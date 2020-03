Co kdyby ten virus zachvátil Sněmovnu? U Moravce se řešila hrozná představa. A s KSČM to vypadá zle. Do smíchu nebude ani Klausovi ml.

Co když koronavirus zachvátí české poslance? „Zlí jazykové tvrdí, že by to České republice spíš prospělo,“ sdělil u Václava Moravce v ČT předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Poslanec Zbyněk Stanjura (ODS) prohlásil, že si především předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dělá PR místo toho, aby občanům poskytl důležité informace. Pirát Jakub Michálek konstatoval, že jsme všichni na jedné lodi a podle toho musíme jednat. I podle něj však vláda postupovala místy příliš agresivně.

Vondráček zmínil, že nějaká časová hranice musela být stanovena. „Nikdo nemá patent na rozum, ale nějaká hranice se stanovit musela.“

Stanjura konstatoval, že vláda situaci komunikačně nezvládla. „Mohla opatření s karanténou vydat s okamžitou platností a pak by nikdo nemusel závodit o jedinou minutu. Zrovna to, co jste pustil, je otázka nezvládnuté komunikace. Tento případ ukazuje, že PR v této situaci prostě nestačí,“ tepal vládu Stanjura. Připomněl, že byla tlaku vystavena paní, která se nechala soukromě otestovat, vedle toho byl pod tlakem i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterého premiér Andrej Babiš vyslýchal v přímém přenosu za zveřejnění nepravdivé zprávy, že jedna lékařka manipulovala nesprávně se vzorkem od kontrolované osoby a mohla se přitom sama nakazit.

„Proč byla zveřejněna informace, že v jedné soukromé laboratoři se někdo nakazil? Navíc to nebyla pravda,“ rozčiloval se Stanjura. Co by tedy vláda měla dělat? „Nedělat deset tiskovek denně, nedělat PR,“ řekl jasně Stanjura. Michálek mu tady dal za pravdu a řek, že premiér Babiš postupoval příliš agresivně. Podle piráta „bychom ale neměli zapomínat na to, že jsme všichni na jedné lodi a je v zájmu nás všech, chránit se“.

„Sociální demokraté se podle informací Otázek cítí obejiti a bude to mít dohru na zítřejším jednání vlády,“ oznámil poté na kamery Moravec v narážce na to, že k poslednímu důležitému jednání o situaci v Česku nebyl přizván ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

„Toto jsou jenom marginálie, že jeden ministr nebyl přizván na sobotní jednání,“ odbyl Moravcovu narážku Vondráček. Stanjura prohlásil, že vláda udělala další chybu: „Mně je asi jedno, co dělají ty stranické půtky, ale mně vadí, že tam není ministr zahraničí, je jedno z které je strany,“ pravil. Čechům, Moravanům a Slezanům by podle poslance ODS pomohlo, kdyby bylo řečeno, že v Itálii opravdu umírají lidé, ale jsou to lidé starší, nejmladší oběť měla 76 let. Toto všechno by podle Stanjury mohli čeští občané vědět, aby se poněkud uklidnili.

„Pokud by to někdo z nás chytil, tak by se Poslanecká sněmovna asi nescházela,“ doplnil k tématu Michálek. „Zlí jazykové tvrdí, že by to České republice spíš prospělo,“ ozval se Vondráček.

Moravec poté přehodil výhybku k rozpočtové situaci země. Stanjura upozornil, že vláda nehospodaří dobře, a obává se, že se bude vymlouvat na koronavirus. Zdůraznil, že špatné výsledky hospodaření vyplouvaly na povrch už v době, kdy koronavirus v Evropě ještě nebyl. Za únor vykázala vláda nejhorší hospodaření od roku 1993.

Michálek zdůraznil, že vláda se v této situaci nemusí obracet na ODS nebo na Piráty. V praxi je to tak, že chodí za komunisty, ti si vynutí miliardu na to či na ono a poté vládu podpoří.

„Mícháte hrušky, jablka, pomeranče,“ oponoval Vondráček a konstatoval, že vláda investuje nejvíc v moderní historii země. „Já mám vždycky pocit, že to je tři na jednoho tady v tomto pořadu,“ obořil se Vondráček na Moravce a své politické oponenty s tím, že vláda investuje, v tuto chvíli pracuje s ekonomickým výkyvem, ale ten se prý srovná, až do České republiky dorazí evropské dotace.

Moravec však Vondráčkovi obratem připomněl, že Národní rozpočtová rada vlády vyčetla Babišovu kabinetu, že nechystá důchodovou reformu, ač se k tomu sama v roce 2017 zavázala. „Jestli se chcete bavit o důchodové reformě, tak si na to dejme samostatný pořad,“ snažil se Vondráček vyhnout tématu. V obecné rovině pouze konstatoval, že vláda bude pracovat s doporučeními OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). „V tuto chvíli je to trochu problém i v koalici, protože nemáme úplně shodu,“ uvedl Vondráček.

Došlo i na digitální daň. Vondráček se Stanjurou se shodli na tom, že je možné ji zavést. Stanjura však Vondráčkovi opět vyčinil, že i v této věci kabinet postupuje nekoncepčně, protože napřed mluvila o sedmiprocentní dani s tím, že bude platit už letos, a najednou se ukazuje, že to může být míň a bude platí až od 1. ledna 2021. Jakub Michálek doplnil, že je třeba zohledňovat i případná odvetná opatření ze strany USA.

V závěru první hodiny debaty otevřel Moravec ještě jedno téma. Citoval z dopisu od čínské ambasády, v němž byly výhrůžky vůči někdejšímu předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, že pokud pojede na Tchaj-wan, ponese pak následky nejen on, ale i české firmy.

Stanjura se zlobil, že byl čínský velvyslanec pozván na ministerstvo zahraničí na kobereček, ale tam si na výhružných formulacích i tak trval. V tu chvíli je podle Stanjury namístě, aby byl velvyslanec stažen zpět do Číny a aby sem přišel jiný diplomat, který bude k České republice přistupovat s větší respektem. Nový předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) prý tuto variantu probere s premiérem Andrej Babišem a s prezidentem Milošem Zemanem.

„Všem musí být jasné, že Česká republika je suverénní sebevědomá země a bude tak přistupovat ke všem, i k velmocím. I k Číně,“ zdůraznil Stanjura .

„Já ten dopis znám a i mě se to dotklo,“ přiznal Vondráček. Jedním dechem však dodal, že šlo o interní dokument a nikoli o oficiální dopis.

„Já jsem žil v představě, že interní dopis se posílá v rámci jedné organizace a čínská ambasáda a Hrad ještě nejsou jedna organizace,“ ozval se Michálek. „Možná už je,“ glosoval v tu chvíli Moravec.

Vondráček zdůraznil, že pan velvyslanec ČLR se z více stran dozvěděl, že se choval nevhodně. „Ale co si máme nechat ještě líbit,“ rozčiloval se v tu chvíli Stanjura. Podle něj je jednoznačně namístě, aby byl čínský velvyslanec vyměněn.

Moravec poté položil na stůl volební průzkum, společnosti Kantar CZ, který ukazuje, že Andrej Babiš se svým hnutím ANO nadále kraluje české politické scéně. Část přízně voličů ztratili komunisté, kteří by získali jen 4,5 procenta hlasů a poprvé od roku 1990 by se nedostali do Poslanecké sněmovny.

Hnutí ANO by získalo 31 procent hlasů, Piráti 15,5 procenta hlasů, ODS by na třetím místě získala 13 procent. O čtvrté místo by se dělilo hnutí STAN Víta Rakušana a SPD Tomia Okamury s 6,5 procenty. TOP 09 a ČSSD by získaly 5,5 procenta, lidovci 5 procent a komunisté 4,5 procenta. Trikolóra Václava Klause mladšího by dostala 3 procenta.

Stanjura připomněl, že to ještě není tak dávno, co slovenské hnutí OLaNO bylo považováno za jedno z menších uskupení, aby se nakonec ukázalo, že lídr tohoto hnutí Igor Matovič slovenské volby vyhrál se ziskem 25 procent.

Moravec otevřel ještě jedno téma a připomněl, že premiér Babiš označil dva české europoslance za vlastizrádce. Vondráček k tomu poznamenal, že taková je doba, a když použijete silná slova, tak máte větší pravděpodobnost dostat se do titulků novin. I Vondráček je přesvědčen, že si někteří čeští politici v Bruselu vyřizují domácí spory. Na obranu svého stranického šéfa Vondráček konstatoval, že v minulosti byla urážena jeho vláda, a za to se také nikdo neomlouval.

Stanjura s Michálkem se shodli, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, měl by ho řešit, k čemuž ho vyzývají i čeští europoslanci, a vyřešil by ho tím, že by Agrofert nečerpal dotace, nebo by Agrofert prodal.

