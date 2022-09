Člověk roku Petr Fiala. Někteří nad cenou cítí pýchu, padla ale i zmínka o Stalinovi

Český premiér Petr Fiala se v Polsku dočkal velké pocty. Obdržel ocenění Člověk roku z rukou polského protějšku Mateusze Morawieckého. „Na ekonomickém fóru v Karpaczi jsem obdržel ocenění Člověk roku. Je to pro mě velká pocta, jsem si vědom, kdo tuto cenu v minulosti dostal – Lech Wałęsa, Václav Havel či Jan Pavel II. Jsou to obrovské osobnosti, kterých si nesmírně vážím. Přijímám tuto cenu jako výraz podpory česko-polských vztahů a ocenění toho, čeho se nám podařilo dosáhnout,“ uvedl Fiala. Zároveň však dal najevo, že lidmi roku jsou podle jeho názoru především Ukrajinci, kteří už přes půl roku čelí ruským agresorům a bojují za svobodu své země. ParlamentníListy.cz se ptaly politiků, jak toto premiérovo ocenění vnímají.

„Je to ocenění jeho skvělé práce. Vnímám to pozitivně!“ konstatoval Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

„Vnímám to jako ocenění toho, že Česko a Polsko byly pevné ve své podpoře Ukrajiny proti Putinově válce. Myslím, že je to ocenění pro všechny, kdo se do pomoci zapojili. Od Čechů i Poláků byla tato podpora mimořádná a odvážná,“ ohodnotil Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany.

„To ocenění by mělo mnohem vyšší hodnotu, kdyby nepřišlo několik měsíců poté, co jako premiér ustoupil polským obchodním zájmům v kauze Turów. V tomto případě bohužel nehájil zájmy České republiky a jejích občanů,“ sdělil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Je vidět, že v zahraničí je premiér Fiala hodnocen lépe než v ČR. Moc mu to přeji a věřím, že i doma se jeho obraz zlepší. Zatím bohužel vítězí negativní populismus,“ uvedl Přemysl Sobotka (ODS), předseda Senátu ČR v letech 2004 až 2010, od roku 2010 do roku 2016 jeho místopředseda.

„Bodejť by ho Polsko nechválilo, když zaprodal vesnice na Liberecku a schválil nevýhodnou dohodu pro česko-polskou stranu o dolu Turów. Zároveň se domnívám, že premiér hájí někdy více zájmy Bruselu, Polska a Německa než českých občanů,“ myslel si Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„Zmíněná cena je sponzorovaná polskou vládou. V kontextu toho, že ODS je podobně jako polská vládní strana PiS součástí celoevropské strany Evropských konzervativců, vnímám to především jako ocenění pro zasloužilého spolustraníka. V loňském roce ji získal bývalý slovinský ultrakonzervativní premiér Jansa, což asi vypovídá o všem,“ okomentoval Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Gratuluji panu premiérovi a dodávám, že to chápu i jako ocenění nám blízkého národa a spojence v rámci V4, EU a NATO pro celou Českou republiku. V minulosti toto ocenění dostal například Jan Pavel II., což podtrhuje jeho význam,“ upozornil Ondřej Benešík, poslanec za KDU-ČSL, předseda výboru pro evropské záležitosti.

„Já to taky vnímám – samozřejmě s ironickým podtextem. I Hitler nebo Stalin či Gorbačov byli ve významných anketách osobností roku, proč tedy ne největší trpaslík současnosti?“ sdělil Ivan David, europoslanec za SPD.

„Měl jsem možnost být u toho. Přátelství obou premiérů je upřímné. Je to další příležitost, jak zlepšit vzájemné vztahy a spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti a prosazovat důrazně naše středoevropské zájmy,“ vysvětlil Edvard Kožušník, bývalý europoslanec za ODS.

„Pan premiér rád sbírá ocenění a taky je rozdává. Polské ocenění Člověk roku v tomto případě sedí. Protože už dlouho jsme nic takového neviděli. Od českých občanů dostal první ocenění na sobotní demonstraci, ale tím se nechlubí. Bohužel pan Fiala není premiér pro české občany, a to je nejsmutnější,“ okomentoval Marek Novák, poslanec ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Vnímám to velice pozitivně, s hrdostí a vděčností. Přispěje to k posílení již nyní vynikajících česko-polských vztahů,“ ohodnotil Roman Joch, ředitel Občanského institutu.

„Ocenění premiéra Petra Fialy jako Člověk roku nemá smysl komentovat. Myslím si, že ve srovnání s ostatními, kteří toto ocenění dostali v minulosti, toto ocenění degraduje,“ myslel si Radovan Vích, poslanec SPD, předseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny.

„Petru Fialovi blahopřeji. Vždy, pokud získá premiér vysoké vyznamenání jiného státu, zvedá to v dotyčném státu i prestiž České republiky jako takové, což je jenom dobře,“ konstatoval Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), senátor za Liberecko, místopředseda ústavně-právního výboru Senátu ČR.

„K ocenění panu Fialovi gratuluji, nicméně myslím si, že by ho daleko více mělo zajímat, jak jej oceňují občané této země. Kolik premiérů za posledních třicet let pracovalo tak špatně, že přimělo více než sto tisíc lidí přijít demonstrovat na Václavák? To je daleko důležitější ocenění než to, které pan premiér dostal v Polsku,“ sdělil Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Že se ODS velmi sbližuje s Polskem a Poláky. Intenzivně to začalo s válkou na Ukrajině. Považuji to za dobré, na rozdíl od Orbánova Maďarska, které asi také k našemu sbližování s Polskem přikláněním se k Putinovi přispělo (odesláno s efektem hlasitě),“ napsal František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

„V Polsku? To asi mají Poláci nějaký satirický vtip, ne? Čím si asi Poláky tak naklonil, že ho vůbec znají? Aha, už vím, věnoval jim miliony eur a uchránil od ostudy za důl Turów,“ domníval se Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Výborně. Ocenění je namístě,“ zareagoval Jan Hofmann, poslanec ODS, místopředseda výboru pro obranu.

„Má to stejný význam, jako kdyby podobné ocenění dostal u nás polský premiér. Takže v podstatě žádný,“ myslel si Marian Keremidský, místopředseda Strany práv občanů.

„Přiznám se, že o ocenění nevím. Nevím, kdo a na základě jakých parametrů našeho premiéra vybral, a ani nevím, proč by mě to mělo zajímat. Nezatopím si tím, nenasytí mne to, daně to za mě nezaplatí, spravedlnosti u soudu se lépe a rychleji nedomůžu, současné silnice to nespraví a nové nepostaví,“ sdělil Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.

„Přeju mu to, nijak se tím nezabývám,“ prozradil Petr Orel (Strana zelených), senátor za Novojičínsko, místopředseda výboru pro záležitosti Evropské unie.

„Taková ocenění nemají vnitropolitický význam. Politika se oceňuje ve volbách. Zářijové volby ukážou, zda je v očích voličů Fiala jako předseda vlády člověkem roku, či propadákem roku,“ zmínil Zdeněk Koudelka (Trikolóra), právník, bývalý poslanec.

„Nemám k tomu potřebné informace, a nevím tedy, co bylo konkrétním důvodem. Ale určitě mu to přeju,“ prozradil Marek Ošťádal (STAN), senátor za Olomoucko.

„Dobrý vtip,“ okomentoval Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Je mi to úplně jedno,“ uvedl Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

