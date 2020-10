Covid: Vyrábíte nemocné! Doktor Hnízdil vyslal dynamit proti Babišovi

reklama

Smejkal se obává, že jsme v situaci, kdy začne prudce stoupat počet pacientů, a to i pacientů z řad zdravotníků, takže se vlastně v konečném důsledku nemá kdo starat o nemocné.

„Ta opatření jsou OK, jen je otázka, jestli neměla přijít dřív,“ upozornil Smejkal, s tím, že čím dříve by opatření přišla, tím by to epidemii více zbrzdilo.

Hnízdil nabídl zcela jiný pohled.

„Já mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří byli pozitivně testováni, a nic jim nebylo. Ten, kdo byl pozitivně testován, tak by měl co nejdříve navštívit svého praktického lékaře a ten by měl posoudit, zda je skutečně nemocný, nebo jen pozitivní,“ začal své vystoupení Hnízdil.

„Celá ta represe, downlock, zákaz zpěvu – to vše vychází z počtu pozitivně testovaných. To je zásadní zmatení pojmů. Další zmatení je, že se neustále objevují čísla zemřelých s covidem. Ale to neznamená, že ti lidé zemřeli na covid. Naprostá většina těch lidé má jiné těžké vážné nemoci, ale současně jsou pozitivní,“ pokračoval lékař celostní medicíny Hnízdil.

Vláda by, podle jeho názoru, měla používat zdravý rozum.

„To testování, to je hon na zdravé lidi, ze kterých se dělají nemocní. Pokud je člověk nakažený, tak on je nakažlivý jenom týden, ale pozitivní může být několik měsíců,“ upozornil Hnízdil, s tím, že pozitivní osoby mohou pozitivitu předat i dalším lidem, kteří jsou testováni, a tak to jde pořád dál. „To je jak sněhová koule, která nás nakonec může všechny smést,“ pravil Hnízdil.

Podle Smejkala je třeba testovat i lidi bez příznaků, protože i člověk bez příznaků může mít virus, šířit ho a někoho tím může ohrozit na životě. A pokud jde o umírání na covid nebo s covid, tak i tady měl Smejkal jasno.

„Samozřejmě, že umírají lidé s dlouhodobými nemocemi, ale nebýt koronaviru, tak by i tito lidé mohli žít déle. Ti lidé by tady byli,“ upozornil Smejkal. „Mně tohleto rozdělování ‚na covid‘ a ‚s covidem‘ připadá úplně nesmyslný,“ pravil Smejkal. „Toto je celosvětová pandemie koronaviru, který má smrtnost jedno procento, což je daleko víc než předchozí chřipkové epidemie,“ doplnil ještě.

Hnízdil však svůj názor nezměnil. „My jsme přesvědčeni, že ta opatření, která se zavádějí, by neměla napáchat větší škody, než samotný problém,“ upozornil na prohlášení lékařů, pod kterým je podepsán on sám, stomatolog Roman Šmucler a další lékaři, ve kterém je uvedeno, že stávající vládní opatření pro boj s koronavirem mohou uškodit více než samotný koronavirus. „To se podle nás děje,“ upozornil Hnízdil. Dochází podle něj k rozpadu školství, k rozpadu kultury, k rozpadu podnikání – a vedle toho narůstá zadlužení státu, aniž by bylo jasné, zda jsou opatření k něčemu dobrá. Tak to vidí Jan Hnízdil.

„Lidské zdraví je důležitější než cokoli jiného,“ kontroval Smejkal. Celá česká společnost v létě odložila opatrnost a teď za to platíme jistou daň.

Hnízdil přesto trvá na svém a podivuje se, jaká pozornost je věnována známým osobnostem, které onemocní nemocí covid-19, jako jsou moderátor Libor Bouček nebo herec Václav Kopta. Hnízdil sdělil, že i jemu bylo letos hodně špatně a možná měl koronavirus. „Ale já si neumím představit, že bych v tomhle stavu volal do televize a říkal bych – přijeďte, já vám povím, jak je mi zle, a ještě si mě můžete vyfotit,“ zlobil se Hnízdil.

Podle Smejkala by bylo správné, aby lékaři, kteří kritizují závažnost covidu-19, aby oblékli ochranné obleky a vyrazili na návštěvu jednotek intenzivní péče.

Podle Hnízdila ale takovéto uvažování vyvolává epidemii strachu a roste počet lidí, kteří mají různé úzkosti.

Smejkal je přesvědčen, že strach vychází z toho, že často lidé nemají dost informací. Kdyby měli více informací, možná by se tolik nebáli.

Hnízdil prohlásil, že se vlastně lidé nemají čeho bát, protože když se týden po týdnu srovnají počty zemřelých z let 2019 a 2020, tak tam se prý nic moc nemění. Pokud teď budou počty mrtvých narůstat, bude to, podle něj, v důsledku vládních opatření. „Teď bude skutečně obětí přibývat, ale já si myslím, že už půjde o lidi, kteří už budou obětí těch vládních opatření,“ upozornil Hnízdil.

Smejkal však trvá na tom, že koronavirus je nebezpečný, a bohužel to poznáme i v Česku. „Když se podíváte na ostatní státy hodně zasažené koronavirem, tak ta úmrtnost v meziročním srovnání poskočila asi o 10 procent,“ upozornil Smejkal. Podle jeho názoru jsme ztratili spoustu času, který jsme ztratit nemuseli, a zaplatíme za to lidskými životy, protože koronavirus opravdu není chřipečka.

„To je ale skutečně manipulace,“ zlobí se Hnízdil, s tím, že on i jeho kolegové se opírají o názory virologů. „Ale je jich velká menšina,“ upozorňuje Smejkal.

„Ale máme tady svobodu slova a my jsme pouze využili naše petiční právo. Proč tyhlety útoky a ‚mlčte‘? To tady smí mluvit jen plukovník Prymula?“ rozčílil se na to konto Hnízdil, s tím, že už v březnu volal po ustavení velké skupiny ze všech oborů, která bude situaci v Česku řešit.

Podle Smejkala to ale nemění nic na tom, že virus mohou šířit i lidé bez příznaků a mohou ho předat někomu, kdo se s ním nevyrovná a bohužel může i zemřít.

Hnízdil však neustoupil a volá po tom, aby Ministerstvo zdravotnictví věnovalo pozornost ohroženým a nemocným – a aby ukončilo hon na zdravé lidi. Prý by nestrašil lidi stovkami mrtvých.

