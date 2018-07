Co všechno patří kancléři Mynářovi? Spor znovu míří k soudu

Na stížnost dnes upozornila Česká televize. Organizace ji podala koncem června, potvrdila ČTK mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Mynářovy majetkové poměry a akvizice jsou často terčem mediálního zájmu, někteří kritici je označují za podezřelé. Právnička Petra Bielinová podala v roce 2015 za Právo ve veřejném zájmu správní žalobu poté, co se u prezidentské kanceláře nedomohla požadovaných údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Městský soud dal Hradu za pravdu v tom, že zákon o střetu zájmů dříve na prezidentskou kancelář nepamatoval jako na takzvané evidenční místo, a že tedy Hrad neměl povinnost zpřístupňovat majetková přiznání veřejnosti.

Dříve však jiný senát městského soudu rozhodl jinak o obdobné správní žalobě, kterou na prezidentskou kancelář podal právník Michal Kincl kvůli zamítnutí žádosti o přístup k Mynářovu přiznání. Tehdy soud dospěl k závěru, že nepřítomnost kanceláře ve výčtu evidenčních orgánů je mezerou v zákoně, kterou lze vyplnit za pomoci analogie.

Hrad se hájil také tím, že nezisková organizace veškeré požadované informace nakonec obdržela. Bielinová se proti tomu ohradila. Kancelář ji totiž – a to až po podání žaloby – pouze obecně odkázala na webové stránky poslankyně Věry Kovářové (STAN), které Mynář své přiznání po veřejné kritice předal. V dokumentu uvedl to, že měl podíl ve čtyřech firmách a že je bez dluhů.

„Kancelář prezidenta republiky se staví do pozice, že komu uzná za vhodné, tomu informaci poskytne, a komu ne, tomu ji neposkytne a nechá ho, ať se o to tři roky soudí. Považuji to za zneužívání zákona a myslím si, že by se to v právním státě dít nemělo,“ řekla v červnu Bielinová.

Majetková přiznání nově shromažďuje Ministerstvo spravedlnosti, v registru je i Mynářovo oznámení za loňský rok.

Psali jsme: Stát musel platit desetiticíce kvůli hradní kanceláři. Úřad Schillerové žádá jména úředníků a bude to vymáhat od nich Soud se zastal Hradu ohledně Mynářova majetkového přiznání „Mynářův zákon“. Poslanci dnes budou schvalovat, že kancléř musí mít nejpřísnější prověrku Chcete k Zemanovi? To nejde. LN píší o údajných praktikách na Hradě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp