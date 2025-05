Prezident USA Donald Trump uspořádal v Oválné pracovně Bílého domu pečlivě připravenou tiskovou konferenci s prezidentem Jihoafrické republiky Cyrilem Ramaphosou. Pozornost upínal k jednomu konkrétnímu tématu. K osudu bílých farmářů v jižní Africe a k hrozné smrti, která některé z nich potkala.

Trump po zdvořilém přivítání „nařídil ztlumit světla a odstartoval něco, co se rovnalo pasti na jeho návštěvníka,“ popsala situaci americká zpravodajská stanice CNN. Přímo v Oválné pracovně Bílého domu Trump nechal pustit předem připravené sestříhané video, které mělo zachycovat pronásledování farmářů bílé pleti v Jihoafrické republice. Americké úřady oficiálně tvrdí, že farmáři bílé pleti ve své domovské zemi čelí „nespravedlivé rasové diskriminaci“.

Mezitím, co video běželo, Trump naznačoval, že některé bílé farmáře potkala „strašlivá smrt“. Z Bílého domu také zaznělo, že Trump využil středeční události k osvětlení problému, o kterém se administrativa domnívá, že „média před ním přimhouřila oči“.

Jihoafrický prezident Ramaphosa se hned bránil, že jeho vládě leží na srdci i osud bělošské menšiny, a pokud jde o zločiny, jejichž terčem jsou příslušníci této menšiny, zdůraznil, že kriminalitou trpí i černošská většina.

Daniel Vávra ale vidí situaci zcela jinak.

„Všechna média a lepší lidé se tento týden snažila vytvořit iluzi, že v Jihoafrické republice je vše v pořádku a že Trump šíří dezinformace. Vůbec jim v tom nepřekáží realita, dokonce ani zcela evidentní důkazy, které předložil. Ovšem nejlepší důkaz jejich totálního odtržení od reality a toho, že si o vás myslí, že jste nesvéprávní idioti, je fakt, že zcela vynechali jeden ‚drobný‘ detail, který kdyby byl naopak, budou ho rozmazávat ještě další čtyři roky,“ poznamenal Vávra.

Celý svět ví, že Donald Trump miluje golf a jihoafrický prezident do své delegace zařadil i dva golfisty bílé pleti ze své země. Jenže podle Vávry si tím vlastně naběhl na vidle.

„Golfer Retief Goosen na dotaz, jak se mu daří, řekl, že jejich rodina farmaří, ale je to těžké. Jejich přátelé farmáři byli zavraždění, jeho matka a další z rodiny byli napadeni, že jim pravidelně vypalují úrodu, aby je zničili a vyštvali z jejich půdy a že žijí za ostnatým elektrickým drátem, aby v noci mohli spát. Potvrdil tedy vše, co tvrdí Trump, a vše, co média tvrdí, že se neděje. Přímo před trapně mlčícím prezidentem vlastní země, který tvrdil opak,“ konstatoval úspěšný počítačový vývojář.

Vávra nechápe, jak mohl jakýkoli novinář, který slyšel povídání přímo z úst golfisty v Bílém domě, jen naznačit, že Trump šíří dezinformace, když vlastně jen popsal realitu.

„Co to je asi za člověka? Jak se cítí, když se ráno dívá do zrcadla? Proč to dělá? Platí ho Putin? Někdo ho k tomu nutí?“ kroutil Vávra hlavou nad novináři s tím, že podobně odsuzovali ty, kteří již před deseti lety varovali EU před hrozícími důsledky nekontrolované migrace. Dnes už i z Německa a z Francie zaznívá, že nekontrolovaná migrační vlna byla problémem, s jehož důsledky se zmíněné země potýkají dodnes, ale novináři a tzv lepší lidé se z Vávrova pohledu chovají stále stejně. „Jsou to ti samí lidé, kteří v roce 2015 každého, kdo varoval před nekontrolovanou migrací, nazývali xenofobem aby o deset let později nejen prezident Francie řekl, že jeho země musí bojovat s rostoucím islamismem v zemi. Jsou to ti samí lidé, kteří jsou vždy úplně mimo nemají pravdu, ale každého l, kdo si myslí něco jiného a má pravdu, chtějí zničit. A nikdy u nich nedojde k sebereflexi. Prostě řeknou, že tehdy to nemohli vědět. I když ostatní, které uráželi a umlčovali, to věděli,“ podotkl.

A na závěr Vávra přidal ještě jednu poznámku. Poznámku svého kolegy z herní branže, vývojáře Lukáše Codra. „Možná by bylo fajn dodat, ze současná vláda v JAR masivně podporuje Putina a podle mnoha indicii se podílí na černém obchodu s ruskou ropou. Takže kdo tu vládu hájí, je evidentně prorussssssska filcka a (řečeno slovy vládního koordinátora) svině.“

