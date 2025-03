Čtyři až šest let, Rusko se nezastaví. Fiala na konferenci strašil

Na 12. ročníku národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost vystoupil premiér Petr Fiala s projevem, v němž zdůraznil nutnost posílení obrany, vnitřní bezpečnosti a ekonomiky v reakci na současné globální výzvy. Fiala varoval před iluzemi o bezpečném světě a vyzval k realistickému přístupu k obraně Evropy.

„Žijeme v nebezpečném světě a uspějeme v něm jen tehdy, pokud budeme připraveni,“ uvedl Fiala. Premiér připomněl, že svět se ve své podstatě nezměnil, ale Evropa začala vnímat realitu bez iluzí. „Nežijeme v jiných podmínkách. Spíše jsme pod tlakem okolností a událostí začali vnímat realitu bez snů, naivity a iluzí,“ dodal.

Fiala zdůraznil, že po letech zanedbávání obrany a podceňování ruské hrozby je nutné jednat. „Přežít a uspět může jen ten, kdo je připraven a kdo se stará o svou bezpečnost,“ řekl. Premiér vyjmenoval tři klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit: obrana, vnitřní bezpečnost a silná ekonomika.

Fiala zdůraznil, že jeho vláda přestala o bezpečnosti pouze mluvit a začala jednat. „Po 20 letech plníme závazek 2 % HDP na obranu. Jen letos jde do rozpočtu Ministerstva obrany 154 miliard korun, z toho velká část směřuje do investic,“ uvedl. Česká republika podle něj investuje do modernizace armády, včetně nákupu tanků Leopard, amerických vrtulníků a letounů F-35.

Premiér také zmínil, že vláda pracuje na zvýšení výdajů na obranu na 3 % HDP do roku 2030. „Je to logická reakce na to, co se děje, a co si začíná uvědomovat celý svobodný svět,“ dodal. Fiala připomněl, že zatímco před dvěma lety dávalo 2 % HDP do obrany pouze 10 zemí NATO, loni to bylo již přes 20 států.

Fiala varoval před riziky, která oslabují evropské společnosti včetně nelegální migrace. „Navzdory novým opatřením se evropským zemím daří vyhošťovat jen malou část lidí, kteří tady nemají co dělat,“ uvedl. Premiér oznámil, že Česká republika předkládá komplexní návrh zákona, který zpřísňuje pravidla azylového řízení a vyhošťování. „Cíl je jasný – odradit nelegální migranty od vstupu na území České republiky,“ řekl.

V oblasti ekonomiky Fiala vyzval k upřednostnění konkurenceschopnosti před rychlou dekarbonizací. „Mnozí Evropané stále sní o tom, že můžeme masivně investovat do obrany a zároveň oslabovat vlastní konkurenceschopnost extrémně rychlou dekarbonizací. Ale to je iluze,“ uvedl. Premiér zdůraznil, že Evropa musí změnit svůj přístup a zaměřit se na inovace a výrobu s vyšší přidanou hodnotou.

„Rusko se nezastaví. A kdo mně tedy bude říkat, že se zastaví, tak bude lhát stejně, jako si nalhával v roce 2014, že Rusko se zastaví anexí Krymu. Nezastaví!“ varoval Fiala. Premiér připomněl, že Rusku trvá 4 až 6 let, než se po jedné válce připraví na další, a Evropa musí tento čas využít k posílení své obranyschopnosti. „To je čas, který máme, abychom se změnili a postavili se na nohy. A také měřítko, které nakonec určí, čím bude Evropa v budoucnu. Dámy a pánové, my se nesmíme stát morálními vítězi, hrdými ve své porážce. My musíme vyhrát, a to ve všech významech toho slova,“ řekl tvrdě premiér.

Fiala uzavřel svůj projev výzvou k jednotě a odpovědnosti. „Vše, co jsem tu předestřel, bude fungovat jen tehdy, pokud se zvládneme vzájemně domluvit a dosáhnout shody, která vydrží celá léta,“ řekl. Premiér zdůraznil, že v kritických časech je nutné najít společnou řeč a jednat, nikoli pouze teoretizovat.

„Žijeme v nebezpečném světě a uspějeme v něm jen tehdy, pokud budeme připraveni. Záleží na každém z nás, jestli pro to něco uděláme. Ale ne slovy, ale jestli pro to něco uděláme činy,“ uzavřel Fiala svůj projev.

V reakci na premiérův projev se ozvala otázka, jestli už je šíření strachu v pořádku.

„Prosím vás, mám jen dvě otázky:

1. Takže šíření strachu už je zase cajk?

2. A až sem to Rusko přijde, tak co mi kromě těch zbraní na dluh vezme? Fialu, Otázky Václava Moravce, Forum24, Rakušana, daně nebo politické neziskovky, migrační pakt, povolenky na kamna, věčně nedokončené stavební řízení, karcinogenní papírová brčka, 72 pohlaví...?

Víc k tomu říkat nebudu. Nemá to cenu. Jen se obávám, že se tady světový lídr jako obvykle mýlí a Rusko sem nepřijde ani za 4, ani za 6 let, protože už teď ví, že tady, tady už je dávno rozebráno – vlevo Řeporyjec, vpravo dikobraz a to nakradený stihnou kluci s kampeličkama a zbrojaři uklidit mnohem dřív…“ myslí si o slovech premiéra brněnský právník Tomáš Tyl.

