Co provozuje ta zpravodajská budova na Kavčích horách... Žantovský četl a nevěřil

V pravidelném Týdnu v médiích nelze přejít bez povšimnutí kolem kauzy, kterou otevřel Robert Šlachta na tiskové konferenci svého hnutí Přísaha. „Jak známo, týká se korupčních machinací a dalších záležitostí lidí ze STAN a na ně napojených osob na pražském magistrátu, v Dopravním podniku a jinde. Mě na té tiskovce samotné zaujala zejména informace o tom, že do této korupční kauzy, která hýbe českou politikou – nebo by měla hýbat, i když jak se zdá z mlčení pana premiéra, tak jím to asi nehýbe, jeho to asi tak moc nezajímá, co se mu děje o patro níž ve vládě – byla zapojena i Česká televize,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nevěřil vlastním očím, když se v tiskové zprávě dočetl, že v rámci Wollnerova pořadu Reportéři ČT připravovala Česká televize natáčení o Petru Hlubučkovi s řadou odhalení, a to již na konci roku 2019. „Ta reportáž nebyla dokončena pod nějakým tlakem z kuloárů. To je něco naprosto neuvěřitelného. Jsou dva nejhorší hříchy, kterých se může televizní nebo jakýkoli novinář dopustit. Ten první je psát na objednávku za peníze nebo za výhody. A druhý je mlčet, umlčovat na objednávku za peníze nebo jiné výhody. Toto je ten druhý případ. Oba jsou stejně trestuhodné. A já jsem naprosto fascinován, že pan Wollner ještě sedí na své židli. Dokonce jsem fascinován, že pan Dvořák ještě sedí na své židli,“ přiznává mediální analytik svůj obrovský údiv.

Zpravodajská budova a Reportéři ČT jsou na okamžité zavření

Připomíná, jak často se nám dává za příklad Německo a podobné vyspělé státy reakcemi na takové kauzy. „Před pár lety rezignoval ministr vnitra Spolkové republiky kvůli nějaké naprosté banalitě, kvůli nehodě, která se stala zaviněním úřadu. Neváhal ani jednu vteřinu, nezůstal, nepral se o svoje koryto. Tady máme příklad absolutně opačného přístupu, kdy nám Česká televize, kterou si platíme ze svých druhotných daní, tady lže, anebo zamlčuje. Obojí je opravdu strašné zjištění. A jestliže teď Parlament a jeho příslušné výbory a komise nezačnou jednat, tak to bude znamenat, že s tím souhlasí, že je to tak správně, že Česká televize by měla být placena proto, aby hájila určité typy politických zájmů,“ vysvětluje Petr Žantovský.

To ostatně známe z veřejnoprávní televize už dlouho, jenom se někdy mění strany, kterým je takzvaně držen palec. „Často to bývá TOP 09, v té poslední době i ODS. Naopak za Václava Klause byla ODS jaksi rejdištěm ďáblovým. Také sociální demokracie za Zemana bylo vtělené peklo, za Špidly a Grosse to naopak bylo sídlo andělské. Česká televize pracuje celá ta léta na objednávku, nebo spíše lidé v České televizi, nechci vinit tu instituci. Ta za to nemůže, ta je ctihodná, má skvělou minulost, má za sebou spoustu umělecké, publicistické a jiné respektu hodné práce, ale to, co tam provozuje zpravodajská budova a pořady typu Reportéři ČT, je na okamžité zavření, možná dokonce nejenom té budovy. Ale to už bych předbíhal,“ podotýká mediální odborník.

Je nacvičený používat správné informace ve správný okamžik

Proto je velice zvědav, jak na toto mlčení ve prospěch politika TOP 09 budou reagovat politické špičky. „Jestli toto nechají být a odmávnou to, že to říká jen ‚nějaký Šlachta‘, který nebyl úspěšný ve volbách, tak bych je rád upozornil na to, že ten ‚nějaký Šlachta‘ získal od voličů skoro pět procent. A dlouhá léta byl vysoce postaveným policistou, takže je nacvičený používat správné informace ve správný okamžik. A informace, které vypustí, se nedají vyvrátit prostě proto, že jsou založeny na pravdě. Jsem absolutně přesvědčen – a to bez ohledu na to, jestli jsem jeho hnutí volil, nebo nevolil, konstatuji, že nevolil – o tom, že to, co zaznělo na té tiskové konferenci, je pravda. O to je to celé dramatičtější,“ zdůrazňuje Petr Žantovský.

Po kauze zamlčování ze strany veřejnoprávních reportérů sahá po materiálu, který začal putovat českým internetem a jehož název je Alternativní projev předsedy vlády České republiky. „Na veřejnost se dostal v návaznosti na ten námi minule vysmívaný projev pana Fialy. Tento alternativní projev nese podpis Miroslava Macka. Potěšil mě svým obsahem, protože když jsem si ho přečetl, tak jsem měl pocit, že konečně někdo po dlouhé době mluví státnicky. Rozdíl mezi politikem a státníkem je totiž v tom, že politik myslí především na sebe, zatímco státník myslí především na stát a na občany. A ten rozdíl mezi oběma projevy je do té míry markantní, že bych si dovolil z toho Mackova pár větiček ocitovat,“ zdůvodňuje mediální analytik.

Odejít ze systému emisních povolenek a elektřinu za české ceny

„Dámy a pánové, vážení spoluobčané!

Rád bych Vám v této turbulentní době popřál hlavně zachování zdravého rozumu a dostatek sil k oproštění se od mediálně vybičovaných emocí.

Nejprve bych rád zdůraznil, že nejsme ve válce. Nikdo nás nenapadl, válku nám nevyhlásil a také my jsme ji nikomu nevyhlásili.

Současná špatná politická a ekonomická situace je zapříčiněna spoustou minulých chyb, z nichž ta největší byla hrnutí problémů před sebou, jejich neřešení a jejich záplatování dalšími a dalšími ničím nepodloženými miliardami a biliony, na čemž se v rámci EU naše minulé vlády bohužel též podílely,“ cituje Petr Žantovský z úvodní pasáže Alternativního projevu premiéra.

V jeho další části se samozřejmě rozebírá ekonomická situace. „A navrhuje se na první pohled naprosto automatické řešení, které by podepsalo velmi mnoho občanů, kdyby do toho mohli mluvit: ‚Okamžitě odejít ze systému emisních povolenek. Okamžitě odejít z lipské energetické burzy a českým občanům a firmám poskytovat elektrickou energii za české, podstatně nižší ceny. Okamžitě přestat finančně podporovat válečné konflikty‘. A tak dál a tak dál. Ten projev je do té míry zásadní, že by se – myslím – měl objevit v nějakých dějepisech, až se bude psát o naší době. Já tenhle materiál považuji v určitém směru za podstatnější a důležitější, než byla třeba Charta 77 nebo jiná prohlášení. Miroslave Macku, děkuji vám za to,“ chválí mediální odborník.

Korespondenční volba otevírá možnost machinací s výsledky

Na závěr si vybral to, o čem se v žádném sdělovacím prostředku ani nedočetl, ani nedoslechl. „Naše média tomu nevěnovala pozornost a přitom je to docela zásadní. Letos máme dvoje volby: senátní a komunální. Půl roku před nimi se naše politická věrchuška zabývá tématem korespondenčního hlasování. To je něco naprosto tristního, co už známe z velmi neblahých zkušeností z prezidentské volby z Rakouska nebo ze Spojených států. A vždy to korespondenční hlasování bylo provázeno velkou mírou opodstatněné nedůvěry a kritických připomínek, protože otevírá možnost machinaci s volebními výsledky. Nakonec i ten výsledek, jaký byl zaznamenán v Americe, způsobil, že Joe Biden je vnímán jako velmi rozporuplný a mnoho Američanů nevěří, že volba byla regulérní,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tím si vysvětluje, proč u nich nemá Joe Biden žádnou autoritu. „A to ani jako prezident, ani vítěz voleb, neboť u něho existuje podezření, že volby byly takzvaně cinknuté. Nemůže tedy mít celonárodní respekt, to prostě nejde. A situace ve Spojených státech podle toho vypadá. To je země, která je možná rozvrácenější ještě víc než ta naše, přitom udává směr světové politice. K rozvratu dochází v důsledku rozpohybování principu procedury svobodné, všeobecné, pluralitní volby a její nahrazení různými fígly, zákulisními taškařicemi a počítačovými machinacemi. To je pro vývoj demokracie velmi katastrofické, protože to prostě a jednoduše přestává být demokracie a začíná to být nějaký pokus o autokracii. Takový pokus si čas od času v politice každý nebo skoro každý podnikne,“ uvědomuje si mediální analytik.

Za Topolánka se ODS pokusila zabetonovat potentáty ve funkcích

V té souvislosti si vzpomíná na hodně směšnou situaci, která ale svědčila o motivaci svých aktérů, z dob, kdy byl předsedou ODS Mirek Topolánek a místopředsedou Ivan Langer. „Oni tehdy prosadili takové vnitrostranické stanovisko, že kdo není v ODS aspoň dva roky, tak nesmí kandidovat na žádné kandidátce. To bylo samozřejmě účelové pro zabetonování těch tehdejších potentátů v jejich funkcích. Já jsem vždy kladl takovou otázku: ‚A co když by se do ODS v Horní Dolní přihlásil držitel Nobelovy ceny za ekonomii, ten by také nesměl kandidovat?‘ Na to mi nikdy nikdo neodpověděl, samozřejmě, protože to celé je tak bizarní. Ale tehdy jsme si říkali, že to je politika jedné čím dál méně významné politické strany, která vypovídá o její beznaději,“ konstatuje Petr Žantovský.

Dává to do souvislosti se stoosmičkovou parlamentní většinou, která chce zavést korespondenční volby. „To, o čem jsem říkal, že jsem se nedočetl v žádných médiích, je skutečnost, že existuje petice, kterou lze najít na webu ferovevolby.cz. Zorganizovali ji Svobodní, ale nemyslím si, že je to úplně nejpodstatnější informace. Podstatné informace jsou v těch bodech, proč vystupují proti zavádění korespondenční volby a odkazují se na Ústavu, v níž stojí, že volby mají být všeobecné, rovné, přímé a tajné. V textu petice čteme, že korespondenční volba – cituji – ‚ruší princip tajného hlasování, neboť jejím zavedením se otevírá prostor pro kupčení s hlasy či vyplňování volebních lístků za asistence druhých lidí, třeba i pod nátlakem‘. Za další. ‚Kdo má databázi obyvatel může hlasovat za kohokoliv, od koho nepřišla hlasovací obálka‘,“ čte mediální odborník z petice, která má k dnešnímu dni čtyři a půl tisíce signatářů.

Chtějí si posichrovat svoji moc a svoji vládu na další období

A do třetice se v ní varuje, že obálky s hlasy jsou před vyhlášením výsledků voleb delší dobu skladovány, a proto nelze vyloučit, že s nimi bude účelově manipulováno. „To je samozřejmě trojice velice zásadních argumentů, které mluví proti zavedení korespondenční volby, a ta se jeví jako absolutně protiústavní a absolutně protidemokratická. A proč jsem připomínal Topolánka s tím zabetonováním? Pochopitelně tuhle metodu prosazují politici, kteří si nedůvěřují, že v příštích volbách přesvědčí občany svou prací a svými pozitivními výsledky, a proto si chtějí posichrovat svoji moc a svoji vládu na další období nějakým takovým machinačním způsobem. Začíná se mi zdát, že s demokracii v naší zemi je konec a že za něco podobného jsme na náměstích rozhodně klíči necinkali,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

