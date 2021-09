Cibulka připravil Drtinovou o řeč. Covid je prý ruská zbraň na zničení Západu

reklama

Drtinová hned v úvodu vyzdvihla, že v programu strany není zmínka o řešení situace okolo covidové pandemie a nastartování ekonomiky. Pro vás to není důležité téma, ptá se Drtinová. „Je to důležité téma, ale tvrdíme, že covid, to je ruská bakteriologická válka proti Západu nebo proti celému světu,“ argumentoval s tím, že i tzv. očkování proti covidu je zbraň ruské biologické války.

My to máme obecně, vyjádřil se dále k programu. „My říkáme, že je potřeba zavřít všechny politiky a většinu novinářů za vlastizradu, protože to jsou agenti KGB a GRU, a tím vyřešíme veškeré problémy České republiky,“ míní Cibulka a potvrzuje, že stále stojí za svým tvrzením, že covid je ruská bakteriologická zbraň proti Západu, a kdo prý nevěří, ten si to může zkusit kyvadlem, to prý nikdy neklame. Cibulka ve studiu přitakával a držel své kyvadlo v ruce. Dodal také, že pozavírat by se měli i všichni ruští fízlové, kteří předstírají, že bojují proti covidu, přitom se snaží srazit Západ na kolena. Každé volby jsou podle něj zfalšované, my ale budeme kandidovat pořád, tvrdí.

Petr Cibulka byl jedním ze signatářů Charty 77 a členem Jazzové sekce Svazu hudebníků. Před listopadem 1989 ho komunistická Státní bezpečnost opakovaně věznila. Celkem pětkrát.

