tom, že někdo má zájem na tom, aby bylo s majetkem hl. města Prahy nakládáno netransparentně,“ varovala právnička.

Praha má do tohoto podniku vložit své pozemky, své velké bohatství. Prozatím je celá kauza pozastavena, ale ANO a ČSSD se prý těší, že budou v projektu po volbách pokračovat. Jde o projekt na mnoho let v hodnotě 55 miliard. Hrozí tu tedy mnohem větší problém, než problém s Opencard a chystají ho lidé, kteří se dušovali voličům, že zatočí s korupcí. Toto by občané měli, podle Marvanové, vědět.

V pozadí zakázky stojí prý právník navázaný na hnutí ANO. Praha si však podle dámy nemůže dovolit další předražený tunel Blanka či Opencard. „Pak nesjou peníze na školy, na platy učitelů a tak dál,“ zlobila se dáma.

Marvanovou však neovlivnila jen situace v Praze, ale vlastně situace v celé České republice. Zdá se jí, že se vracíme kamsi do poloviny 80. let, kdy o nominaci politické funkce nerozhodovaly schopnosti, ale stranická knížka. Jen už to není komunistická knížka, ale členský průkaz ANO. S tím bychom podle Marvanové měli něco dělat, a ne jen tomu přihlížet.

Jenže Marvanové nejde jen o Babišovo hnutí, stejně kritická byla i k nominaci pražského sociálního demokrata Miroslava Pocheho do vlády. Dovolávala se přitom slov jeho stranického kolegy Jiřího Dienstbiera. „Spor o jmenování – nejmenování pana Pocheho, který ovšem je neslavně známý podobnými kauzami financování ČSSD v Praze. Dokonce bývalý místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier ho označil za jednoho z pražských kmotrů. A takoví lidé jsou nominovány do vlády?“ zhrozila se Marvanová.

Ještě děsivější prý je, že se vláda hodlá vůbec poprvé opřít o komunisty, poprvé od roku 1989.

Je jí proto líto, že se v politice neobjevují noví lidé. Myslím, že mnoho lidí je pasivních. „Mají pocit, že politika je natolik špinavá záležitost, že se v ní nemohou angažovat. Ale když si to řekne většina slušných lidí, tak potom v té politice zůstanou ti neslušní,“ varovala spoluobčany dáma, která se angažovala v odporu proti komunistům ještě před rokem 1989. Proto jí není lhostejné to, co se děje dnes.

Stejně kritický byla i k poslankyni hnutí ANO Taťáně Malé, která před pár měsíci prohlásila, že trestní stíhání předsedy vlády Andreje Babiše by se mohlo řešit, až nebude premiérem. Marvanová tento výrok ostře odsoudila. „To je prostě výsměch, to totiž není právní stát. Právní stát znamená, že se kauzy řeší: Padni komu padni. Ne podle toho, kdy se to komu hodí,“ rozčílila se dáma.

Malá se v pondělí po schůzce s prezidentem Zemanem bránila, že tímto výrokem jen chtěla otevřít diskusi o poslanecké imunitě. Marvanová do ní tedy přispěla: „Já bych byla pro její úplné zrušení,“ poznamenala rázně na konto poslanecké imunity.

Pokud jde o nezávislé vyšetření a souzení kauzy Čapí hnízdo, Marvanová dosti pochybuje, že bude zdárně dotažena do konce. Jednu ze slabin vidí v zákonech, které dovolují lidem jako David Rath neustále se odvolávat. Svůj díl viny nesou prý také soudy, které se, podle Marvanové, zdráhají ve společensky viditelných kauzách rozhodnout. V případech u obyčejných lidí, možná méně významných, tak tam to jde ráz na ráz,“ upozornila Marvanová. U slavnějších lidí tomu však tak není a to podlamuje víru občanů v právní stát.

