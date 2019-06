Co když americký prezident kecá, uvažoval v ČT arabista Pelikán

Arabista Petr Pelikán se pro ČT24 vyjádřil k napjatým vztahům USA a Íránu. „Těžko říct, jak to dopadne, ale je pravda, že kdyby došlo ke konfliktu, tak by neprospěl vůbec nikomu,“ uvedl Pelikán.

Úvodem se Pelikán vyjádřil k tomu, zda se někdy dozvíme přesně, kde byl sestřelen americký bezpilotní letoun. „Nedozvíme. A kdoví, jestli to vůbec někdo ví. Nevyznám se v technických specifikacích těchto zařízení, ale těžko říct, jestli se vůbec ty hranice, když běží o tenhle stroj, dají přesně určit,“ poznamenal Pelikán.

„Každá strana se snaží mediálně ospravedlnit to, co dělá,“ vyjádřil se k fotografii íránského diplomata, který ukazuje dron vytažený íránským rybářem. „Obě strany si dávají nesplnitelné podmínky a velmi obchodnicky, kramářsky, se přetahují o to, kdo z čeho ustoupí,“ poznamenal Pelikán.

Kromě diplomatických cest jsou podle Pelikána i cesty, které nejsou diplomatické. „Těžko říct, jak to dopadne, ale je pravda, že kdyby došlo ke konfliktu, tak by neprospěl vůbec nikomu,“ dodal Pelikán.

„Co když americký prezident prostě kecá, když říká, že již byly nastartovány stíhačky a on se jako mírotvůrce zeptal, kolik by bylo obětí a americká média na to naskočila?“ zeptal se pak k situaci mezi USA a Íránem Pelikán, jenž se domnívá, že může jít ze strany USA o divadlo. „Americké vedení je nyní nevypočitatelné,“ poznamenal dále Pelikán, podle nějž je na druhou stranu případná reakce Íránu očekávatelná.

autor: vef