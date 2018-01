Co ještě chcete? Vy nekandidujete! Zeman vyřídil Drahoše, s úsměvem utíral Korantenga a kvůli nepříteli hodil „ksicht“

„Zásadně se nevsázím. Zatím to vypadá na remízu, což je to nejzajímavější. Když hrozí remíza, tak každý hlas aktivního voliče může rozhodnout,“ poznamenal Zeman úvodem na otázku moderátora, kolik by si vsadil na své vítězství.

Anketa Kterého ze dvou kandidátů na prezidenta byste rádi pozvali domů na večeři? Miloše Zemana 88% Jiřího Drahoše 5% Oba 2% Ani jednoho 5% hlasovalo: 5236 lidí

K nepřítomnosti svého protikandidáta se Zeman nechtěl vyjadřovat, stejně tak jako k čemukoliv, co se Jiřího Drahoše jakkoliv týká. Což během pořadu dodržel. Místo toho zmínil momenty své prezidentské funkce. Vzpomněl přitom na sociální demokracii. „Za jeden z nejhorších momentů, i když jsem to neovlivňoval, považuji její pád na oněch sedm procent. Za nejkrásnější momenty naopak považuji setkání s občany a podnikatelské mise,“ řekl Zeman.

Když se Zemana Koranteng zeptal, zda nepřemýšlí nad omluvou za výrok ohledně Alexandra Dubčeka, jejž v minulých dnech pronesl, Zeman odvětil: „Ne, chraň bůh, protože lidé, kteří si na tohle stěžují, neznají historii,“ trval si na svém Zeman. Mimo jiné uvedl, že Dubček se v roce 1968 podělal hrůzou, což pobouřilo zejména Slováky.

Zeman trvá na svém i v tom, že je prezidentem dolních deseti milionů občanů, jak slíbil. A sjednotitel? „Teď se snažím sjednotit dva proudy – proud Andreje Babiše, který by nejraději vládl sám, a proudy všech ostatních, kteří by mu nejraději podtrhli stoličku, aby nevládl vůbec,“ nechal se slyšet Zeman. „Rozděluje názor, nikoliv člověk. Budeme-li mluvit například o názorech na migranty. Jak mám sjednotit ty, kteří chtějí migranty, a ty, kteří je nechtějí? Řeknu svůj názor,“ podotkl.

Zeman se následně hájil, proč jmenoval vládu Andreje Babiše (ANO), u níž bylo zřejmé, že nedostane důvěru. „Pokud nejste věštec, nevíte nikdy na sto procent, zda tu důvěru premiér dostane, či nikoliv,“ podotkl Zeman s tím, že on i Babiš si byli vědomi, že první pokus bude neúspěšný. „Pan Babiš požádal, abych jmenoval jeho vládu 13. 12. a měl pro to velmi slušný argument, že by jel rád do Bruselu již jako předseda vlády. Nejpozději do 10. ledna tak musel požádat o důvěru. Už tímto byl časový interval velmi zúžený,“ řekl Zeman, jenž pro druhý pokus požaduje garanci podpisů minimálně 101 poslanců.

„Preferoval bych menšinovou vládu, kterou by podporovali sociální demokraté nebo komunisté a strana Svoboda a přímá demokracie. Premiér by si přál koalici s ODS,“ řekl následně Zeman.

Předčasné volby několik měsíců po řádných volbách v žádném případě nepodporuje. „Považuji to za urážku voličů,“ poznamenal Zeman. „Politici mají hrát s těmi kartami, které rozdali voliči. Pokud to neumějí, tak jsou neschopní,“ sdělil Zeman.

Zdanění církevních náhrad? Ano

Poté se vyjádřil i ke zdanění finančních náhrad církvím. „Jsem pro,“ řekl. „Sociální demokracie deklarovala zdanění finančních náhrad ve svém programu. Totéž chtěl i Andrej Babiš. Lidovci to odmítli. Dnes se neočekává, že budou lidovci ve vládě, a tak nová vláda může zaujmout jiné stanovisko,“ dodal.

Vyjádřil se i pro vlaky zdarma pro studenty a důchodce. EET pak pokládá za dobrý a úspěšný nástroj. „Jsem pro zavedení i dalších vln,“ podotkl. Je i pro zmírnění protikuřáckého zákona. „Ale jako prezident jsem si nemohl dovolit to vetovat, protože jako kuřák jsem byl ve střetu zájmů,“ řekl.

Následně se pak vyjádřil i proti odpouštění dluhů dlužníkům. „Někteří totiž vytloukají klín klínem,“ poznamenal s tím, že stát by se neměl plést mezi dlužníka a věřitele. „Kdo to pak zaplatí? Český daňový poplatník, kdo jiný,“ zmínil.

K zahraniční otázce Zeman uvedl, že si neumí představit, že by Česká republika byla mimo EU či mimo NATO. „Ale dovedu si představit, že by se k tomu lidé měli vyjádřit,“ poznamenal Zeman. „V parlamentu leží zákon o obecném referendu. Tento zákon je v prvním čtení a de facto nebyl vůbec projednáván. Já jsem ho podpořil. Bavme se o tom, jaký bude okruh témat, což by mělo být součástí zákona,“ zmínil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsme ustrašená, přikrčená, bojící se republika,“ řekl pak Zeman k postavení Česka v EU. Ukázkou jsou podle něj migrační kvóty. „Jdeme do kouta a tiše pláčeme. Ale plakat se v politice nemá,“ řekl Zeman, jenž je podle svých slov zastáncem eura. „Protože mám ale hájit zájmy českých daňových poplatníků, přestal jsem podporovat euro ve chvíli, kdy začala řecká krize a my bychom pak mohli platit část řeckých dluhů,“ sdělil.

V souvislosti s migranty pak neopomněl zmínil svůj výrok vůči německé kancléřce Angele Merkelové, kdy zopakoval, že když někdo pozve někoho na oběd, nemůže jej následně posílat k sousedům. „V případě svého znovuzvolení bych odmítl podepsat tzv. Dublin 4,“ dodal a zmínil své řešení uprchlické krize. „Ochrana vnějších hranic, ta dosud téměř neexistuje. Bodem číslo 2 je deportace těch, kteří nedostali azyl. Ti tady nemají co dělat. A bod číslo tři je humanistický – pomoci těmto lidem v zemích původu,“ podotkl Zeman.

Rusko i Čína: Snažím se rozvíjet ekonomické vztahy

Následně se Zeman vyjádřil i k Rusku. „V Moskvě, kde jsem měl podnikatelskou misi, se podepsala dohoda o dodávce 6 000 traktorů Zetor na dobu čtyř let. Mám radost z těchto drobných kontraktů, protože dávají lidem práci a umožňují také zisk a zvýšení mezd,“ zmínil Zeman příklad, proč se k Rusku přiklání.

A co Čína? „Snažím se rozvíjet ekonomické vztahy, protože ekonomická diplomacie je důležitá. Teď do Číny přiletěl francouzský prezident Macron a podepsal obrovský kontrakt. Taktně se vyhnul otázce lidských práv,“ poznamenal Zeman. Když mu Koranteng opětovně při některých otázkách skočil do řeči, Zeman se ohradil: „Neskákejte mi do řeči, vy nikam nekandidujete.“ Jednou při doplňující otázce pak také Zeman podotkl: „Co ještě chcete?“

Anketa Vadí vám, že reklamy Miloše Zemana zadává a vylepuje spolek jeho přátel, u kterého není jasné, kdo přesně ho financuje? Vadí 15% Nevadí 85% hlasovalo: 14152 lidí

Závěrem se vyjádřil také ke svým spolupracovníkům, které by po volbách oslovil, zda by vůbec chtěli ještě dále spolupracovat. Kancléře Vratislava Mynáře se zastal, podle jeho slov totiž není potřeba, aby měl bezpečnostní prověrku. „Uznávám, že by ji měl mít. Pan kancléř si požádal zcela zbytečně o nejvyšší stupeň. Kdyby si řekl o tajné, možná, že by to dostal. Ale on si řekl o přísně tajné a nyní se soudí. Dobře mu tak,“ sdělil Zeman. Co se týká amnestie, Zeman o ničem takovém neuvažuje. „Je to právo, které v žádném případě nehodlám využít,“ řekl Zeman.

Útok ukrajinské aktivistky na prezidenta Zemana pak hlava státu okomentovala následně: „Pan Kruliš se smál, neboť si myslel, že je to moje obdivovatelka,“ sdělil k útoku Andželiny Diašové ve volební místnosti, kterému se hradní protokolář usmíval. „Je to špatná znalost ukrajinských reálií,“ podotkl k tomu ještě Zeman, že Kruliše nezarazilo ani to, že Ukrajinka byla polonahá.

„Až jednou nebudu prezidentem, mám houpací křeslo a připravenou zásobu knih. Budu si číst, bude mně líto, že nebudu moci pokračovat v krásné práci, kterou teď dělám,“ uzavřel Zeman, jenž Korantengovi ukázal i to, jak dokáže mrkat oběma očima. Reagoval tak na slova neurologa Martina Jana Stráského, který dlouhodobě zpochybňuje Zemanův stav. „Prohlásil na internetu, že ho znepokojuje, že mrkám pravým okem, a to svědčí o nějaké neurologické vadě. Dovolte, abych na vás mrkl, a pro jistotu i levým okem,“ řekl prezident a ostentativně na moderátora mrkl oběma očima.

Názory Martina Jana Stránského na prezidenta Zemana: Bojím se nové Křišťálové noci v Německu, nyní proti Turkům. Do konce století přijde krize, která ohrozí lidstvo, řekl PL Martin Jan Stránský Zeman je prý dement. A Radek John... Zeman trpí demencí, tvrdí vydavatel Přítomnosti Martin Jan Stránský: Zeman je ožrala, lhář a hulvát. Část národa nestojí za nic, chce jen pít a kouřit v hospodě. Přemýšlejme nad identitou. Co znamená být Čechem

Zeman závěrem svěřil divákům také svůj sen: „Česká republika by měla směřovat ke skandinávskému modelu sociálního systému. Tento model je nejúspěšnější model v Evropě.“

Před odchodem ze studia ještě pozval Korantenga na skleničku vína. „Přijímám, ale domluvme se, že to bude až po volbách,“ uzavřel Koranteng.

Psali jsme: Drahoš se rychle řítí dolů, Zeman letí vzhůru a teprve začíná. Konec keců, zde je přesný graf RVVI znovu zasedala společně se členy Mezinárodní rady Babiš: Vzteklá mise "Sestřelte Babiše za každou cenu" vstoupila do další fáze Město Přerov změnilo po deseti letech vzhled svých webových stránek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef