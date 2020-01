Co na to Šabatová? A co Klaus ml.? Exprezident Klaus kritizoval, zničil Válkovou. A mluvil o tom, co po Zemanovi

„Myslím, že to způsobil prezident Zeman tím, že vyklidil bojiště, vyklidil pole, zřekl se toho novoročního projevu. Já myslím, že to je strašná chyba. Protože má mít prezident svůj zásadní projev, nikoliv volné komentování situace z hlavy. Takže já myslím, že to umožnil on,“ dodal k tomuto tématu.

Prezidenta Zemana pak stručně zhodnotil. „V mnoha věcech se od prezidenta Miloše Zemana názorově velmi liším, což myslím, že je všeobecně známo. Na druhé straně jsem mu dával ve volbách přednost před jeho protikandidáty, kteří, myslím, neměli nárok na to, aby se stali prezidenty. Takže těžko hodnotit, ale já nic výrazného a silného v té prezidentské funkci dneska v tuto chvíli necítím,“ řekl Klaus.

Ústavní žalobu na prezidenta, které Zeman čelil, nechtěl Klaus příliš komentovat. Nešlo prý o nic vážného a seriózního.

Když přišla řeč na nadcházející prezidentské volby za tři roky, Klaus nevyloučil ani svoji kandidaturu. „Vyloučené na světě není nic. Respektuji přibývání času, respektuji přibývání věku. Když se odpoledne po skončení našeho rozhovoru chystám do Špindlerova Mlýna, tak už si taky uvědomuji, že už to moje lyžování není takové, jako bylo před nějakou dobou. Takže co bude za tři roky, si teď předvídat netroufám,“ sdělil.

Exprezident poté hovořil o straně, k níž neodmyslitelně patřil – ODS. Sám však říká, že občanským demokratem již není. „ODS se ode mě natolik odklonila, že já nemám sebemenší potřebu její kongres v této chvíli sledovat. Určitě mě nenapadne ani minutu, abych se kouknul na televizní zpravodajství. Ale to začalo samozřejmě panem Topolánkem, pokračuje dalšími předsedy. Pro mě ODS už neexistuje, bohužel. Bohužel. Lituji toho, jsem z toho smutný,“ řekl Klaus a pohovořil o hnutí Trikolóra jeho syna Václava.

„Myslím, že trošku Trikolóra ubrala. Nevím, jestli jim došel dech nebo co, ale prostě málo je slyším, málo je vidím. A myslím, že to je chyba. Takže musí s tím něco udělat,“ sdělil k poklesu preferencí hnutí Klaus. Odmítl však, že by byl poradcem Trikolóry. „Já jsem kývnul na to, že jim pomohu formulovat některá zahraničněpolitická stanoviska a postoje, ale že bych se s nimi stýkal a vedl s nimi dialog? Syna vidím tak opravdu jako na štědrovečerní večeři nebo den před Štědrým večerem, na večeři, jinak já ho tak často nevidím, abych mu mohl radit,“ podotkl Klaus, který by si přál, aby Trikolóra získala hodně voličů.

„Trikolóra v principu samozřejmě vzešla z ODS, to já myslím, že je naprosto evidentní, a teď se musí snažit prosadit svůj hlas, své vidění světa, svůj program. Předvést nějaké zajímavé osobnosti, nemůže to být ‚one man show‘ mého syna, který sice dostatečně známý a viditelný je, ale myslím, že ti ostatní vidět nejsou. A to vidím jako hlavní problém Trikolóry v dnešní chvíli,“ uvedl Klaus, jenž by byl rád, kdyby Trikolóra byla pravicovým subjektem. Vidí však, že je velmi složité proniknout neproniknutelnou hradbou politicky korektního myšlení, které je nám diktováno Evropskou unií a které zapustilo hluboké kořeny i u nás. „Je to zabetonovaný politický systém, který... nevím, co s ním udělat, aby se mohl opravdu pozměnit. Tím směrem, jak já myslím, že by to voliči chtěli,“ dodal.