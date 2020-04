Co se to děje? Soukup zaútočil na Babiše. To mě unavuje! řekl o Babišovi. A padla výzva

reklama

„Počet nakažených koronavirem dramaticky nestoupá, plicních ventilátorů pro ty těžce nemocné mají naše nemocnice dostatek. Ba co víc, údajně i nadbytek. A u roušek, kterých máme každý minimálně jeden pár, posíláme dokonce návody na jejich rychlou domácí výrobu do jiných zemí okolo. Počty mrtvých se ve statistice prakticky neprojeví a vlastně jediné, co v grafech zůstane, a to na hodně dlouho, bude ekonomická recese a pokles životní úrovně,“ obává se Soukup. Podle něj ekonomický kolaps, který nás čeká, nezpůsobil virus, ale reakce na něj. Vláda musí nyní zachránit naše životy a naši ekonomiku. „Protože pokud budeme pokračovat takto, jak jsme, ten stav, který je, budeme prodlužovat o další týdny, měsíce, tak to prostě dobře nedopadne a statisíce nebo miliony lidí se ocitnou v problémech,“ dodal. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 19704 lidí

„Za špatnou reakci považuji postup, kdy pokračujeme v drakonických a velmi tvrdých restrikcích bez ohledu na dopady na naši ekonomiku a naše životy. Takhle tvrdé restrikce by měly smysl pouze v tom případě, kdyby se v jejich průběhu našel lék nebo vakcína. To znamená, že by se v čase ty dvě věci potkaly. Což je prostě málo pravděpodobné,“ dodal.

Zároveň vyzval, abychom si přestali hrát na premianty. „Nehrajme si a nelžeme si do kapsy, že jsme někdo, koho se snaží ostatní země následovat. Že jsme vzorem. Tak to není. A mě už celkem unavuje stále opakující se tvrzení premiéra Babiše a některých ministrů, že jsme světový unikát. Že jsme chytřejší než ostatní. Že se od nás svět učí, jak se chovat v boji proti koronaviru. Jen na vysvětlenou, o drakonických tvrdých opatřeních české vlády, včetně třeba absolutního zákazu vycestovat, se ve světových denících hovoří spíše jako o kuriozitě, a ne jako o nejlepším řešení krize. Tak to je, nelžeme si, že jsme chytřejší než ostatní. Českým přístupem se nikdo neinspiruje. Nemá taky proč: každý stát mé své vlastní experty, univerzity, epidemiology. Každý stát má svého vlastního profesora Romana Prymulu,“ sdělil s tím, že například německé kancléřce radí virolog Christian Drosten, americkému prezidentu Trumpovi pak expert Anthony Fauci.

Psali jsme: Co se jinde nedozvíte. Toto se děje na Ukrajině kvůli koronaviru. A Putin s Lukašenkem? Jiné světy. Doyen Syruček srovnává přístup tří východních zemí

Následně podotkl, že koronavirus tady s námi bude už napořád a že důležité je naučit se s ním žít. Nyní jde o boj o zachování života a ekonomiky zároveň. „Není prostě řešení být zavřený doma do konce života nebo na dva roky. Není možné mít zavřené obchody a ekonomiku paralyzovanou na dlouho. To by opravdu nenávratně změnilo všechno, co nás obklopuje. Ale stejně jako se lidstvo naučilo žít s vědomím existence viru chřipky nebo s nebezpečím nákazy virem HIV, tak se naučme přijmout i riziko nového koronaviru. Buďme ostražití, dodržujme všechny hygienické předpisy, ale prosím nepřestávejme žít,“ uzavřel Soukup.

Psali jsme: Řecko a Turecko stojí na prahu války, je jen otázkou času, kdy někdo škrtne sirkou, míní Ivan David Senátor Horník: Strašení občanů musí neprodleně skončit MPO: Spojujeme Česko. Začala sériová výroba masek s nejvyšším stupněm ochrany Zbyněk Fiala: Čína se rozjíždí, USA stojí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.