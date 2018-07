Dali jsme čestné slovo Pobaltí, že ho nenecháme Rusku. A kvůli tomu se musí jít i do války, píše expert Joch

Důvody, které vedou lidstvo do války, jsou strach, zájem, čest. Nabízí se otázka, co lidi od války pak odradí? „Potenciálního agresora od agrese reálné odradíme tehdy, když mu do mozku vneseme přesvědčení, že by za agresi zaplatil nepřijatelnou cenu,“ říká ředitel a dodává, že ona cena může být u různých lidí různá. „Zánik a destrukce jeho země, rodiny nebo bohatství, smrt či zánik nejdražší víry,“ dal za příklad Joch.

Chcete-li odstrašovat, věrohodnou a kdykoli k použití připravenou odstrašující sílu mít musíte, upozorňuje Joch. „Protivník musí vědět, že jste připraveni a hodláte ji použít. Jinak neodstrašíte nikoho a nic. Tuto schopnost Evropa nemá,“ říká ředitel.

Připomněl i slova lorda Palmerstona, dlouholetého britského ministra zahraničí, který proslul výrokem: „Británie nemá žádné věčné přátele či nepřátele, má jen své věčné zájmy; ty jsou svaté.“ „Někdo to považuje za vrchol cynismu. Já to považuji za počátek zahraničněpolitické moudrosti. Takže, slovy Lenina, když komunisté jsou nyní součástí vládní koalice: ‚Što dělať?‘ Co dělat?“ ptá se Joch.

Za prvé je podle Jocha potřeba skutečně dát na obranu dvě procenta HDP. A ne kvůli Američanům, nýbrž kvůli nám. „Pro naši vlastní bezpečnost. A taky pro naši čest,“ zdůraznil. Za druhé poukázal na to, že Amerika z Evropy couvá. „Nezačalo to Trumpem, ale Obamou,“ dodal.

Za další nezapomněl připomenout, že za minulé vlády ministerstvo zahraničí ovládané sociálními demokraty mělo za to, že se musíme „přimknout“ k Německu a kopírovat německou zahraniční politiku. „To by asi nebyl ten nejhorší osud, tím by bylo kopírovat ruskou zahraniční politiku, ale není to ani v nejlepším zájmu naší země,“ napsal a doplnil, že by nebylo správně německou zahraniční politiku následovat, při představě, že Merkelová jako kancléřka skončí a nahradil by jí někdo jako Gerhard Schröder.

Navíc máme také své spojenecké závazky, upozorňuje Joch. „Dali jsme čestné slovo. Pobaltí budeme bránit. A toho musíme být schopni i bez Německa,“ připomněl s tím, že prezidenti, premiéři i vlády přicházejí a odcházejí, ale geopolitika zůstává. „Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko jsou a budou našimi sousedy,“ říká a varuje před snahami distancovat se od Polska či od Maďarska, ty snahy jsou podle něj hloupé a krátkozraké.

„Především Polsko je regionální mocností a hlavní bariérou před ruským ‚Drang nach Westen‘. Měli bychom být jeho nejbližším spojencem,“ je přesvědčen. Válka totiž, bude-li, podle Jocha bude kvůli cti, nejen kvůli zájmu. „Čest, čest. My dali slovo Pobaltí,“ zopakoval Joch. A doplnil, že reliktem studené války je, že v Evropě mají jaderné zbraně země na její západní a východní periferii: Británie, Francie, eurasijské Rusko. „Proč? Není k tomu důvod. Nuže, střední Evropa musí mít svůj jaderný deterent vlastní,“ uzavřel s tím, že Česko by v tom mělo Polákům pomoci.

autor: nab