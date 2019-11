Chystaný zákaz jízdy kamionů v levém pruhu dálnic čekají úpravy

Zákaz jízdy kamionů v levém pruhu dálnic možná bude časově omezen. Podle poslaneckých úprav, které dnes byly předloženy, by neměl platit v noci. Zákaz by se navíc mohl týkat i jízdy kamionů nad 12 tun po silnicích druhé a třetí třídy. Sněmovna o úpravách rozhodne v prosinci.

Nejmenší úpravu novely navrhla poslankyně Zuzana Ožanová (ANO), podle níž by zákaz předjíždění platil jen v neděli a ve dnech pracovního klidu, ale nikoli od 13:00, ale už od půlnoci do 22:00 pro vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny. Barbora Kořanová (ANO) navrhla zákaz pouze pro vozidla od hmotnosti nad 7,5 tuny, aby se nevztahoval na karavany. Platit by měl v době od 06:00 do 20:00.

Poslankyně Monika Jarošová (SPD) navrhla zákaz ve vybraných úsecích dvouproudých dálnic od 6:00 do 17:00 nebo do 18:00. Květa Matušovská (KSČM) chtěla zákaz jen pro kamiony nad 12 tun v době od 06:00 do 19:00. Podotkla, že to prý podporují i Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

Původní poslanecký návrh novely počítá se zákazem předjíždění pro kamiony a nákladní vozy v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče automobilů o hmotnosti nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Zákaz by mohl postihnout i automobily s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Proti plošnému zákazu protestovali nákladní dopravci i provozovatelé karavanů.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) navrhla zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun na silnice druhé a třetí třídy. Znamenalo by to podle ní zákaz veškeré tranzitní dopravy po místních silnicích, a to pod pokutou od 5 000 do 10 000 korun pro řidiče. Pro provozovatele by měla nadále platit pokuta až 100 000 korun, kterou lze uložit na základě místních opatření obecné povahy. Změnu podpořil i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

ODS opětovně navrhla zamítnutí novely. „Zákon se dodržovat nebude a bezpečnost na silnicích se ještě zhorší,“ varoval občanský demokrat Ivan Adamec. Také podle místopředsedy TOP 09 Vlastimila Válka bude zákon nevymahatelný, pokud policie nebude přestupky řidičů kamionů více postihovat. „Sebelepší zákon, který je jenom Potěmkin, je nanic,“ dodal.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluví od konce loňského roku v souvislosti s kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině.

