Co to vymýšlejí? Vždyť je to protizákonné. Středula se poprvé chystá na nové ministry

Ve firmách začalo testování zaměstnanců. „Zatím se to snaží všichni zvládnout, aby firma fungovala,“ podotkl s tím, že některé firmy najaly profesionály, protože je pro ně jednodušší chtít výsledek rychle, což je samozřejmě lepší způsob. „Ale otázka je, jaké budou kapacity, jestli bude pozitivní test, jak dlouho se pak bude čekat na potvrzující test PCR,“ doplnil odborový předák.

Na té se chce dotazovat ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) na zítřejším jednání tripartity. „Pan ministr Válek řekl, že se pokusí kapacity PCR navýšit, aby to probíhalo relativně rychle. Jak se mu to povedlo, uslyšíme určitě zítra na jednání tripartity, kde bude tématem epidemiologická situace,“ dodal Středula.

„Rád bych, aby tato vlna byla už poslední. My jsme si mysleli, že na ni Česko už připraveno je. Rozhodně chci, abychom se na vlnu omikronu řádně připravili,“ řekl.

Na související otázku, zda tedy pořád odmítá pracovní karanténu, uvedl: „Pracovní karanténa není dobrý nápad,“ řekl rezolutně. Moderátorka Barbora Kroužková poznamenala, že vlna omikronu je něco jiného než ty předchozí, a pokud nebude pracovní karanténa, může dojít k ohrožení kritické infrastruktury.

Středula argumentoval dál: „Tak si představte, že mi vyjde pozitivní test a půjdu k vám do pořadu. Jak vám bude? Jak se budete cítit?“ vybídl k zamyšlení. „Vidím, že nemáte rýmu ani horečku, není vám špatně,“ konstatovala. „To nemůžete vědět! To je subjektivní dojem, to nepoznáte,“ kontroval. „Neteče vám z nosu, nekašlete, nechraptíte,“ rozhodila rukama Kroužková.

Odborář dal tedy jiný příklad: „Takže když budete mít jednoho z rodičů v sociálním zařízení a osoba, která bude mít pozitivní test a bude bezpříznaková, ho bude ošetřovat, tak se vám to také líbit nebude,“ usoudil. Kroužková uvedla, že to neříká pravdu, protože v sociálních službách budou platit pracovní režimová opatření: „Takový člověk bude nosit respirátor a bude se lidí stranit,“ řekla a její slova se dočkala Středulovy nesouhlasné reakce.

„Tyto kroky znevažují jakýkoli krok na ochranu zdraví obyvatel. Ať je kritická infrastruktura chráněna, ale zákonným způsobem, možnostmi, jaké jsou. A ať nevymýšlí věci, které jsou v rozporu se zákonem, to nikomu nepomůže.

Kritická infrastruktura má vše dlouhodobě připraveno, funguje to a fungovalo to i vlny předcházející. Ať stát nařizuje věci v souladu se zákonem. Jde o to, aby nenastala situace, že někdo opakovaně provede chyby a následně správní soud rozhodne o neplatnosti daného aktu. Tyto kroky znevažují,“ připomněl, že by se neměly opakovat přešlapy minulé vlády.

Následně poradil vládě, co by v souladu se zákony měla nastavit: „Ať se vláda podívá do krizového zákona, kde jsou různé stavy, při kterých teprve může nařídit pracovní povinnost. Ať tento krizový stav vyhlásí, pokud je přesvědčena, že ten stav nastal. Ať se k tomu vláda postaví čelem a řekne. To vláda udělat může, pak to bude v souladu se zákonem,“ zdůraznil odborář.

Věnoval se také programovému prohlášení vlády. Na svém twitteru si Středula stěžoval, že jeho obsah je nedostatečný. Schází mu dlouhodobá vize toho, kam chceme směřovat. „V programovém prohlášení vlády vidím pouze líbivá hesla. My ale potřebujeme konkrétní plán toho, jak proměnit naše školství, podpořit vědu nebo pokročit v digitalizaci. O tom, jak bude Česko vypadat za deset let, se rozhoduje teď,“ uvedl.

„Co se třeba týká důchodů, tak vláda má plán snižovat sociální pojištění o dva procentní body do konce svého mandátu. Neboli tady na jedné straně vláda říká, že bude řešit situaci s důchody, a na straně druhé říká, že vyhodí oknem dva procentní body, což je několik desítek miliard korun, které by na zvýšení důchodu mohly být. To je ten problém! Takové nelogičnosti jsou tam napsány.

Já měl dva dokumenty v ruce. Jedním bylo programové prohlášení vlády české a vedle toho prohlášení vlády německé. Pouze jeden z těch dokumentů bylo programové prohlášení. Ten první byl souhrn jednotlivých proseb, které měly koaliční strany před volbami a propsaly to pouze do programového prohlášení, bohužel,“ konstatoval Středula.

Popsal, co čeká od tripartity. „Ministr Válek nám řekne aktuální situaci k epidemii. Důležitá část programu bude Green Deal, růst cen plynu, energií. O tom všem se chceme bavit, je to vážná věc. Budeme zde chtít znát postoje vlády,“ přiblížil Středula.

Závěrem odpověděl, zda hodlá kandidovat na prezidenta: „Teď mám takových starostí s tím, o čem se bavíme. Rád bych s kolegy obhájil pozici v ČMKOS na konci dubna, že to není otázka, kterou řeším. A pokud ji řešit budu, tak to bude až po těchto událostech,“ uzavřel Středula s tím, že nemá datum, kdy by takové rozhodnutí přijal.

