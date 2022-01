Co udělá Putin? Už není cesty zpět, padlo. Expert o Ukrajincích, velké změny

Bezpečnostní poradce a bývalý příslušník armádních elitních jednotek SOG Lumír Němec v Událostech, komentářích České televize popsal, jak by mohl vypadat ruský útok na Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin se podle jeho názoru dostal do bodu, z něhož už bude těžko hledat cestu zpět, pokud si chce zachovat tvář. Ale pokud válku opravdu rozpoutá, podle Němce bude muset vzít v potaz jednu zásadní věc. Chuť Ukrajinců bránit svou vlast. A fakt, že mají čím se bránit.

Napětí na rusko-ukrajinské hranici dále narůstá a nelze vyloučit, že vše vyvrcholí vpádem ruské armády na Ukrajinu.

„Dnes jsme ve stádiu, kdy se Putin v podstatě dostal do takového bodu, kdy se nemůže stáhnout bez toho, aniž by něčeho dosáhl. Ať už diplomaticky, nebo vojensky. Vezměte si, že v roce 2024 budou v Rusku další prezidentské volby a pokud by Putin teď, když to řeknu trochu odlehčeně, sklapnul krovky, tak mu to u jeho voličů nepomůže. Takže ať už diplomaticky, nebo vojensky, ale něco se tam bude muset stát. Určitě to nebude jen tak, že by se Putin teď najednou sebral a šel pryč," upozornil Němec.

Pokud vše vyvrcholí ruským útokem na Ukrajinu, podle Němce Putin bude muset vzít v potaz fakt, že ukrajinská armáda je na tom na počátku roku 2022 podstatně lépe, že byla v roce 2014, kdy ruští vojáci v zelených uniformách bez označení obsadili Krym a kdy začala válka separatistů na Donbase, které Rusko podporuje s cílem oslabit vládu v Kyjevě.

„Dneska má Ukrajina zhruba 260 tisíc vojáků ve zbrani. Má asi 700 tisíc rezervistů. Je mnohem lépe vyzbrojená, je mnohem lépe vycvičená. Proti Rusku má obrovskou nevýhodu v tom, že má slabé letectvo a obrovsky slabou protiletadlovou obranu. Ale každopádně je to armáda. Takže já si myslím, že kdyby Putin provedl masivní invazi a chtěl obsadit Kyjev, tak to nebude akce na týden, či čtrnáct dní, ale bude to dlouhodobý, velmi se táhnoucí krvavý konflikt. Takže si myslím, že do tohoto by určitě nešel,“ řekl Němec.

„Tady se ale nezmiňuje jedna důležitá věc. To je motivace vojáků bojovat a válčit. Když se vlítlo do Iráku, tak pár vojáků bojovalo, ale ti Iráčani z toho šli víceméně pryč. Ale Ukrajinci jsou odhodláni bojovat. Jsou odhodláni se bránit. A i když obsadíte Kyjev, tak Ukrajinci budou odhodláni vytvářet nějaké bojůvky a budou se bránit,“ upozornil Němec.

Problém Západu je podle něj v tom, že nepostupuje jednotně. Stačí se podívat, že Britové na jedné straně Ukrajinu jasně podporují, ale Němci brání exportu zbraní na Ukrajinu.

Navíc je tu ještě americký prezident Joe Biden, který řekl, že když Rusko udeří na Ukrajinu plnou silou, přijde tvrdá odplata, ale pokud udeří jen malou silou, bude třeba vést dialog.

„To jsou všechno věci, které Putinovi hrají do karet,“ upozornil Němec.

