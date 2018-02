Corbyna dál zaměstnává kauza kolem schůzek s rozvědčíkem StB

„Jeremy pověřil své právní zástupce, aby kontaktovali Bena Bradleyho (a požádali ho), aby smazal svůj nactiutrhačný tweet, jinak bude čelit žalobě,“ uvedl v pondělí v reakci na příspěvek konzervativního zákonodárce Corbynův mluvčí. Příspěvek z Bradleyova twitterového účtu následně zmizel.

V případě osmadvacetiletého poslance Bradleyho to není poprvé, co jeho příspěvek na internetu vyvolal pozornost. V roce 2012 například navrhl, aby muži bez práce podstupovali vasektomii, tedy chirurgický zákrok za účelem sterilizace, a šetřili tak peníze britských daňových poplatníků.

Kauzu kolem styků s StB využila k útokům na Corbyna řada konzervativních politiků včetně ministra obrany Gavina Williamsona, který jej obvinil ze zrady, či náměstka ministryně vnitra pro bezpečnost Bena Wallace, který na Twitteru Corbyna přirovnal k nechvalně proslulému sovětskému špionovi Kimovi Philbymu. Premiérka Mayová v pondělí Corbyna nepřímo vyzvala, aby byl „otevřený a transparentní“ ohledně svých styků s StB.

Místopředseda labouristů Tom Watson v dopise zaslaném serveru The Independent Corbyna podpořil a pravicový bulvární list The Sun, který minulý týden informace o setkáních nynějšího lídra britské parlamentní opozice s československým rozvědčíkem informoval, obvinil z šíření propagandy. Útoky na Corbyna se podle něj bulvár snaží bojovat proti klesajícímu počtu prodaných výtisků. Obvinění vůči svému spolustraníkovi, která označil za nepravdivá a za směšné pomluvy, podle Watsona pocházejí ze zdiskreditovaného zdroje. „Vlastníci novin v této zemi zneužívají své moci,“ napsal Watson v dopise zaslaném internetovým novinám The Independent.

Aféra kolem Corbyna propukla minulý týden, když labourista v reakci na článek v listu The Sun přiznal, že se v 80. letech několikrát nevědomky sešel s pracovníkem StB, kterého podle svých slov považoval za diplomata. Popřel také, že by mu předal jakékoli tajné informace.

Bývalý rozvědčík Ján Sarkocy později ČTK a dalším médiím řekl, že Corbyn s komunistickou tajnou policií spolupracoval vědomě, a bral za to dokonce peníze. Britský politik to na dotaz ČTK odmítl. Také ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková v reakci na Sarkocyho výroky na Corbynovu adresu uvedla, že jsou v rozporu s dochovanými archivními materiály.