Covid: Řeknu to slušně, vystoupil primář. Žaloudík, Klaus, lidé... Zdrcující slova

Nesouhlasí s tím, co hlásá Klaus, a tak to do XTV přišel říct. I když Xavera vypeskoval, že zve celebrity a pseudoodborníky. „Nabádat zcela veřejně k tomu, že je nošení a dodržování bariérových opatření zbytečné a že dokonce je to útok na svobodu, mně přijde, slušně řečeno, přehnané,“ prohlásil primář Martin Polák z Mladé Boleslavi. A poučil diváky, jak správně nosit roušky. „Když se třeba podíváte na některé zahraniční televize, tak tam neběží žádné reportáže, že ten odborník se vyjádří v tom smyslu a ten v tom smyslu. Ale co tam běží neustále jako smyčky, jak správně používat ochranné pomůcky,“ řekl dál. I na senátora Žaloudíka došlo.

Primáře Martina Poláka přivedl do XTV rozhovor s bývalým prezidentem Václavem Klausem, konkrétně jeho názory na protiepidemická opatření a jeho prohlášení, že tzv. rouškaři jsou vítači migrantů, eura a větší moci Evropské unie. „To je něco, co jako lékař nemohu akceptovat. Pokud by vaše televize popřála sluchu také jiným skupinám než ‚celebritám a pseudoexpertům‘, slyšeli byste možná trochu jiný názor. Chápu ovšem, že z hlediska sledovanosti jsme pro vás my, řadoví vojáci, zcela nezajímaví.“ S Polákovými závěry Xaver nesouhlasil a pozval ho do studia.

„Ty práce jasně ukazují, že ta bariérová opatření mají význam. Že nejde o to vymýtit tu nemoc, k tomu ta bariérová opatření neslouží. Jde o to zpomalit tu nemoc a zabránit šíření. Čili nabádat zcela veřejně k tomu, že je nošení a dodržování bariérových opatření zbytečné a že dokonce je to útok na svobodu, mně přijde, slušně řečeno, přehnané.“ Dodal, že koneckonců většina zemí je zavedla, možná i po vzoru České republiky.

Xaver pak primáře konfrontoval s názory senátora ČSSD Žaloudíka. Polák řekl, že profesor je zcela určitě špička v oboru onkologie, ale není epidemiolog, což není ani on sám. Že roušky způsobují nemoc vyvracel s tím, že je nosí chirurgové léta a nikdo z nich neonemocněl. Souhlasil se senátorem, že rouška se nepoužívá tak, jak by se používat měla a na to by se bylo záhodno zaměřit, aby je lidé používali správně. „Když se třeba podíváte na některé zahraniční televize, tak tam neběží žádné reportáže, že ten odborník se vyjádří v tom smyslu a ten v tom smyslu. Ale co tam běží neustále jako smyčky, jak správně používat ochranné pomůcky. To znamená, že to není tak, že vezmete roušku, strčíte jí do kapsy, pak jí vyndáte, spadne vám na zem, zase si tu roušku nasadíte. Tak to je samozřejmě ten důvod, proč ta rouška nebo ty ochranné pomůcky nemají žádný význam,“ uvedl primář.

Dodal, že lidé také mají v obchodech používat dezinfekci při příchodu a odchodu a doma si mýt ruce, protože virus zůstává i na materiálech. „Pokud mají roušku, tak ta rouška má předepsanou nějakou dobu, po kterou se má užívat. To znamená, že když někam chodí každý den, tak ne že tu roušku bude mít 14 dní, ale vymění si ji aspoň každý den, u nás zdravotníků je to něco jiného, my máme předpisy a měli bychom si tu roušku vyměňovat v mnohem kratších intervalech,“ poučil obecenstvo.

Plánuje se, až bude možnost, nechat očkovat. Jakou vakcínou nechtěl říci, ale prozradil jednu věc: „Určitě bych si asi neaplikoval vakcínu, která je z Číny nebo z Ruska.“ Způsob výzkumu v Číně a v Rusku je prý jiný. „Všichni víme, že klinické studie, které probíhají v těchto zemích, nikdy neprobíhají úplně standardním způsobem. Takže to, že ta rychlost, s jakou se začala využívat ta vakcína, s jakou se začala aplikovat určitým skupinám obyvatelstva, ve mně nebudí důvěru,“ zdůvodnil. Ale u evropských společností jako AstraZeneca nebo Pfizer prý důvod k obavám není.

Xaver se zeptal, zda Čínu neodsuzuje bezdůvodně vzhledem k tomu, že se jedná o velmoc i v oblasti technologie. To Polák připustil, ale na druhou stranu prohlásil, že Číně nevěří už jen kvůli tomu, že o problému s virem neinformovala, ačkoliv o problému věděla již dříve než v lednu.

Na závěr dostal Martin Polák prostor říct, co má na srdci. Apeloval, že jak dopadne boj s covidem záleží na všech. „Cesta k tomu vítězství není určitě krátká, určitě se s tou nemocí budeme potkávat v nějakých vlnách, a pokud budeme k sobě skutečně ohleduplní a budeme skutečně dodržovat všechna opatření a doporučení, která jsou vědecky podložená, není to nic, co by nějakým způsobem omezovalo, byť chápu, že to pro nás v našich zeměpisných šířkách není příjemná záležitost, že na to nejsme zvyklí, narozdíl od těch východních zemích, tak prostě potřebujeme ve zdravotnictví a všechny složky, co se na tom podílely, trošku oddech.“ A varoval, že pokud lidé ohleduplní nebudou a nebudou opatření dodržovat, tak se boj s covidem protáhne.

„To, že Česká republika má dnes jedny z nejhorších čísel, za to si můžeme bohužel trošku sami,“ dodal s tím, že jarní úspěch byl promarněn. „Sklízíme ovoce toho, co většina zdravotníků věděla, že musí přijít, ve chvíli, kdy se pustily děti do škol a otevřelo se všechno. Tak to se dalo samozřejmě očekávat a bohužel se to vyplnilo,“ pravil závěrem.

