Cikrt: Vakcíny proti covidu zachránily v ČR 62 tisíc životů

„Byly miliardy zaplacené za vakcíny proti covidu dobrou investicí? Dnes trošku delší úvaha a několik čísel,“ poznamenal úvodem někdejší mluvčí Ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.

„21 miliard korun stály vakcíny proti covidu, za sedm miliard se naočkovalo, zbytek, tedy za čtrnáct miliard, půjde do spalovny. Když to řekl ministr Válek v televizi, hned byli na koni antivaxeři a k nim se přidali odpůrci vlády – jak té minulé Babišovy, tak té současné Fialovy – a nakonec samozřejmě i odpůrci EU. Unisono pláčou nad vyhozenými penězi, nad nekompetencí a volají po trestní odpovědnosti, pádu Fialovy vlády, žaláři pro Babiše a rozpuštění EU, každý podle svého gusta. Zkusme se na to podívat trochu mimo své brýle vyhraněných postojů. Vyletělo těch 21 miliard korun opravdu z okna? Byla to špatná investice? Dovolím si říci, že ne. Pokud si myslíte, že očkování nezachraňuje životy lidí po celém světě, tak dál nečtěte, neboť to vám bude připadat vyhozená každá koruna. Já ale vycházím z prokazatelných dat a kvalifikovaných odhadů, jež mj. říkají, že v Česku zachránilo očkování proti covidu cca 62 tisíc lidských životů,“ zmínil Cikrt.

„Jedna vakcína stojí necelou pětistovku. Pokud bychom počítali přínos jenom tak, že 500 korun zachránilo jeden život, je to naprosto úžasně výhodná intervence. Z pohledu konkrétního člověka bez debat. Pokud si vezmeme, že za sedm miliard korun (vydaných za skutečně použité vakcíny) bylo zachráněno 62 tisíc životů, pak záchrana jednoho vyšla na 113 tisíc korun, pokud spočítáme veškeré náklady na vakcíny, tedy i na ty, které skončí ve spalovně, tedy celých 21 miliard korun, cena záchrany jednoho života činí 340 tisíc korun. Ano, je to drahé. Ale pokud by o život těch 62 tisíc lidí bojovali lékaři na JIP odděleních, stála by léčba jednoho člověka půl milionu a celkem bychom za léčbu zaplatili 31 miliard korun (ve skutečnosti by ta částka byla o něco nižší, protože část lidí by umřela doma, ale uvažujme tak, že bychom chtěli všem pomoci). A to počítám skutečně jen ty lidi, kteří by byli tak vážně nemocní, že by zemřeli, nepočítám ‚běžně‘ nemocné covidem se všemi následky od long covidu přes pracovní neschopnost až po náklady na ‚lehčí‘ léčbu – to všechno jsou další miliardy korun,“ dodal s tím, že vakcinace se zkrátka vyplatí i při velmi drahých nákupech, které podle svých slov nehájí, ale do velké míry chápe.

„Za drahé nákupy nemůže ani Fialova, ba ani Babišova vláda. Nákup vyjednala Evropská komise (zjednodušeně: když dodá výrobce rychle, zaváže se EK, že státy zaplatí celý předem dojednaný objem, který odpovídal počtu obyvatel). Z dnešního pohledu se zdá, že nepříliš dobře. Ale vzpomenete si na dobu, kdy se rozjela covidová patálie a vakcíny byly zásadní a jedinou nadějí na její zastavení? Rychlost nákupu vakcín a spravedlivé rozdělení mezi jednotlivé státy, tak aby ani ty menší nepřišly zkrátka, byly pro Evropskou komisi nejdůležitější. Tenhle úkol splnila a nikdo nemohl v té době vědět, jak se vyvine epidemie, účinnost vakcín, antivax propaganda a tisíc dalších faktorů. A zdá se, že toho farmaceutický průmysl dokonale využil. Za rychlost si řekl o závazek množství a jeho úhrady předem. Tvrdá nabídka. No a co? Nevidím v tom nic špatného. Tak to prostě v byznysu chodí. Na konci jsou skvělé hospodářské výsledky farma gigantů, ale také miliony zachráněných lidských životů,“ zmínil Cikrt.

„Mohla česká (Babišova) vláda změnit dohodu EK s výrobci? Mohla k ní nepřistoupit, ale pak by patrně nakoupila vakcíny leda tak na černém trhu, a ještě dráž. Zemřelo by víc lidí... Mohla Fialova vláda nezaplatit za nespotřebované vakcíny? Ne, nemohla, smlouvy zněly jasně, platilo se za jednotlivé dodávky předem. Je ale správné, že nyní české předsednictví svolalo poradu ministrů, kam je přizván Pfizer a Moderna a kde se řekne, že výjimečná situace skončila a nadále se bude platit jenom za to, co se skutečně spotřebuje,“ zakončil.

