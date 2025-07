Z oběti žalovaným: Případ Pavla Buráně otřásá důvěrou ve spravedlnost. Forman a Xaver v debatě bez servítek

„Tohle je kauza, kde se z oběti stal žalovaný. To je naprostý právní a lidský absurdistán,“ zahájil diskusi Jiří Forman. A Luboš Xaver Veselý přitakal: „Když jsem si to poprvé přečetl, myslel jsem, že je to fikce. Ale ono to je realita. A ta je někdy horší než fantazie.“

Forman v pořadu opakovaně zdůrazňoval, že Pavlu Buráňovi byla podle něj upřena spravedlnost, a že v případu selhaly klíčové složky systému: policie, státní zastupitelství i soudy. „Kriminalista, který sloužil třicet let, řekl pod přísahou, že měl během vyšetřování poprvé strach o život. To je přece alarmující,“ připomněl Forman moment, kdy se vyšetřování údajného únosu dostalo do zcela jiných rozměrů.

Xaver se v pořadu opakovaně snažil přiblížit věc divákovi: „Formane, vy jste četl celý spis? Co konkrétně tam bylo?“ Načež zazněla nekompromisní odpověď: „Ano. A právě proto říkám, že tohle je učebnicový případ selhání justice. Případ, kde se jasná oběť stává terčem dalších žalob, místo aby byla chráněna.“

Kromě popisu samotného únosu padla v pořadu i tvrdá slova na adresu Vrchního soudu v Olomouci, který původní odsuzující rozsudky zrušil a obviněné osvobodil. „Tohle rozhodnutí Vrchního soudu je podle mě naprostý skandál. Oni nepřipustili klíčové důkazy, neprovedli znovu výslechy a prostě to smetli ze stolu,“ prohlásil Forman. Podle něj byla justice manipulována a státní zástupce nehrál fér. „Bylo to divadlo. Ten státní zástupce snad hrál za druhou stranu. A když jste oběť, nemůžete nic. Nemáte žádné procesní nástroje, jen sledujete, jak se vám bortí život.“

Moderátor Xaver shrnul pocity mnoha diváků: „Tohle není příběh jen o jednom podnikateli. To je o tom, co se může stát komukoliv z nás, když se dostaneme do konfliktu s nesprávnou skupinou lidí a spravedlnost není na naší straně.“

Závěr pořadu patřil výzvě k novému pohledu na celou kauzu. Forman zdůraznil, že případ Pavla Buráně má širší dopad: „Tento případ je lakmusový papírek stavu české justice. A měl by zajímat nejen novináře, ale i politiky a veřejnost. Protože když se to stane jedné oběti, může se to stát i další.“

Xaver diskusi uzavřel slovy, která rezonovala daleko za hranice studia: „Na spravedlnost nesmíme rezignovat. A to ani v případě, že se nám nelíbí ten, kdo o ni volá.“

Reportážní debata tak neukázala jen jeden z mnoha nevyřešených případů českého soudnictví. Ukázala, jak křehká může být důvěra ve spravedlnost, pokud systém selže. Případ Pavla Buraně zůstává nejen právní, ale i morální zkouškou české společnosti.