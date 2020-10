Covid: Jako když se topíte! Čtvrtníček to jako srandu nevidí. Pospíšil přiložil: Srdce, plíce...

Známé osobnosti se svěřují se svojí zkušeností s onemocněním naší doby. Herec Petr Čtvrtníček nebo i politik Jiří Pospíšil promluvili v podcastu iROZHLASU. Čtvrtníček už prý ví, co je to waterboarding, a podle Pospíšila to už někdy přestává být sranda. Nevyšel prý ani schody.

„Zdravím posluchače Vinohradské 12. Já jsem Petr Čtvrtníček, je mi 56 let a jsem herec. Já když jsem byl potvrzenej jako pozitivní, tak jsem se pochopitelně díval pozpátku,“ začal Čtvrtníček s tím, že byl nějaký čas hodně unavený z práce a nemoc se naplno rozjela po jednom náročném natáčení v Brně.

„A pak to člověka vezme do kleští, vypadá to jako klasická chřipka a pak vás to vezme, nemůžete dýchat. Je to jako v sudu, když se topíte. Já jsem to neměl zase tak dramatický, jak to zveličoval ten bulvár, ale nebylo mi vůbec dobře a myslím, že už lehounce vím, jak vypadá waterboarding,“ zažertoval trochu drsně Čtvrtníček, kterému je již očividně dobře.

Už jsem měl teplotu 39 stupňů, tak jsem nechtěl dělat hrdinu a zavolal jsem si sanitu, přijeli ti kosmonauti a odvezli mě do Motola. Tam jsem si to vodležel, ulevilo se mi teda ohromně. Byl jsem tam asi tejden. Nebylo mi vůbec dobře, ale když si vezmete, kolik lidí je na umělý ventilaci a který mají další neduhy, který se tímhle jenom prohlubujou, tak já jsem tam přišel vlastně jako zdravej člověk,“ myslí si herec.

„Všude se psalo, že jsem bojoval o život, ale boj o život vypadá úplně jinak. Jako dobře mi určitě nebylo a vím, co to obnáší, ale měl jsem jen ty hadičky do nosu a postupem času se to zlepšovalo.“ Popisuje Čtvrtníček hysterii médií a svoji zkušenost.

Se svým zážitkem s onemocněním se svěřil i europoslanec z TOP 09 Jiří Pospíšil, který si v nemocnici také nějaký čas pobyl. Onemocněl jsem před čtrnácti dny. V tu chvíli jsem zrušil všechen pracovní program a zůstal jsem doma a objednal jsem se na testy. Test proběhl v pátek a v sobotu jsem se dozvěděl, že mám covid,“ líčil situaci Pospíšil dramatickým hlasem.

„Bohužel, po pěti dnech, kdy mi praktická lékařka říkala, že by se situace měla začít zlepšovat, tak ty teploty narostly ke třiceti devíti a půl stupně. Ale hlavně se mi začalo hůře dýchat. Začal jsem být malátný a nebyl jsem schopný vyjít schody,“ řekl politik.

Později byl hospitalizován v nemocnici a napojen na plicní ventilaci. Podáván mu byl i lék Remdesivir a Pospíšil doporučuje všem, kteří by měli podobné problémy, aby si nechali řádně vyšetřit plíce. „Potkat to může kohokoliv, ta nemoc vám sedne na plíce, na srdce a už to přestává být sranda,“ myslí si europoslanec.

