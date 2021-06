Dají přednost deviantům! Foldyna sesekal Piráty kvůli LGBT. „Pitomost,“ hájila je Němcová

Jaká bude letošní předvolební kampaň? Bude pořádně ostrá, nebo ospalá? V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News o této otázce debatovali Miroslava Němcová z ODS, Patrik Nacher z hnutí ANO, pirát Jan Lipavský a Jaroslav Foldyna z SPD. Nacher s Foldynou bušili do Pirátů i do TOP 09 a Foldyna přidal navrch ještě „fialový hnus z Holandska“, který si vozíme do Česka, a devianty, které chce EU podporovat na úkor tradiční rodiny.

reklama

Anketa Vadí vám, že se Jaromír Jágr nechce nechat naočkovat proti covidu-19, protože prý má dostatek protilátek? Vadí 4% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 8982 lidí

Nacher odpověděl.

„Pan premiér prostě řekl věc, která teď v médiích není, protože tady je covid, ale evropské téma to je, jakkoli moje témata budou jiná. ... Tématem budou ty progresivistické nápady, které tady tlačí Pirátská strana. Teď třeba ne, protože je před volbami, ale já to v Praze zažívám, co prosazují reální Piráti,“ pravil Nacher.

Lipavský se okamžitě ohradil, že Piráti připravují pozitivní plány pro budoucí Česko a v programu koalice Pirátů a Starostů kupříkladu nemají vůbec nic o vyšším zdanění větších bytů u lidí, kteří si z pohledu některých pirátů mohou žít nad poměry. „Nebudeme zabředávat do propagandistické hry pana premiéra. My chceme realizovat pozitivní program.“

„Vy už teď začínáte používat tyhle termíny, protože vám ujíždějí nervy,“ ozval se Nacher. „Nemáte to v programu, to je pravda, ale někteří z vašich spolustraníků si to v hloubi duše myslí,“ dodal.

Když se dostal ke slovu Foldyna, zdůraznil, že v nadcházejících sněmovních volbách půjde o střet mezi realisty a konzervativně smýšlejícími politiky na jedné straně a progresivisty a idealisty na straně druhé.

„Paní Pekarová Adamová mluví o tom, že je konzervativní a že je katolička, ale pak hlasuje pro ‚manželství pro všechny‘. Tím popře svůj konzervatismus a svou víru,“ udeřil na nepřítomnou Pekarovou Adamovou poslanec SPD.

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senátorka Němcová Foldynu požádala, aby neútočil na lidi, kteří nejsou přítomni ve studiu a nemohou se bránit.

Nejtvrdší předvolební kampaň se podle Němcové rozjede až po letních prázdninách.

Současně si ale rýpla do Babiše a poznamenala, že jeho model řízení státu jako firmy evidentně selhal.

„V roce 2011, za vlády ODS, trvalo stavební řízení 120 dní. Dnes je to 246 dní. ... Takže chce-li někdo porovnání, tak tady ho má,“ poznamenala Němcová.

Miroslava Němcová ODS



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A v tu chvíli se znovu ozval Nacher.

„Vy tady hájíte paní Pekarovou Adamovou, s čímž já souhlasím, ale zmiňujete nepřítomného Andreje Babiše, to je dvojí metr,“ rozčiloval se Nacher.

Pokud jde o stavění bytů, vláda ANO se to prý snažila změnit, ale podle poslance narazila na odpor v Poslanecké sněmovně.

Jedním dechem dodal, že i Piráti dostanou ochutnat svou vlastní medicínu. Několik let dávali ochutnat veřejnosti politiku antiBabiš, tak teď dostanou ochutnat i politiku antipirátství. Připomněl slavný volební autobus Pirátů z roku 2017, kde ve svém vězeňském autobuse vykreslili Babiše, Kalouska a jiné politiky jako osoby, které si zaslouží zamířit do vězení.

„Mně to nevadilo, já jsem se tím bavil,“ ozval se Lipavský.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Lipavský Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Foldyna: Fialový hnus z Holandska a podpora homosexuálů

Když se ke slovu znovu dostal Foldyna, vysvětlil, proč SPD vyrazí do ulic s kamionem „SPĎákem“ a proč chce nabízet levné české potraviny.

„Chceme ukázat, že v Čechách se dá vyprodukovat potravina, která se dá prodat za rozumné ceny, a chceme se postavit těm nadnárodním řetězcům. My chceme, aby český zemědělec a producent byl na prvním místě. Když se podíváte na rajčata, která k nám dovážejí z Holandska, tak je to fialovej hnus, řeknu to takhle, když je neděle. Čeští zemědělci umí vypěstovat lepší rajčata, než je ten fialovej hnus, který se k nám dováží z Evropské unie,“ rozčílil se Foldyna. Anketa Má naše armáda nakoupit nová bojová vozidla pěchoty (BVP) za 52 miliard? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5166 lidí

„SPD bude jedinou hrází proti tomu, jak tady vytvořit vládu progresivistů v čele třeba s Piráty,“ volal poté.

Následně volal po podpoře českých rodin.

„Starejme se o to, aby poctivě pracující lidé měli práci a měli děti,“ žádal ve studiu.

EU se podle Foldyny snaží namísto podpory rodin podporovat komunitu LGBT, homosexuálů, leseb a dalších jinak sexuálně odlišně orientovaných komunit. A Piráti, podle Foldyny, podporují právě tuto cestu, nikoli podporu tradiční rodiny.

„To znamená, že tito devianti budou zaměstnáváni přednostně, z peněz daňového poplatníka, EU to podporuje. Já mluvím o LGBTQ komunitě; co písmeno, to jiná sexuální cesta. A Piráti toto podporují. A já budu z peněz daňového poplatníka toto podporovat a budu říkat tomu heterosexuálnímu člověku, že tu práci nedostane, protože není podporován?“ rozčiloval se Foldyna.

Němcová konstatovala, že tady sledujeme další útok na Piráty, který rozjel šéf hnutí ANO Babiš ve svém propagačním videu „Čau lidi“, a ona na tuto vlnu odmítá naskakovat.

„Podle mě je to úplná pitomost. Já jsem konzervativní politik, a tady bych se vymezila proti poslanci Foldynovi, protože slovo deviace má negativní konotace,“ upozornila.

Jedním dechem však dodala, že je proti pozitivní diskriminaci a je přesvědčena, že na všechny je třeba hledět jako na lidské bytosti, a diskriminacím, byť pozitivním, se vyhnout.

Lipavský toto téma uzavřel s tím, že Piráti raději než toto chtějí vyřešit otázku, jak dostat Česko ze spirály rychle rostoucího státního dluhu.

Psali jsme: VIDEO z minulosti Zdechovského. Po kom to chtěl peníze? Babiš se směje, až se za břicho popadá Piráti, svazáci. Přijdou, okradou a jedou dál, zahřmělo. Babiš to prý na podzim „dá“ Jiří Paroubek: Průzkum agentury Data Collect za měsíc červen ČSSD má programové priority pro nadcházející sněmovní volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.