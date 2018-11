Cigáni jsou to! Jiří Čunek o Romech řekl, co si málokdo dovolí. Došlo i na server Romea

Veselý na Čunka vytáhl článek ze serveru Romea.cz, kde se psalo, že podle Čunka Romové znají jen svá práva, nikdy nebyli zvyklí pracovat a nejsou diskriminováni. Romy měl Jiří Čunek označovat jako cikány. „Vsetín je i jedním z měst, které pracuje s agenturou pro sociální začleňování,“ citoval dále Xaver Veselý. Pak se Čunka zeptal, zda by to podepsal, nebo zda ho to mrzí, že toto zaznělo. „Mě to nemrzí, že to zaznělo. Určitě je to v nějakém kontextu a faktem je, že z velké části to, historicky a bohužel i dodnes, pravdou je, jenom my teď musíme dodávat, že všichni takoví nejsou, pochopitelně. Ale ono to je tak, já jsem si všiml, že Romové anebo cigáni...“ řekl Čunek, načež ho Veselý přerušil a zeptal se, proč je nazývá cigány. Čunek odvětil, že se tak nazývají sami mezi sebou a že název Romové nepřijali.

Anketa Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 893 lidí

„Ať už se jim říká jakkoliv, tak znám opravdu mnoho rodin v našem městě, ne že bychom se navštěvovali, ale vlastně nikdo o nich neví, nikdo vlastně o nich neví, že jsou Romové,“ řekl senátor a dodal: „Oni normálně žijí, chodí do práce.“ Pak ještě pokračoval: „Problém je v tom, když ta komunita žije spolu a právě většina té komunity do té práce třeba nechodí nebo hodně provozují ve středu města odlišný způsob života, to znamená dlouho do noci se baví, hlučně, protože nemusí ráno nemusí vstávat,“ vyjadřoval se kulantně senátor. O problému ve Vsetíně pak řekl Veselý, že ho Čunek vyřešil, ale senátor mu oponoval, že to je příliš optimistické tvrzení a že ho jen hodně utlumil.

Fotogalerie: - Roma Pride 2018

Čunek se vyjádřil i k Zemanovým výrokům o Romech. Výroky mu nevyčítá. Přesná čísla prý nemá, ale uvedl, že procento nepracujích je rozhodně větší než 50 %. „Ale na druhou stranu, já jsem přesvědčen, a my jsme to dokázali, že když jsme jim stanovili určitá pravidla, tak když se tam teď jedete podívat, tak ty domky tam stojí 12 let a nic zvláštního se s nimi nedělalo, žádné velké opravy; a oni se chovají zcela standardně a normálně,“ uvedl dále hejtman Čunek. „Vy byste chtěl žít v kontejneru?“ kontroval mu Veselý. „Já kdybych neměl kde bydlet, tak bych rád bydlel i v kontejneru, protože bydlení v kontejneru není nic zvláštního,“ vypořádal se s otázkou senátor. A dodal, že děti u nich mají školku z kontejnerů a nikomu, ani jemu, to nevadí. „My kdybychom vynaložili ty finanční prostředky na to, abychom je zaměstnali, a upravili zákony, aby nikdo, opravdu nikdo, nemohl zneužívat dávky, tak jsem přesvědčen, že by i oni byli jiní,“ zakončil svou úvahu senátor a hejtman Jiří Čunek.

Celý pořad ZDE

Psali jsme: Já vám toho medvěda vysadím v Praze! Udeřil Jiří Čunek. A mluvil o homosexuálech a ČT Romové demonstrovali. Nadávalo se Zemanovi a padly i tyto rady: Nahrávejte si diskriminaci, sdělte to pak ČTK, ČT a Českému rozhlasu. Přivstaňte si a posílejte děti do běžných škol Zatímco Zeman bude na Hradě udílet vyznamenání, na Václaváku proběhne alternativní akce. A protizemanovští politici... Romové předvedou Zemanovi pod okny svou hrdost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas