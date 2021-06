Dagmar Havlová hrozí házením vajec z oken. Bude zle

reklama

„Nedělní klid. Už toho mám dost. Už jsem rozčilená! Nejsem muzeum!!!!! Prosím snažně!!! Nevíte, kam se obrátit? Stojí tady zástup za zástupem. Pište mi do zpráv. Děkuji moc! Vám klidný a nikým nerušený odpočinkový víkend,“ napsala Havlová, jež sdílela i video, jak celá akce vypadá.

„Asi dvacet minut tady žvaní,“ je slyšet na videu hlas Havlové. Lidé na ni také mávají.

„Zatím vím, že pán pracuje na státním zastupitelství, tudíž si ho platíme z daní a tady si inkasuje 150 Kč za jednoho člověka,“ podotkla Havlová následně v diskusi.

„Toto je soukromý dům, narušovat hlasitou dlouhou prohlídkou je přinejmenším netaktní. Dívat se mi do oken, která jsou otevřena a do otevřených dveří také. Je to otázka vkusu. Jít si dlouhý výklad říct kousek dál, kde nebudete nikomu narušovat právo na soukromí,“ radí pak také Havlová, co by měla skupinka udělat.

„V žádné demokracii si toto nikdo nedovolí. Takt, cit a právo ctít soukromí druhého je slušnost!“ rozčílila se.

V diskusi jí pak také někteří radí, aby příště vzala hadici s vodou. A Havlová souhlasí.

Přitakává však i na to, když jí jiná uživatelka radí plato vajec.

„Já bydlím nad hernou, takže kolikrát mám chuť poslat dolů plato vajec,“ píše uživatelka. „Ano, už mám nachystané,“ odvětila Havlová.

„Nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali tobě. Moji milí, děkuji Vám za ohlasy a vyjádření podpory k obecnému taktu, zachování soukromí a klidu, o který jsem tolik stála. Vím už vše, co potřebuji a zařídím se dle toho. A to jenom díky Vám a Vašim příspěvkům. A protože mám ještě pracovní akci, vypínám na čas diskusi, neb se jí nebudu moci zúčastnit. Ať žije sounáležitost, úcta a respekt člověka k člověku. Hezký večer. Vaše Dagmar Havlová,“ dopsala poté, co si přečetla rady v diskusi.

