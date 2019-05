Čínský tlumočník českých prezidentů odhaluje: Co si o této zemi myslel Václav Havel?

Tuzemská debata o Číně podle Vojty v mediálním prostoru postrádá věcné informace a konstruktivnější přístup. „Debata o Číně je nesmírně polarizovaná. Veřejnost by neměla vnímat Čínu jen přes aktivity pana Tvrdíka, to vůbec nevytváří její realistický obraz,“ míní.

„My jim nerozumíme a zdejší vyhraněná diskuse to pak staví tak, že je máme odmítat. Je třeba si říct, že ani odmítání a negace, ani přikrášlování situace v Číně nikomu neprospěje, Číně ani České republice,“ podotýká sinolog.

Tuto současnou situaci by Vojta rád změnil. Jeho záměrem je v rámci vznikajícího Institutu pro současnou Čínu podávat informace, zpravodajství, poskytovat analýzy problémů a navrhovat možná řešení. Pro tuto platformu prý našel název Sinoskop. Rozběhnout by se měla brzy, základní verzi bych chtěl spustit k prvnímu červnu.

Principiálně půjde o to, podávat obraz života současné čínské společnosti. „Chci vytvořit korpus informací, kam bude moci každý novinář sáhnout, když to bude aktuální, a vyjít z toho. Aby mediální výstupy nebyly tendenční a podmalované zbytečnými emocemi,“ popsal své cíle s touto platformou.

Vojta začal tlumočit prezidentu Václavu Havlovi a jako tlumočník u českých prezidentů vydržel dodnes. Okomentoval tedy, čím se přístup českých prezidentů k Číně lišil. Prezident Havel měl vůči Číně své výhrady a prezentoval je poměrně čitelně. Prezident Klaus byl velmi zaměřen na ekonomické vztahy s významnými zeměmi.

U prezidenta Zemana je prý patrná snaha získat čínské investice, která ho motivuje a jíž chce rámovat vztahy obou zemí. „Chce, aby se investiční brána pro čínské investice otevřela. Odpovídá to také době, protože v každé naší prezidentské éře byla Čína na jiném stupni svého vývoje,“ podotkl.

Prezident Zeman je velkým zastáncem budování úzkých vztahů s Čínou. Jeho fascinace touto zemí podle Vojty pramení z ekonomické síly a perspektiv, které Čína má. „Je v jejím státním zájmu investovat. Jen neví dobře, jak a kam, a proto čeká na reakci partnerů. Tak jsem to alespoň z obsahu vzájemných jednání vyrozuměl,“ uvedl a dodal, že Zemanovy časté cesty do Číny přinesly velmi dobrý rámec vztahů obou vrcholných státníků.

Prostřednictvím prezidenta Zemana je Česká republika vůči Číně vstřícná posledních šest let, ale na ekonomické bilanci se to prakticky neprojevuje. „Tady je mediální vřava, která bere motivaci. Musí být motivace, koordinace a dovednosti, jakým způsobem čínskou stranu podpořit, přitáhnout ji a projekty s ní dotahovat,“ míní Vojta a doplnil, že dovednosti na to v České republice jsou, ale nejsou plošně využívány.

Své řekl i k tomu, že součástí delegace při poslední Zemanově návštěvě Číny byl i hokejista Jaromír Jágr, za což byl ostře kritizován. Nevidí na tom nic závadného. „Problémem je vztah intelektuálů a velké části médií k prezidentu Zemanovi. Dělat z Jágra mesiáše a ukřižovat jej kvůli tomu, že nosí na dresu 68, a musí se tedy podle toho chovat, je pokrytecké,“ řekl jasně svůj názor.

Došlo i na Huawei, mnoha lidem není jasné, proč bychom měli budovat přátelské vztahy s režimem, před nímž nás naše tajné služby varují. „Tajné služby nevarují před režimem, varují před technologií, kterou když nainstalujeme, tak má možná nějaká zadní vrátka,“ namítl Vojta s tím, čínská vláda tvrdí, že to je soukromoprávní subjekt a s vládou jako takovou nemá nic společného. „Čína má maximální zájem na tom, aby se v oblasti komunikačních technologií dostala dopředu. Její technologie pro pátou generaci internetu je špičková,“ podotkl.

V současnosti je podle sinologa Čína velmi důležitý globální lídr v ekonomice, jehož význam přerůstá i do politiky a dál poroste. Vedle toho řeší řadu svých vnitřních problémů, například stárnutí obyvatelstva. Ale pro nás je prý důležité, že to je partner, který poroste. Proto je dobře mu rozumět a vědět, jaký skutečně je. „Nikoliv se jen spoléhat na prvoplánové odmítání, které nikam nevede. Nemůžete vybojkotovat Čínu z veřejného života, to nedává smysl,“ dodal sinolog.

