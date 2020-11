Covid Jiřího Menzela: Nemocnici ne. A lék by mu nepomohl, řekla vdova. A asi neměla

reklama

„Je to pravda. Jirka podlehl covidovému zápalu plic. Nemoc se u něho začala projevovat tak, že dostal vysoké teploty, kašel a měl bolesti... Bohužel se Jirka nakazil patrně od jednoho z ošetřovatelů, jenž vůbec netušil o své nákaze. A dodnes není zcela jasné, od koho to bylo. Já jsem dokonce dostala doporučení od lékařů nebýt u něj, abych nenakazila děti, ani sebe, ale neuměla jsem si představit, že u Jirky v těchto momentech nebudu,“ poznamenala pro deník Blesk Menzelová.

Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 1537 lidí

Se svým manželem prý trávila čas v ochranném obleku a v tomto obleku se s ním učila i manipulovat na posteli. Umí si proto představit, jak se cítí zdravotníci, kteří epidemii čelí v první linii a prý to není žádný med. „Prožila jsem v přímém přenosu umírání mého muže na covid-19. Psychicky to byla nejnáročnější péče, kterou jsem s Jiřím zažila. Být oblečen od hlavy až k patě v ochranném obleku, v brýlích, rukavicích, bez možnosti ho políbit, bylo nejvíc depresivní v mém životě,“ prozradila Menzelová.

Blesk si v souvislosti s úmrtím Jiřího Menzela položil také otázku, proč tento slavný oscarový režisér nedostal lék remdesivir. Olga Menzelová vysvětlila proč.

„Remdesivir je vázán na hospitalizaci a my jsme Jirku do nemocnice dát nechtěli. Věděli jsme, že by to pro něj byla velká rána. On sám to odmítal a já mu musela slíbit, že ho tam nedám,“ řekla Menzelová. Od lékařů se prý navíc dozvěděla, že by mu možná remdesivir ani nepomohl.

Jenže Menzelová v roli vdovy, která popisuje, že nezažila nic těžšího, než byly poslední chvíle jejího manžela a nemožnost ho políbit, neslyšela od českých občanů jen slova útěchy, ale také ostrou kritiku. Tak ostrou, že dokonce musela zastavit diskuse na sociální síti Instagram. Prozradila totiž, že paralelně udržovala vztah s egyptologem Miroslavem Mártou, kterému porodila syna Alberta. A to asi neměla dělat. Na sociální síti zveřejnila několik fotek svého syna Alberta a přišel útok.

„Je to nechutné a není to žádné hrdinství se takto prezentovat. To je hnus. Chudák pan Menzel. Určitě každého věc, jen v normálním světě by byla za ště*ku, v tomhle světě má obdiv. Paní Olga je trochu divoká a ještě se tím chlubí. Váš obyčejný život. Jste obyčejná rajda. Takhle ponížit manžela, to snad dokážete jen vy," zaznělo mimo jiného v diskusích.

Psali jsme: Fiala (ODS): Na Jiřího Menzela budeme vděčně vzpomínat Ksichty, kreatury! Jiří Menzel stihl zúčtovat: Putin, Hitler, Zeman, umělci Premiér Babiš: Upřímnou soustrast celé rodině pana Jiřího Menzela Bondarenková (SPD): Jiří Menzel, dokonalý režisér

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.