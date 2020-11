Dali jste nám do drž*y, tak my taky? Nejsem idiot. Zaorálek ostře o stavu vlády

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v rozhovoru pro pondělní Lidové noviny prohlásil, že nebýt epidemie koronaviru, sociální demokracie už by opustila vládu vedenou Andrejem Babišem (ANO). Babiš prý totiž podkopal základní stavební kámen koaliční smlouvy. Přesto by prý vládu v tuto chvíli opouštěl jen idiot.

„Kdyby byly normální časy a fungovala ekonomika, řekli bychom, že se porušily principy, které jsou pro nás zásadní, tak je to důvod k rozchodu,“ poznamenal Zaorálek.

Ale normální časy nejsou. Ve spojitosti s nemocí covid-19 zemřelo jen v České republice přes 8 tisíc lidí. V celém světě už tato pandemie usmrtila asi 1,5 milionu lidí. Takže to podle Zaorálka není doba, kdy by bylo vhodné bouchnout do stolu. Pandemie koronaviru totiž dopadá citelně na všechny občany a vláda musí situaci řešit.

„Já nyní nejsem schopen objíždět zemi, ale říkám to alespoň vám a do médií. Kdyby padla vláda, místo práce by se začaly měnit kabinety. Vicepremiér Jan Hamáček to správně přirovnal k situaci, kdy by se během bitvy o Anglii rozpustilo královské letectvo. Víme, že Andrej Babiš není jednoduchý partner. Svého času jsem říkal, že bychom do vlády neměli jít, protože jsme měli nedobrou společnou historii. Neshodli jsme se na lithiu. Těžko jsem se s tím smiřoval. Pak, po dvou letech, kdy jsem nebyl ve vládě, jsem byl požádán, abych pomohl. Nechci se chovat jako blázen a idiot. Kdyby byly normální časy a fungovala ekonomika, řekli bychom, že se porušily principy, které jsou pro nás zásadní, tak je to důvod k rozchodu. Dnes však není běžná doba,“ konstatoval Zaorálek.

Zkrátka a dobře, v tuto chvíli podle ministra kultury není čas naštvaně rozkopnout dveře a odejít z vlády.

Skutečně se mu ani trochu nelíbí, že Andrej Babiš prosadil tak zásadní daňové změny s ODS, s komunisty a SPD, ale v tuto chvíli je prý připraven spolu s dalšími členy ČSSD situaci řešit.

„Připadal bych si jako děcko, kdybychom zareagovali ve stylu – dali jste mi do držky, tak já vám dám taky a dělejte si to sami. Nyní procházíme zdravotnickou krizí. Kvůli ní jsou před námi obrovská ekonomická rizika. V této situaci bychom tak přidali vládní krizi. V koaliční smlouvě je totiž napsané, že v případě odchodu ministrů ČSSD premiér pokládá vládu a sestavuje se nová,“ uvedl Zaorálek.

„Nikdy jsem si nepřál, aby v této zemi umíralo tolik lidí. Nikdy jsem si nepřál, aby se tak zkoušel náš zdravotnický systém. Když už v tom ale jsme, musíme z toho zemi vytáhnout. Na ministerstvu kultury a na ministerstvu práce a sociálních věcí vyřizujeme tisíce a tisíce žádostí o podporu. Najali jsme stovku lidí z příspěvkových organizací, aby tu dělali věci, které se tu nikdy předtím nezpracovávaly. Toto ministerstvo donedávna bylo jen ministerstvem umění. Museli jsme se rychle naučit dělat nové věci,“ pokračoval.

