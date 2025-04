Čína vrací úder USA. Cla na americké zboží jdou nahoru

Peking také oznámil kontroly vývozu některých vzácných zemin a podal stížnost u Světové obchodní organizace. Navíc země rozšířila o dalších jedenáct společností seznam tzv. „nespolehlivých subjektů“, který umožňuje Pekingu podnikat represivní kroky proti zahraničním subjektům, včetně firem spojených s prodejem zbraní demokraticky spravovanému Tchaj-wanu, který si Čína nárokuje jako součást svého území.

„Čína to hrála špatně, zpanikařili – jedinou věc, kterou si nemohou dovolit,“ napsal Trump na Truth Social.

Jednejte s námi s respektem, rozčiluje se Číňan

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kun na brífinku v Pekingu řekl, že „USA oznámily zvýšení cel na dovoz z mnoha zemí, včetně Číny, pod záminkou reciprocity“ a že to vážně porušuje pravidla Světové obchodní organizace a podkopává mnohostranný obchodní systém založený na těchto pravidlech.

„Čína to rozhodně odmítá a udělá, co je nezbytné k obraně našich oprávněných práv a zájmů. Nejednou jsme zdůraznili, že obchodní a celní války nemají vítěze. Protekcionismus nikam nevede. Vyzýváme USA, aby přestaly dělat špatné věci a vyřešily obchodní deficit s Čínou a dalšími zeměmi prostřednictvím konzultací, a to s respektem a vzájemným prospěchem,“ dodal Kuo Ťia-kun.

Byli jsme v nespravedlivé nevýhodě

34% cla oznámená ve středu proti Číně se připočítávají k 20% clům, které na zemi již dříve uvalila Trumpova administrativa. Cla se tak vyšplhala na neuvěřitelných 54 %, zatímco Evropská unie čelí 20% clu.

„Věděli jsme, že to bude ze začátku trochu skřípat, ale pojďme pochopit, o čem to je. Jde o férovost. Jde o Ameriku na prvním místě, ne Ameriku jako poslední,“ řekl Jeff Van Drew, člen Sněmovny reprezentantů USA. „Už roky taháme za kratší konec a je důležité, aby to Američané pochopili. Jsou to reciproční cla. Naše zboží je zatíženo cly. S těmito zeměmi jsme vždy v nespravedlivé nevýhodě, takže budou plakat, budou křičet. Včera jsem osobně mluvil s prezidentem, říkal mi, že už za ním přicházejí z různých zemí a říkají ‚vyřešíme to, můžeme uzavřít férovou dohodu, můžeme to udělat lépe‘. Vydržte, buďte silní,“ vyzval kongresman Američany.

Trump: Zahraniční mrchožrouti roztrhali náš krásný americký sen

Trump představil svůj rozsáhlý tarifní plán na akci „Make America Wealthy Again“, kde tvrdil, že obnoví americký sen a posílí pracovní místa pro americké pracovníky.

„Američtí oceláři, automobiloví dělníci, farmáři a kvalifikovaní řemeslníci,“ řekl Trump ve středu odpoledne z Růžové zahrady Bílého domu. „Dnes jich tu s námi máme hodně. Vážně trpěli, vážně. S úzkostí sledovali, jak nám zahraniční vůdci kradli práci, cizí podvodníci drancovali naše továrny a zahraniční mrchožrouti roztrhali náš krásný americký sen,“ uvedl prezident Trump.

„Nyní je řada na nás, abychom prosperovali, použijeme biliony a biliony dolarů na snížení daní a splacení našeho státního dluhu. A všechno se to stane velmi rychle. Díky dnešní akci budeme konečně schopni udělat Ameriku opět skvělou, větší než kdykoli předtím. Do naší země se vrátí pracovní místa a továrny a vidíte, že se to již děje. Přeplníme naši domácí průmyslovou základnu,“ dodal prezident.

Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová vyvracela novinářům obavy týkající se možného zvyšování cen zboží a ujišťovala je, že tarifní plán bude fungovat.

Nejvyšší cla za posledních sto let

Prezident Trump tento týden zvýšil americké celní bariéry na nejvyšší úroveň za více než sto let, což vedlo k propadu na světových finančních trzích. Investiční banka JP Morgan uvedla, že nyní hrozí 60% nebezpečí, že globální ekonomika vstoupí do recese do konce roku.

Americké akciové trhy v pátek prudce klesly a signalizovaly další ztráty na Wall Street poté, co Čína vyhlásila v odvetě nová cla. Hodnota amerických akcií poklesla o 2,4 bilionu dolarů.

V Japonsku, jednom z hlavních obchodních partnerů Spojených států, premiér Shigeru Ishiba řekl, že cla vytvořila „národní krizi“. Tokijský akciový trh zaznamenal nejhorší týden za poslední roky.

Trhy se přizpůsobí

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek zpochybnil jakýkoli ekonomický krach a řekl novinářům, že trhy na změnu reagují a přizpůsobí se.

„Ekonomiky nepadají. Trhy reagují na dramatickou změnu globálního řádu z hlediska obchodu,“ řekl na tiskové konferenci v Bruselu. „Trhy se přizpůsobí,“ ujistil Rubio.

Evropa opatrně našlapuje

Evropské akcie rovněž míří k největší týdenní ztrátě za tři roky a komisař Evropské unie pro obchod Maroš Šefčovič se chystá hovořit s americkými protějšky. „Nebudeme střílet od boku – chceme dát vyjednávání šanci na úspěch, abychom našli férovou dohodu ku prospěchu obou stran,“ uvedl na sociálních sítích.

EU je rozdělena v tom, jak nejlépe reagovat na Trumpova cla. Zvažuje i použití „antinátlakového nástroje“, který umožňuje odvetná opatření vůči třetím zemím, jež vyvíjejí ekonomický tlak na členy EU.

Mezi státy, které jsou opatrné ohledně odvetných opatření a tím i vyhrocování situace, patří Irsko, Itálie, Polsko a skandinávské země.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek vyzval společnosti, aby zmrazily investice v USA. Francouzský ministr financí Eric Lombard však později varoval před podobnými protiopatřeními ohledně amerických cel, protože by se to odrazilo i na evropských spotřebitelích.

„Pracujeme na balíčku odpovědí, které mohou jít daleko nad rámec tarifů, abychom opět přivedli USA k jednacímu stolu a dosáhli spravedlivé dohody,“ řekl Lombard.

Další obchodní partneři USA, včetně Japonska, Jižní Koreje, Mexika a Indie, uvedli, že prozatím odloží jakoukoli odvetu a budou usilovat o ústupky. Britský ministr zahraničí tvrdí, že pracuje na uzavření ekonomické dohody se Spojenými státy.

Vyjednávací taktika Bílého domu?

Z Bílého domu zaznívají protichůdné zprávy o tom, zda mají být cla trvalá, nebo jde jen o taktiku, jak získat ústupky, přičemž Trump řekl, že cla „dávají velkou moc vyjednávat“.

Americké tarify by mohly zvýšit ceny Američanům při nákupech zboží všeho možného, od konopí přes běžecké boty až po iPhone od Applu. Špičkový iPhone by mohl stát téměř 2 300 dolarů.

Automobilka Stellantis uvedla, že dočasně propustí americké zaměstnance a uzavře závody v Kanadě a Mexiku, zatímco General Motors oznámil, že zvýší produkci v USA.

Trump říká, že „reciproční“ cla jsou reakcí na překážky kladené na americké zboží. Úředníci jeho administrativy uvedli, že cla vytvoří pracovní místa v USA a otevřou exportní trhy v zahraničí. Připustili však, že bude nějakou dobu trvat, než se dostaví výsledky.

