Cože? Černochová z ODS je zděšena Zaorálkovým požadavkem na stažení vojsk

Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) nabídl k úvaze možnost, že by se čeští vojáci měli stáhnout z Afghánistánu. „Důležité je, abychom na to reagovali společně, dneska není čas na to, abychom si řekli, že situace je příliš horká a balíme to. Na druhé straně je podle mě evidentní, že současný vývoj nevede k tomu, že bychom byli schopni zřejmě konsolidovat, stabilizovat situaci v Afghánistánu, také proto, že tam nemáme silné partnery. To je věc, se kterou mám osobní zkušenost, a jako cestu vidím to, že je třeba najít způsob, jak ten náš kontingent postupně nebo po dohodě ze země stáhnout,“ řekl Zaorálek.

„Mě to vyjádření předsedy zahraničního výboru a bývalého ministra zahraničí velmi překvapilo, myslím si, že skutečně i on zaznamenal nějaký vývojový názorový posun, protože jsme nikdy neslyšela z jeho úst ani z úst jeho kolegů v ČSSD, že by se naši vojáci měli stáhnout z Afghánistánu,“ prohlásila Černochová. Poslankyně doufá, že předseda ČSSD Jan Hamáček má jiný názor a Zaorálkův postoj si neosvojí.

„Všichni chápeme souvislosti s tím, že v Afghánistánu probíhají parlamentní volby, a pokud prohraje ta strana, která se snaží o nějaký demokratický vývoj v této zemi, byť s obtížemi, tak samozřejmě prohraje i naše civilizace,“ prohlásila Černochová.

Smrt dalšího českého vojáka je podle Černochové velmi smutnou událostí, ale ani ta nezakládá oprávnění k ohrožení České republiky. Černochová zdůraznila, že čeští vojáci v Afghánistánu nasazují život za to, aby i Česká republika mohla být skutečně svobodnou zemí. Za to si zaslouží naši úctu, ale nejen úctu, nýbrž také kvalitní výcvik a vybavení. ODS bude proto prosazovat, aby vojáci měli co nejlepší podmínky k plnění svých úkolů.

„Já mám vlastně z toho pocit, že ČSSD neví po tom svém víkendovém dostaveníčku, tedy levá ruka neví, co dělá pravá,“ posteskla si Černochová s tím, že se zeptá ministra vnitra a předsedy ČSSD, jaké tedy je stanovisko strany.

