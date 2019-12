Čína? Tam bych nežil vůbec za nic, říká redaktor Etzler. Buzerace, nátlak... Otevřeně promluvil

Etzler poukázal mimo jiné na to, že v Číně nyní disponují daleko lepšími technologiemi, lepšími nástroji jak novináře sledovat. „Já si pamatuju, když jsem ze začátku jezdíval po Číně vlakem, tak jsem prostě šel a koupil jsem si jízdenku jako u nás na přepážce u okýnka. Pak to přitvrdilo, člověk jim musel dávat pas, ten si oskenovali a už věděli, kam jedete. Dnes si takhle neskenují pas, ale rovnou obličeje. Všude mají kamery, podle tváře dokážou monitorovat, kde jste, co a s kým děláte. A nesledovali jen mě, ale všechny mé čínské spolupracovníky. Jednou měsíčně je zvali na tamní ministerstvo veřejné bezpečnosti, tam si je posadili do takové čajovny, kde jim řekli, hele, víme na tebe tohle a tohle a ty nám řekni zbytek, nebo tě potrestáme. Taky volali jejich rodičům a ptali se jich, jestli vědí, co dělá jejich syn nebo dcera a že zrazují Komunistickou stranu Číny a čínský lid a že časem skončí ve vězení. Dokola kontrolovali, buzerovali, zastrašovali,“ poznamenal Etzler.

A podle jeho slov byli úspěšní, když několik jeho lidí se zlomilo a dali následně výpověď. On sám by v Číně nežil vůbec za nic. A podle něj tam nechtějí žít ani Číňané. „Poznal jsem tam spoustu mladých lidí a všichni do jednoho chtěli zmizet. Jsou vnitřně rozervaní, jsou hrdí na to, že jsou Číňané, ale vadí jim ten útlak, nesvoboda, špatné životní prostředí, že nemají přístup k volnému internetu, všude je cenzura, v jídle jsou jedy. A stejné je to s boháči. Přes čtyřicet procent čínských dolarových milionářů už buď má zahraniční pasy, nebo jsou v procesu jejich získávání,“ uvedl Etzler.

Dodal mimo jiné i to, že ani čínští komunisté, co tomu vládnou, tomu nevěří. „Dcera prezidenta Si Ťin-pchinga studuje na Harvardu pod cizím jménem. Hodně dětí dalších papalášů nestuduje na čínských univerzitách,“ sdělil. A jak si vysvětluje skutečnost, že řada českých politiků Čínu líčí jen jako byznysovou příležitost? Podle něj jde o to, že když tam politici přijedou, Číňané je dají do pětihvězdičkových hotelů, kde o zemi nepoznají vůbec nic.

„Je to imperialistická země, chce se rozpínat, ničit svět tak, jak ho známe, a začít ho ovládat. Do budoucna může tenhle ideologický nátlak přerůst ve vojenský,“ uzavřel.

