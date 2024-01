Článek, kterého si nikdo nevšimnul: Proč USA váhají. A co stoupenci Ukrajiny nevidí

Již v květnu minulého roku vyšel článek o zapojení CIA do konfliktu na Ukrajině. Podle analytika pod přezdívkou Simplicius The Thinker je ale právě tento článek ukázkou toho, jak je u amerických představitelů konflikt vnímán. Nemluvě o tom, že má vyvinit CIA z některých akcí Ukrajiny. Měli by si ho tedy přečíst zejména podporovatelé Ukrajiny, kteří nevidí, jak USA ke konfliktu přistupují a není jim jasné, jak může velmoc se „slabým“ Ruskem prohrávat.

článek o americké tajné službě CIA. V ostatních médiích není příliš citován. Analytik Simplicius ho však považuje za velmi důležitý pro pochopení, jak válka na Ukrajině funguje. Zvláště nyní, když je Ukrajina ve velmi prekérní situaci.

Teď, když Ukrajina prohrává, tak se proukrajinská strana snaží vymyslet, jak zdůvodnit, že „mocné“ NATO prohrává s Ruskem, protože jim tato situace nedává smysl. Takže vymýšlejí čím dál bláznivější teorie, jak USA schválně sabotují ukrajinské vítězství. Například že se USA bojí, že výhra Ukrajiny by znamenala rozpad Ruska na feudální státy, které by soupeřily o moc a měly by nekontrolovatelné jaderné zbraně. „I když je to šílené, takové myšlenky se šíří v proukrajinském prostoru, aby se vysvětlila zbabělost a slabost USA při čelení čím dál dominantnějšímu Rusku,“ soudí analytik a dodává, že dotyční nechápou, jak mohou silné Spojené státy nechat vítězit slabé Rusko, protože je dva roky propagandy přesvědčily, že Rusko je dysfunkční a jeho armáda slabá. Takže jediné vysvětlení pro ně je, že to USA dělají schválně.

Právě tyto představy článek, sestavený z výpovědí „vysoce postavených představitelů z bezpečnostní komunity“, narušuje. Jednak samotným prohlášením, že na pozadí běží „tajná válka s tajnými pravidly“. A že CIA má za úkol udržet válku v určitých mezích. Zdroj z Bidenovy vlády pak sám vysvětluje, že cílem je udržet americké občany v bezpečí a ubezpečit Rusko, že nemusí válku eskalovat. CIA má dle článku plné ruce práce. Je na Ukrajině velmi aktivní, zařizuje to, co by normálně dělala armáda, ale zároveň musí dodržovat Bidenův rozkaz, že na Ukrajině nebudou američtí vojáci. Jinými slovy, USA se snaží Putina neprovokovat. CIA se například distancuje od některých ukrajinských provokací, jako útok na plynovod Nord Stream nebo útoky na ruské území.

To hlavní ovšem podle analytika je, že před ruskou invazí na Ukrajinu vyslal Biden do Ruska ředitele CIA Williama Burnse jako poslední varování před následky. A i když Putin kvůli Burnsovi Soči neopustil, přijal hovor. A podle článku byl tento hovor velice produktivní. I když k invazi došlo, obě země se domluvily na prověřených pravidlech. USA nebudou usilovat o změnu režimu a nebudou bojovat přímo. A Rusko omezí své útoky jen na Ukrajinu a bude se řídit nevyslovenými, ale dobře známými doporučeními, pokud jde o tajné operace.

„Jsou zde tajná pravidla,“ uvedl zdroj Newsweeku z bezpečnostní komunity a dodal, že tato pravidla nejsou nikde napsaná, ale platí, zvláště když se obě strany nesnaží zničit jedna druhou. Tedy že v oblasti špionáže zůstává vše při starém, jisté hranice se nepřekračují a neútočí se na vůdčí představitele ani na diplomaty. „Obecně vzato Rusové tyto světové čáry, které se nepřekračují, dodržují, i když ty čáry nejsou vidět,“ uvedl anonymní zdroj Newsweeku.

Analytik k tomu dodává, že to vysvětluje celý průběh války. A že věci jsou jinak, než se zdají, tedy že Rusko není ani obr, ale ani trpaslík a ani USA nejsou velmoc, která si může dělat co chce bez ohledů na následky. Naopak, americké síly jsou příliš rozptýlené a základny v Evropě, ze kterých by mohly zaútočit na Rusko, jsou velice zranitelné. Z ukrajinského konfliktu navíc vyplývá, že špičková americká protivzdušná obrana v podstatě nefunguje proti špičkovým ruským střelám. Ukrajina vlastní jednu třetinu protivzdušné obrany v Evropě a stejně nemá Rusko problém se skrz ni dostat. Ale také to neznamená, že by Rusko bylo schopné vytřít s NATO podlahu. Analytik chce zejména zkrotit představy o tom, co by USA a NATO mohly Rusku provést. Válka mezi těmito bloky by podle něho mohla skončit patem, ale vyšla by USA a NATO velice draho a to právě řada ukrajinských podporovatelů nevidí.

Naopak skuteční hráči, tedy politici a tajné služby jsou si toho vědomi a proto dávají najevo, že byla ustanovena pravidla. Rusko evidentně dalo na vědomí, že je ochotné zasáhnout cíle NATO pomáhající Ukrajině, pokud by konflikt zašel příliš daleko. A USA dle analytika vědí, že to myslí vážně, takže uzavřely dohodu a nepřekračují čáry v písku. Proto Rusko dovoluje jisté tajné operace na základě gentlemanské dohody a USA zase udržují svého „vzteklého psa“ na uzdě.

Že takové dohody platí, analytik předpokládal. Proto podle něho Rusko neútočí na infrastrukturu, jako jsou mosty nebo vlaky. Západ stále dostává dodávky zboží z Ruska a Číny přes Ukrajinu, jde např. o vzácné kovy.

Vysvětluje, co je skutečně v sázce. Pokud by totiž bylo Ruskem zasaženo například Polsko, je otázka, zda by některé malé země (např. Maďarsko) riskovaly, že budou zničeny kvůli článku 5 smlouvy NATO. A pár zemí odmítajících pomoc by pak mohlo rozložit celou organizaci. USA pak podle něho nemají důvod riskovat celou alianci a vládu nad Evropou. Americké špičky jsou chytřejší, než aby něco takového dělaly a když jde o takovéhle sázky, tak vědí, kdy přihodit a kdy složit karty. „Ztráta Ukrajiny nestojí za to riskovat jejich nadvládu nad světem, to je pro každou říši moc velká ztráta,“ soudí analytik. Ale to znamená, že USA musí hrát podle pravidel nastavených Ruskem.

O tom se mluví i v článku, kde jeden ze zdrojů uvádí, že Zelenskyj také musel přistoupit na tato pravidla, například neútočit na ruské území. A i jiné státy prý musely být přesvědčeny. Například Polsko a Velká Británie prý chtěly riskovat více, než bylo Washingtonu milé. Jiné naopak nesdílely nadšení z podpory Ukrajiny a nechtějí dráždit Putina, mezi nimi hlavně sousedi Ukrajiny.

Že Polsko a Velká Británie chtěly riskovat, pro analytika také není překvapení. Polsko se v případě nouze „schová“ za USA. A Velká Británie toho nemá v Evropě tolik, co by mohla ztratit, rozhodně například v porovnání se Spojenými státy. A také se kvůli své poloze nemusí bát balistických střel středního doletu. Bylo by těžké zaútočit na Británii bez značného rozšíření konfliktu. Jinými slovy, obě země jsou plné silných prohlášení, protože se mohou schovat „za tatínka“ USA a nemají tolik co ztratit. Což se o USA říct nedá.

Podle článku CIA na Ukrajině operuje podle přísně nastavených pravidel, například kolik jejich pracovníků tam může být, podle Newsweeku méně než sto lidí. I tajné operace jsou vzácné a mají omezený rozsah. Co se týče armády, ta je omezena jen na personál na ambasádě v Kyjevě. Analytik k tomu ale dodává, že tento rozdíl je jen sémantický, protože CIA má své ozbrojené složky a používá je. Další dílek do mozaiky, který ukazuje, že USA vnímají Rusko jako skutečného soupeře, je pak přiznání, že ruská rozvědka je prý na Ukrajině velmi aktivní a vše, co USA řekne Ukrajině, je bráno jako něco, co se ruská rozvědka dozví. „Promořeny“ ruskou rozvědkou jsou prý i země sousedící s Ukrajinou. „Hodně času strávíme hledáním, kde Rusové pronikli do vlád a rozvědek v ostatních zemích,“ uvedl v článku jeden ze zdrojů s tím, že se jim podařilo ruské špiony v ukrajinské vládě i armádě odhalit. Nicméně, průnik v zemích východního křídla NATO je dle něho hluboký a znepokojující.

Tento zdroj také dle analytika odhalil, že Polsko bude novou Ukrajinou. Například když zmínil, jak Polsko hostilo tajnou základnu pro mučení vězňů v letech 2002 a 2003 a po roce 2014 se stalo třetí největší základnou CIA v Evropě. Simplicius je až překvapen, co všechno je CIA ochotna přiznat, protože tajná služba o sobě nemluví, leda by jí to prospělo. Tento prospěch tuší v tom, že se CIA distancuje od čím dál ztřeštěnějšího chování Ukrajiny. Což se potvrzuje i v článku, že narůstal počet zakázaných útoků na ruském území. Některé z nich podle CIA byla práce ruské opozice, ale za některými stála Ukrajina a nebylo jasné, jak moc byl zapojen nebo jak moc o nich věděl Zelenskyj.

Analytik tak tuší, že se CIA snaží zřeknout se odpovědnosti, tedy že cílem článku je, aby se pokračovalo podle gentlemanské dohody a nedocházelo k nedorozuměním a neplánované eskalaci. Článek v tomto duchu pokračuje i u útoku na plynovod Nord Stream, skoro jako by to byla hlavní pointa, svalit vinu pouze a jedině na Ukrajinu. Dle analytika se CIA obávala ruské odvety, když došlo k útokům na Kerčský most, protože ruská bezpečnostní rada změnila rétoriku a slíbila odvetu, pokud teroristické útoky budou pokračovat. A hledala, kdo byl za útok zodpovědný a přitom zjistila, že Zelenskyj nemá vojáky plně pod kontrolou nebo o některých akcích nechce vědět. Po dronovém útoku na Kreml dokonce prý i Poláci začali CIA varovat, že se Ukrajina utrhla z řetězu a nebude je možné donutit dohodu dodržovat. Od jednoho polského zdroje dokonce zaznělo, že CIA nerozumí situaci na Ukrajině a jaké nezodpovědné frakce tam jsou. Což dle názoru analytika vysvětluje, proč se Polsko začalo od Ukrajiny postupně distancovat, když zjistilo, že ukrajinská taktika je vtáhnout je do třetí světové války. Nemluvě o tom, proč i USA přestávají Ukrajinu podporovat.

Článek by podle něho měl Ukrajince přesvědčit, že jsou jen pěšáky ve velké hře. A až ta hra skončí, tak si hráči potřesou rukama a půjdou na další zápas, zatímco zbývající „odpad“ po zápasu se zamete. „Ať už se budete snažit jakkoliv, obětujete stovky tisíc vlastních lidí, nikdy se nestanete tím velkým hráčem, o čemž vás přesvědčili, že můžete být,“ vzkazuje analytik směrem k lidem na Ukrajině.

