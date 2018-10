Co mají společného Tomáš Halík a Jiří Dienstbier? Stanislav Křeček našel zajímavou paralelu

Osmdesátiletý Stanislav Křeček dal v Lidových novinách najevo, že nelibě nese, když někdo útočí na starší lidi. Nelíbí se mu proto útoky na Miloše Zemana, k nimž se občas uchyloval např. sociální demokrat Jiří Dienstbier.

Stejně tak se mu nelíbí výroky teologa Tomáše Halíka, který nešetří tvrdými slovy na adresu svého kolegy kněze Petra Piťhy. Ten si od Halíka vysloužil velkou porci kritiky za své kázání, v němž varoval před schválením Istanbulské úmluvy v Parlamentu ČR. Úmluva by podle Piťhy postupem času vedla k tomu, že by naši společnost ovládli homosexuálové, zatímco zastánci tradiční rodiny by byli upozaděni, což jako katolický kněz odmítá připustit.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Halík za toto kázání v Lidových novinách Piťhu odsoudil. Křeček se prý nechce příliš plést do teologických debat, ale přece jen mu to nedá a dovolí si poznamenat, že jedno z přikázání říká: „Cti otce svého a matku svou“. Přičemž otcem podle Bible není míněna žena žijící s druhou ženou v registrovaném partnerství anebo jinak řečeno, matkou není v tomto přikázání míněn muž, který by žil s otcem taktéž v registrovaném partnerství.

„T. Halík, když píše o škodlivé činnosti P. Piťhy, ztotožňuje, mylně, křesťanství a katolicismus a tvrdí, že Piťha „odrazuje od křesťanství, mate a skutečně pohoršuje zejména mladé a vzdělané lidi“. Myslím, že v tomto smyslu je T. Halík pro katolickou církev asi totéž, co J. Dienstbier pro ČSSD. Předkládá jakoby nové, moderní pojetí. Jak dopadla ČSSD s J. Dienstbierem, víme, a hodnocení toho, zda katolickou církev nebo křesťanství vůbec v očích občanů více poškozuje Piťha nebo Halík, bych rád přenechal povolanějším,“ uzavřel Křeček text, který uveřejnil také na blogu serveru Aktuálně.cz.

autor: mp