Co bude paní Jourová dělat? To bude jezdit po Evropě se zdviženým prstíkem? Zahradil se s tím v rozhlase nepáral

Moderátorka Marie Bastlová v úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu přivítala europoslance ODS Jana Zahradila. Jen co usedl do křesla pro hosta, spustil kanonádu namířenou na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) a eurokomisařku Věru Jourovou. Jourová má v komisi Ursuly von der Leyenové dohlížet na fungování právního státu a bude pečovat o evropské hodnoty. Podle Jana Zahradila je tento výsledek totálním selháním Andreje Babiše.

Není to tak dávno, co český předseda vlády Andrej Babiš vyhlašoval, že chce pro Česko získat nějaké ekonomické portfolio.

„Pan Babiš nás tady dlouhou dobu krmil zkazkami o tom, že vyjedná pro Česko nějaké ekonomické portofolio, a místo toho jsme skončili se špatně definovaným politickým portfoliem, ve kterém bude Věra Jourová peskovat jednotlivé členské země, že dělají to, či ono... portfolio nemá nic společného ani s legislativou, ani s rozpočtem,“ zdůraznil Zahradil.

Proti Věře Jourové nic nemá a věří, že je to schopná dáma, ale přidělené portfolio považuje za slabé. „Toto portfolio působí dojmem, že si ho Ursula von der Leyenová tak trochu vycucala z prstu,“ rozčiloval se host rozhlasu s tím, že to ani trochu neodpovídá tomu, co sliboval Andrej Babiš.

Připomněl také, že v končící Evropské komisi měl agendu Jourové na starosti Frans Timmermans a pracoval tak, že fakticky rozdělil EU. Zahradil se obává, že by Věra Jourová mohla skončit stejně, což by podle hosta Česku ani trochu neprospělo.

„Já bych vůbec rád věděl, co paní Jourová v té funkci bude dělat. Jestli bude jezdit po hlavních městech evropských zemí se zdviženým prstíkem a bude říkat ‚nedělejte toto nebo ono, protože byste se mohli dostat do rozporu s evropským právem‘. Proto s nadsázkou říkám, že je to funkce politruka, a myslím si, že je to pro Českou republiku nedůstojné,“ nešetřil ostrými slovy Zahradil.

Pokud nedokázal Babiš vyjednat lepší post, jako třeba Poláci zemědělské portfolio, dokázal podle Zahradila, že je špatný vyjednavač, protože Eva Jourová sice bude místopředsedkyní Evropské komise, jenže místopředsedů bude celkem 11 a podle Zahradila většina z nich nebude mít žádný vliv.

Vzhledem k možnému střetu zájmů Andreje Babiše podle Zahradila nebylo příliš reálné, že získáme nějaký kvalitní post. Ten podle něj získali např. právě Poláci, kteří se k EU často stavějí velmi kriticky, ale dokázali získat portfolio, přes které teče asi 40 procent evropského rozpočtu. Kriticky se k EU poslední dobou stavějí i Italové, a ti přitom získali ekonomické portfolio. To podle Zahradila dokazuje, že není potřeba ke všemu kývat, abyste získali reálný vliv. Babiš však reálný vliv nedokázal získat a podle Zahradila shořel na celé čáře.

Jednou z možností, proč Věra Jourová získala portfolio, které získala, může být snaha oslabit Visegrádskou čtyřku nebo možná samotné Česko, protože když bude Věra Jourová kritizovat politiky z ostatních členských zemí EU, může to vyvolat konflikty a nelibost vůči Česku.

autor: mp