Co byla před rokem dezinformace, to je dnes pravda. Klára Samková drsně popsala rozpad právního systému

K vánočnímu poselství prezidenta Miloše Zemana se na svém sociálním profilu vyjádřila advokátka Klára Samková. A zmínila i to, co hlava státu podle ní neřekla.

„Projev prezidenta Miloše Zemana byl dle mého názoru zcela korektní, důstojný a k věci, reflektující naše problémy a navrhující jejich řešení. Přesto, že s tímto hodnocením pravděpodobně nebudu zcela osamělá, již je jeho projev kritizován, že údajně obsahuje řadu dezinformací. Dezinformace a jejich obsah je ovšem problém, který pan prezident opomněl zmínit (a to neměl). Platí totiž podezřele často, že co bylo dezinformací před rokem, je dnes pravda. Co je dnes označováno za dezinformaci, může být pravda dříve než za rok...“ domnívá se Samková.

„Horší než koronavirus, ba horší než prezidentem zmiňovaná zelená (či lépe dle mého názoru zeleno-rudá) ideologie či energetická krize je rozpad právního řádu, který můžeme sledovat den co den prakticky v každé oblasti práva. Je to rozval státu, rozval nástroje, který řídí i ekonomiku (k velké nenávisti ekonomů). Právo a právní řád je systémová záležitost, na které byla budována euroamerická civilizace po dobu více než dva a půl tisíce let. Pro mne jako pro právníka je na dnešní realitě nejstrašnější, že po těch dvou a půl tisících letech úsilí, dohadování se a bádání o tom, jaké by právo mělo být, poprvé skutečně víme, jak má právo a spravedlnost vypadat. Jaká jsou jeho teoretická východiska a jaké by měly být aplikace těchto teorií. Navzdory tomu však na celý tento systém, který by v případě své realizace vedl především k ekonomickému rozkvětu, naše společnost zcela rezignovala,“ dodává a posteskla si, že od roku 1989 jsme prakticky neustále vedeni ekonomy.

„V rámci ČSFR byl předsedou české vlády právník, či spíše právní historik a právní filosof Petr Pithart. Moc však patřila, co si budeme povídat, všemocnému ministru financí federace, ekonomovi Václavu Klausovi. Ten se také stal prvním českým premiérem. Následoval bankéř Tošovský, ekonom Zeman a dále raději bez vyjmenování dnešním prezidentem vyžadované kvalifikace Špidla, Gross, Paroubek, Topolánek, Nečas, bankéř Rusnok a věru se vzpírám napsat, že právník Sobotka. A dále Babiš. Kam jsme to pod vedením těchto ekonomů ekonomicky dotáhli, je poměrně zřejmé. Po tom všem, co tady defilovalo posledních třicet let, je možno se chvět jistou mírnou nadějí, že bude ekonomicky lépe, a to právě proto, že současný nový premiér není ekonom. Bohužel však není ani právník a nic moc nenaznačuje tomu, že by si byl vědom důležitosti právního řádu (ano, jeho, nikoliv ekonomických ukazatelů), s jehož pomocí a jehož prostřednictvím má řídit stát,“ poukazuje Samková.

„Neslyšela jsem z jeho úst odsouzení frapantního pohrdání právním řádem předchozí vládou. Neslyšela jsem, že by se chystal bojovat za věc, která by měla být zcela samozřejmou, totiž zveřejnění veškerých smluv se společnostmi, vyrábějícími a zejména prodávajícími Evropské unii očkovací látky proti covidu-19. Touto svou ne-aktivitou nový premiér a jeho vláda podkopává poslední zbytky důvěry občanů v představitele své země. A to není dobré. Proč? Protože nedůvěra ve vládu, nedůvěra v právní řád, v jeho smysluplnost, srozumitelnost a oprávněnost jeho vymáhání vede přímo... k zásadním a nenahraditelným ekonomickým ztrátám," dodává. Závěrem Klára Samková uvádí přání: „Kéž by moje nynější obavy byly neoprávněné, kéž bych se mýlila a kéž by úcta k srozumitelnému, jasnému, spravedlivému právnímu řádu byla prioritou této vlády. Snad mi prezident Miloš Zeman odpustí, že toto dopisuji za něj..."

