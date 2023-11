Čísla dne! Okamura přeskočil Fialu. Babiš suverénně první

V případě voleb v listopadu by se před vládními stranami umístila již obě sněmovní opoziční hnutí, za ANO s 33,2 % by tak dle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News skončilo druhé SPD s 12 %. V případě konce vládní koalice SPOLU by se pak do Sněmovny vůbec nedostali lidovci.

reklama

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 82% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15020 lidí dle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News znamenaly, že by dříve druhá Občanská demokratická strana skončila se ziskem 11,6 procenta na třetím místě za SPD, které by dalo hlas 12 procent voličů. Čtvrtou nejsilnější stranou by byli Piráti se ziskem 10,2 procenta.



Hned dvě koaliční strany se pak dle průzkumu pohybují nedaleko 5% hranici pro vstup do Sněmovny. Starostové by měli 6,4 procenta, TOP 09 by podpořilo 5,2 procenta voličů.

Ještě hůře by dopadli lidovci, kteří by získali jen 3,5 procenta a samostatně by se do Sněmovny vůbec nedostali. V preferencích je předehnali i sociální demokraté (SOCDEM) se ziskem 4,5 procenta hlasů a jen půl procenta na KDU-ČSL ztrácí komunisté a 0,6 procenta Přísaha.

Kdyby se volby odehrály v první polovině listopadu, drtivě by vyhrálo hnutí ANO (33,2 %), druhé by skončilo SPD (12 %) Tomia Okamury. Ukazuje to exkluzivní průzkum agentury STEM pro CNN Prima NEWS. Dříve druhá ODS (11,6 %) se ocitla nově na třetím místě před Piráty (10,2 %). Na… pic.twitter.com/0BXrKJ7feA — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) November 26, 2023

Oproti předchozímu průzkumu si ANO v listopadu mírně polepšilo, v září mu model přisuzoval 30,8 procenta. A zatímco rostou preference i SPD, ODS si pohoršila ze zářijových více než 13 procent na současných 11,6 procenta.

Fotogalerie: - Babišova řeč

Data pro model sbírala agentura STEM v období od 2. do 14. listopadu. Do průzkumu se zapojilo 1097 občanů starších 18 let.

Psali jsme: Ten mag*r v té helmě mě přišel natáčet... Dusno před Strakovkou, ale hladovka končí. Fiala ustoupil Plat 130 % průměrné mzdy? To já nesliboval, zatopil před stávkou Bek. „Manipulace!“ zní od učitelů Firmy zdraží kvůli energiím výrobky, varuje Rafaj Na chodbě mi řeknou, že mám pravdu. Ale pak se hlasuje a přijede válec. Nacher a zážitky s vládními poslanci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE