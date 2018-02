Člověk od Bakaly, který zařizoval prodej bývalých bytů OKD, bude pro ministerstvo průmyslu rozhodovat o více než miliardě. Tohle nám k tomu řekl Babiš

Fond zakládá Antonín Dvořák, bývalý viceprezident londýnské BXR Partners z BXR Group, která v době jeho působení v této skupině patřila Zdeňku Bakalovi a Petru Kadasovi.

Byl členem nejužšího týmu pro prodej bytů OKD

Dvořák má být vedoucí osobou NIF a členem představenstva odpovědným za obhospodařování portfolia. Výběrové řízení na tuto pozici bylo zveřejněno 2. ledna 2017. Předpokládá se, že vedoucí osoba se stane členem představenstva a může být případně vybrána do funkce předsedy představenstva – generálního ředitele NIF.

Dvořák pracoval pro BXR Partners od roku 2010 a byl členem nejužšího týmu pro prodej největšího rezidenčního portofila v České republice (43 tisíc bytů). Bakala bývalé byty OKD prodal realitnímu investorovi Round Hill Capital. Jak informoval Týden.cz, pro kupujícího, fond Round Hill, přitom pracuje Stanislav Kubáček, donedávna manažer a viceprezident londýnské pobočky Bakalovy BXR.

„To nahrává pochybnostem, jestli desátý nejbohatší Čech s majetkem odhadovaným na 11 až 14 miliard korun neprodal hornické byty ‚sám sobě‘, tak aby jako jejich majitel už nebyl tolik vidět,“ napsal Týden.

RPG Byty (nyní Residomo) jsou největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku. Společnost byty získala od mateřské Bakalovy firmy RPG Industries, která je koupila v roce 2004 spolu se společností OKD. V privatizační smlouvě se zavázala, že v případě převodu nabídne byty přednostně nájemníkům za netržních podmínek. To se však nestalo.

ParlamentníListy.cz se dotázaly premiéra Andreje Babiše, co říká tomu, že NIF povede bývalý spolupracovník Zdeňka Bakaly z firmy BXR Partners Antonín Dvořák. „O tom, co mi píšete, nic nevím. A taky nevím, na co ten fond bude. Já myslím, že pokud jsme chtěli pomáhat start-upům, tak bychom to měli dělat přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Takže já se s tím rád obeznámím, ale žádnou takovou informaci, co uvádíte, nemám. To jsem se teď dozvěděl od vás,“ řekl ParlamentnímListům.cz Andrej Babiš.

Nejméně 1,4 miliardy korun

Národní inovační fond, který právě vzniká při ministerstvu průmyslu, má investovat do začínajících firem přímo. Jak informoval iDNES.cz, nepůjde o dotace, ale o vklad kapitálu do firem a získání podílu v nich. To jim má pomoci k rozvoji. Stát předpokládá, že časem se společnost zhodnotí a investor, tedy stát, svůj podíl se ziskem odprodá, případně že firma vstoupí úspěšně na burzu.

Národní inovační fond, investiční společnost a.s. (NIF), je státní investiční společnost zakládaná v souvislosti s implementací finančních nástrojů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OPPIK).

Jak uvádí ministerstvo průmyslu, hlavním posláním NIF bude podpora rozvoje podnikání malých a středních podniků v České republice a v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky napomáhat rozvoji i dalších vybraných oblastí ekonomiky, které vyžadují veřejnou podporu. Podpora bude poskytována formou kapitálových vstupů, a to jednak před založením firmy v pre-seed fázi (v rámci komercializace výzkumu a vývoje v programu podpory OPPIK Proof-of-Concept), a do založených firem zejména ve fázi zárodečného kapitálu v programu podpory OPPIK Rizikový kapitál.

NIF bude úzce spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) jakožto subjektem pověřeným k výkonu akcionářských práv, soukromými subjekty na finančním trhu, Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., Evropským investičním fondem a případně dalšími subjekty zapojenými do poskytování podpory ve formě finančních nástrojů v České republice.

NIF bude kapitálově vstupovat přímo do cílových firem. S nepřímými investicemi prostřednictvím fondů rizikového kapitálu ve struktuře fondů se počítá po roce 2023. V rámci NIF budou založeny dva investiční fondy nebo podfondy. Investiční strategie každého nástroje bude orientována na kapitálové vstupy v souladu s příslušným programem podpory.

Nejméně 1,4 miliardy korun má do konce roku 2023 do start-upů investovat Národní inovační fond (NIF) při ministerstvu průmyslu. O vznik podobné instituce už se ministerstvo neúspěšně pokoušelo před pěti lety. NIF má začít fungovat na jaře, nyní bude nabírat tři desítky investičních odborníků.

Ministerstvo průmyslu a obchodu 22. března 2017 vyhlásilo zakázku na poskytování činnosti administrace investičních fondů pro společnost Národní inovační fond, investiční společnost a.s., ve výši 1,02 milionu korun.

Vraťte zpátky 12 miliard

Jak informovala ČT24.cz, insolvenční správce OKD Lee Louda podal odpůrčí žalobu na dřívějšího majitele OKD New World Resources N. V. (NWR), firmy BXR Group Limited a CERCL Mining B. V. a podnikatele Zdeňka Bakalu a Petera Kadase, kterým firmy patřily. Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako dividendy.

Stát svůj 46procentní podíl v OKD prodal v září 2004 za 4,1 miliardy korun firmě Karbon Invest, za níž stáli tři majoritní vlastníci firmy v čele s Viktorem Koláčkem. Ti pak celé OKD, kam kromě dolů patřilo i 44 tisíc bytů či železniční nákladní dopravce, o pár měsíců později prodali za 10 miliard korun společnosti spoluvlastněné miliardářem Zdeňkem Bakalou.

Ministrem financí v tehdejší koaliční vládě byl dnes bývalý předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Šéfem rozpočtového výboru byl za koaliční KDU-ČSL Miroslav Kalousek, nynější předseda poslaneckého klubu TOP 09. O záměru privatizace společnosti OKD formou přímého prodeje majoritnímu akcionáři, koncernu Karbon Invest, vláda rozhodla v březnu 2004.

Ocenění firmy Ernst & Young z roku 2005 ohodnotilo OKD dokonce na 52 miliard korun (tedy zhruba šestinásobek ceny na akcii, než za kterou stát svůj podíl prodal). Ocenění znalecké firmy Novota celých OKD je vyčísleno na téměř 22,5 miliardy, tedy na trojnásobek ceny, jež v přepočtu na akcie dostal stát. Exposlanec ČSSD Ladislav Šincl uvedl, že Zdeněk Bakala vydělal zatím na OKD – na dividendách a primárním úpisu akcií 67 miliard. Bývalý pracovník OKD a exposlanec ČSSD Břetislav Petr spočítal Bakalovy zisky dokonce nad sto miliard.

autor: Lukáš Petřík